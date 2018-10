Ghosts… of the Civil Dead

1988 – John Hillcoat

En una cárcel de máxima seguridad, los presos por delitos menores son mezclados con asesinos seriales por falta de presupuesto. Un escenario hostil lleno de violencia y locura recoge a distintos personajes que están atrapados no solo físicamente, sino en sus pensamientos y culpas que los convierten en bestias.

A mitad de película entra un nuevo recluso, nada más y nada menos que Nick Cave, en el papel de un preso demente que se la pasa gritando amenazas y escribiendo las paredes con su propia sangre. Sin dudas el papel más perturbador interpretado por el músico, convirtiendo toda la oscuridad de sus canciones en una personalidad esquizofrénica y sedienta de sombras.

Su director John Hillcoat, también australiano, volvió a trabajar en numerosas ocasiones con Nick Cave, pero de otras formas. Primero hizo el documental Nick Cave and the Bad Seeds: Live at the Paradiso (1992); dirigió las películas The Proposition (2005) y Lawless (2012), ambas con guion de Nick Cave. John Hillcoat también es conocido actualmente por haber dirigido Crocodile, el capítulo de la cuarta temporada de Black Mirror.

Johnny Suede

1991 – Tom DiCillo

Una película independiente interpretada por Brad Pitt en el papel de un joven con aspiraciones de estrella de rock, un peinado peculiar y una época donde todo gira a disposición de los zapatos como si el mundo entero estuviera servido a sus pies.

La película por momentos desencaja al espectador, ya que no se define en una comedia o una bizarreada más del momento. Pero Nick Cave también participa en esta película y hace el papel de un importante productor y descubridor de talentos que puede conducir a Johnny Suede a convertir su sueño en realidad.

Nick Cave luce un atuendo particular, ya que su atuendo es blanco, al igual que su peinado. Por momentos pensamos más en la figura de Jim Jarmusch que de Nick Cave y la escena primordial del músico también es similar a la de una película del director estadounidense ya que es una larga conversación donde el humor y la reflexión son dos elementos en constante apareamiento.

One More Time with Feeling

2016 – Andrew Dominik

Lo que iba a ser un documental sobre la grabación en estudio del último disco de Nick Cave logró ser eso y mucho más. La oscuridad no solo tiñe su discografía, su atuendo y su perspectiva sobre la vida sino que un hecho trágico y conmovedor logró cubrir de un negro aún más profundo estos últimos pasos del músico australiano: la muerte de uno de sus hijos, Arthur Cave, quien cayó por un acantilado con solo 15 años.

Su último disco se titula Skeleton Tree (2016). Es como un fondo vacío de imágenes, como ver un pozo sin fondo donde todo está apagado y lo único que se puede leer es el nombre del álbum y de Nick Cave en una tipografía verde computarizada. Hay canciones que están asociadas a la tragedia, para no decir casi todas, pero este documental se reserva todo tipo de intromisiones de las que un periodista torpe no sabría cómo respetar.

El director Andrew Dominik (Killing Them Softly) conserva siempre el respeto hacia Nick como a su familia y amigos, y procura mantenerse la gran mayor parte del tiempo dentro del estudio de grabación para enfatizar aquel enorme sacrificio que es encontrar una vela encendida cuando las luces están apagadas.

