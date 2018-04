120 BPM: LA PELÍCULA MÁGICA IMPERDIBLE SOBRE EL SIDA, EL AMOR Y EL CLUBBING EN PARÍS

En 1992, Robin Campillo se puso de pie por una fecha. Inseguro de cómo rescatar la noche, el futuro cineasta asistió a una reunión organizada por ACT UP, un grupo activista del SIDA, en París. En el anfiteatro, se encontró con una comunidad de jóvenes homosexuales, enfermos de VIH y aliados. Juntos, ACT UP organizaría protestas contra las compañías farmacéuticas, repartiría volantes en las escuelas y soñar con acrobacias escandalosas como poner un condón en el Obelisco.

En otros lugares, se socializarían en números, festejarían hasta altas horas de la noche y llorarían de apoyo cuando el próximo de sus miembros se reuniera temprano. 120 BPM, como resultado, ha estado en la mente de Campillo por más de dos décadas. Galardonado con el Grand Prix en Cannes, el extenso drama abarca una amplia gama de emociones: los altos vertiginosos de la lucha por su vida, hasta los mínimos trágicos de presenciar cómo muere su mejor amigo cuando era adolescente. El conjunto, en su mayoría desconocidos, excepto Adèle Haenel, son estridentes, argumentativos y dotados de humor negro.

Incluyen el dúo romántico de Sean (Nahuel Pérez Biscayart) y Nathan (Arnaud Valois); el primero es “poz”, el último no. En las reuniones semanales, ACT UP diseca demostraciones fallidas (un hombre se disculpa por tirar la sangre falsa demasiado pronto) y debate apasionadamente la mejor manera de instigar resultados: cuán efectiva es una protesta cortés, no violenta cuando la persona a tu lado solo tiene un ¿Quedan unos pocos meses para vivir?

En cuanto al título, 120 BPM transmite de forma exhilarante la euforia de soltarse con amigos de ideas afines en la pista de baile. Además, Campillo, que también dirigió The We Came Back de 2004 y Eastern Boys de 2013, no suaviza el contenido para una audiencia general. En cambio, la película es orgullosamente rara, presenta múltiples escenas de sexo y las secuelas de una paja en el hospital. Nathan, con el semen de Sean en la palma de su mano, tiene que buscar tejidos en la habitación.

Curiosamente, cuando The Square se llevó a casa la Palma de Oro, la victoria fue considerada polémica; muchos comentaristas, incluido el presidente del jurado, Pedro Almodóvar, creyeron que Campillo merecía el primer premio. Básicamente, amamos 120 BPM e insistimos en que vaya a verlo. Antes de su lanzamiento el viernes, aquí está nuestra discusión en profundidad con Campillo sobre sus recuerdos de ACT UP en los 90, filmando escenas de sexo natural y la angustia palpitante de la música house.

“Me gusta filmar sexo. No me gusta filmarlo como una actuación. Me gusta filmarlo como una escena normal “- Robin Campillo.

