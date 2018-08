La premisa no es muy original: una familia se reúne en el peor sitio donde una familia puede reunirse, es decir, la típica casa de verano cercana a un lago y en la que el vecino más próximo está a varios kilómetros. No es de extrañar que de repente unos locos ataviados con máscaras de animales, hachas y motosierras decidan sumarse a la fiesta. El buen hacer tras la cámara de Adam Wingard (‘The Guest’), y esa sensación de que en una película de terror no puedes fiarte ni de tu padre, hacen el resto.

