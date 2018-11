A 50 AÑOS DE SAUCERFUL OF SECRETS Y EL ÚLTIMO VIAJE CON SYD BARRETT

El 28 de junio se conmemoraron 50 años de A Saucerful of Secrets (1968) el segundo álbum de Pink Floyd; yo sin saberlo lo puse a un volumen moderado en la oscuridad de mi habitación siendo la una a.m. Sentí que esa coincidencia me quería decir algo pero no hice mucho caso. Horas después me escribe un amigo: “hace rato puse “See Saw“, en serio, en un 15 piso con una ecuatoriana y una hondureña, en Ottawa, jajaj que loco”. Si no hacía caso a esta segunda llamada, ¿cuándo tendría yo la oportunidad de conectarme con Barrett, otra vez?

Let There Be More Light

A finales de 1967 Pink Floyd emprendió una misión a un planeta no explorado. Aunque en un principio fue una misión peligrosa y sin rumbo claro, lograron hacer un trabajo que definiría su futuro como grupo. A continuación les cuento algunos resultados de aquella expedición a la que titularon A Saucerful of Secrets. En el despegue vemos por primera y única vez a los 5 integrantes de Pink Floyd juntos, a bordo de una nave con rumbo al espacio sideral con el objetivo de completar la segunda misión del equipo.

Aunque en un principio no fue así y empezaron un proyecto lleno de dificultades, se obtuvo un buen resultado gracias a que Nick Manson y Roger Watters utilizaron sus conocimientos arquitectónicos; trazaron mapas, calcularon la posible ruta que seguirían durante su viaje, temían perderse y sabotear la misión.

Sobre todo Roger que por el momento decide tomar el control de la nave ya que su capitán y líder Syd Barrett enferma y no confían que esté totalmente apto para dirigirlos. Aun así, lo trepan a la nave y por cualquier cosa deciden usar un guitarrista piloto; así, David Gilmour y Richard Wright armarían el circuito melódico.

Inicialmente los tripulantes Watters, Manson y Wright confían en su oficial al mando Barrett, quien en la primer misión como equipo los llevó por buen camino y tomó decisiones acertadas logrando que todo se efectuara de manera satisfactoria. Sin embargo todos notan que algo va diferente con Syd esta vez, no se preocupan demasiado y deciden despegar abriendo algunos conciertos del Electric Sex Messiah: Jimi Hendrix.

Sin explicación o motivo aparente y de un momento a otro, el capitán Barrett empezó a mostrar comportamientos anormales. Saboteó actos en vivo; a mitad de las presentaciones desconectó instrumentos o se quedó en una sola posición como poseído tocando la misma nota una y otra vez sin advertir que estaba entorpeciendo el desempeño del grupo. Nadie sabía que pasaba con él. Había días en los que ni siquiera se unía a su tripulación y así en poco tiempo el futuro prometedor de la misión estaba en riesgo de muerte.

Se encienden las alarmas. ¿Qué maniobras de emergencia llevaba preparadas el departamento de ingeniería a cargo del teniente Watters? Dentro de los escenarios previstos nunca se planeo expulsar de la misión al capitán Barrett. El plan numero uno: Utilizar a David Gilmour que además de ser un amigo y colega de confianza podría cubrir las funciones técnicas del capitán cuando el estuviera indispuesto físicamente.

El plan numero dos: Syd Barrett únicamente aportaría sus conocimientos y capacidades creativas a la misión pero no se le permitiría ser participe en las actividades de ejecución sobretodo en los actos en vivo. Cualquiera de los planes significaban una cosa: Dejar a Barrett en las sombras.

Set The Controls For The Heart Of The Sun

Era 1968 y Pink Floyd intentaba lograr su segundo álbum: A Saucerful Of Secrets que suponía una enorme responsabilidad y un reto ¿cuál era ese reto? superar o mantener la calidad de su primer álbum: The Piper at The Gates of Down (1967), que dicho sea de paso es considerado uno de los mejores álbumes que ha realizado un grupo en su debut. Y claro, también traían en hombros la situación Syd Barrett, el integrante más creativo, el líder que llevó a todos al lugar donde estaban, a un lugar que solo ocupan los genios. Ese integrante se les estaba yendo al más allá, y no me refiero a la muerte.

Syd Barret para este momento de la existencia estaba totalmente fragmentado, tal vez su cuerpo estaba en el mismo plano existencial que los demás miembros de la banda pero su mente ya navegaba lejos de lo real. Cada vez era mas difícil tocar con él, cuando conseguía hacer una nueva canción o plan de trabajo era una odisea mostrársela a los demás para que lo siguieran porque siempre tocaba algo distinto, había días en los que ni siquiera lograba comunicarse con nadie, había días en los que nadie sabía de su paradero. Se desmoronaba ante los ojos de sus amigos y no había nada que alguien pudiera hacer.

Syd como tantos muchos genios, perdió el piso; se clavó de más en su drogadicción y lo que empezó como un consumo de LSD que le serviría de herramienta creativa y un medio a través del cual logró materializar sus más profundas ideas y emociones se acabó convirtiendo en una adicción de la cual perdería el control y lo llevaría a la locura. Durante las grabaciones de A Saucerful of Secrets y las presentaciones en vivo de finales de 1967, Syd estuvo intermitente entre la realidad y la irrealidad. Llegando al punto de no lograr ejecutar en vivo y solo poder colaborar creativamente y eso con sus importantes limitantes.

A Saucerful of Secrets si bien fue un álbum transición de el Pink Floyd “psicodélico” al Pink Floyd “progresivo”, considero que no debería interpretarse solo como eso, este álbum es un parteaguas en la historia de la banda y una importante pieza en la historia de la música contemporánea. Como escribió mi compadre José Agustín (2018: 90): “la primera de las obras maestras del grupo”.

En este trabajo el grupo soñaba con colocarse como uno de los proyectos más consumidos y reconocidos en el mundo teniendo en contra que la música que pensaban hacer en ese preciso momento no era de fácil digestión para la mayoría de los consumidores y la creciente y aplastante cultura de masas.

A Saucerful of Secrets

Aunque cada miembro tiene un rol en esta misión, A Saucerful of Secrets es el único álbum de Pink Floyd en el que vemos cinco versiones de la banda, debido a la transición que hay entre los integrantes y las funciones que desempeña cada instrumento. La libertad creativa que se experimentó en este álbum y en este periodo contribuiría con la gestación de uno de los géneros más populares de su época y que a la fecha sigue causando fascinación: el rock psicodélico que desde The Piper at the Gates of Down tendría sus primeras manifestaciones.

Sin embargo, A Saucerful of Secrets daría el golpe final para consolidar a Pink Floyd como una banda originaria en la psicodelia y sobre todas las cosas se abrían las puertas para posicionarse en futuros años como una de las bandas más representativas del rock progresivo, basta con echar ojo al homónimo track número cinco para comprender la línea creativa que tendrían sus próximos trabajos y la madurez musical que lograrían en un tiempo no tan lejano con el Ummagumma (1969).

Es por eso que siempre ha sido difícil clasificar a Pink Floyd dentro de un género musical en específico, su obra abarca diferentes etapas de la historia del Rock. También es correcto hacer mención de la participación que A Saucerful of Secrets tiene en la creación y desarrollo del space rock y que a consideración del escritor de estas lineas es a donde más hay que echar ojo.

¿Qué es el space rock? Algunos lo conceptualizan como una variante del rock psicodélico, otros más se refieren a él como un género hermano. Lo más acertado sería decir que el space rock es el hijo de una incestuosa relación entre el psicodélico y el progresivo, tomando en cuenta que el progresivo también le debe su existir al psicodélico.

A mitad de los años 60 la cultura psicodélica permeaba todos y cada uno de los aspectos de la vida de por lo menos la juventud en el mundo occidental.

“El movimiento psicodélico se da sobre todo en Inglaterra [1] y Estados Unidos desde mediados hasta finales de la década de los 60 (1963-1973). Este movimiento, que engloba las artes visuales, la música rock, el consumo de drogas y la moda, se articula en conjunto con el contexto del cambio socio-político y la crisis.[…] La psicodelia se inscribe en un período muy concreto, determinado mayormente por los progresos de la química moderna. Este movimiento no puede entenderse fuera de su contexto histórico y social. […] El consumo y fabricación de drogas como una forma anarco-capitalista de excitación sexual, como una forma de inspiración artística, junto con otras actividades relacionadas con la crisis social y la

contracultura caracterizan este período. Sin embargo, sería un error decir que la psicodelia fue solo eso.” (Arranz, 2012 p.13)

1 En los años sesenta, cuando se sintetizaba acido lisérgico en todas partes, el doctor Humphry Osmond propuso el termino “sicodélico”, pero como éste tambien refería exclusivamente a los “estados sicóticos” fue corregido y quedó en “siquedélico”, es decir, relacionado a la sique. En México, sin embargo, siempre se ha dicho “sicodelico” y al parecer va a estar difícil enmendarlo. (Agustin, 2017: 99)

El rock and roll cada vez más sumergido en la psicodelia empezaba a cambiar, los músicos preferían expandir las posibilidades creativas y explotar al máximo las herramientas sonoras, que ya estaban ahí, simplemente les faltaba la formula secreta: experimentar. “Los rocanroleros fueron pioneros en el pasón, especialmente el sicodélico, y desde un principio lo mostraron en sus rolas, que naturalmente muchas veces fueron vetadas en la radio comercial” (Agustin, 2018: 131)

Así poco a poco, nació el rock progresivo que fue una transición de estructuras cuadradas a estructuras fluidas y de libre interpretación, que podría tomarse como improvisación pero no era así. El progresivo pese a lo que se pudiera pensar, era algo premeditado, planeado, si bien los músicos eran libres al experimentar e interpretar y crear. No era nada por casualidad, como ya mencionaba; sí se contaba con una estructura, simplemente era mas libre y fluida. Precisamente por esta razón y sobretodo durante el nacimiento del género existía gran confusión entre lo que era rock psicodélico, rock progresivo y rock experimental.

“En 1970, el termino rock progresivo ya tenía un significado muy concreto y por el se entendía un estilo que buscaba expandir las fronteras del Rock tanto en su base estilística mediante la utilización de estructuras formales más largas, cuanto en su concepto de un tratamiento temático épico, principalmente mediante la apropiación de elementos asociados con la música clásica” (Cortés, 2008: 6)

La similitud entre el progresivo y el psicodélico reside en el uso de instrumentos y sonidos orientales, la adhesión a las bases y características del free jazz, la influencia del blues, la alteración electrónica de sonidos y el uso de nuevas tecnologías. El psicodélico nacido en Estados Unidos, es más apegado a la estructura y convencionalismos que usaban las bandas de la Invasión Británica y el folk rock. Y aunque existía experimentación sonora, esta se limitó a tratar de emular la experiencia que ofrecían las drogas del momento, haciendo uso de cualquier recurso en la producción musical para lograr sonidos lisérgicos y distorsionados.

Y como siempre ha sido una ley en la historia musical de la humanidad: Los Ingleses toman una invención gringa que al momento se cree una genialidad y la regresan hecha una obra de arte insuperable. Así llegó el progresivo que utilizaría como principio creativo todo lo que el psicodélico estaba haciendo, sin embargo se tomarían más en serio la parte experimental y harían música de mayor profundidad, se desarrollarían piezas musicales más complejas y muy calculadas, con las muy características variaciones en los tempos y sin responsabilizar el ritmo a específicos grupos de instrumentos.

Pronto, el progresivo se expandió a otros países europeos que ademas añadirían la música clásica que se hizo en sus territorios años atrás. La duración de las canciones por lo general es más extensa y/o suele dividirse en movimientos, se explotan hasta el cansancio las nuevas técnicas de producción y el uso de las recientes tecnologías sonoras como el Mellotron, el Hammond y en épocas más avanzadas pero no tan lejanas el sintetizador Moog.

El progresivo fue tan revelador para el mundo y como ya se mencionó, para los demás países europeos que tuvo a su vez mas ramificaciones como el progresivo o sinfonismo italiano, el rock sinfónico, jazz rock, folk rock, Escuela de Canterbury, zeuhl y el krautrock que por el momento es el que interesa. Para finales de los años 60, los jóvenes de Alemania occidental estaban hartos de la crisis de identidad y cultural que había en el país debido a los estragos que dejaron las guerras mundiales y de la fuerte influencia que tenía sobre los consumos culturales la americanización [2].

2 Americanización significa aculturación, a pesar de que se la proclame como asimilación, término más “suave” que parece dotado de una carga positiva en cuanto a “nacionalidad”. En ese sentido, aunque se defina oficialmente americanización como un aspecto político, la sociabilidad se encarga del cambio cultural. (Laguna, 2012: 17)

Una concepción del Estado y una visión del tipo de hombre que va ejercer dentro de ese Estado que, desde su origen, fue concebido como un proyecto histórico concreto.[…] El modo externo de “americanización”, es de esperar, opera fuera del ámbito del país, en otros países y continentes. Pero para determinar cómo se da éste y entrever su trayectoria histórica debemos considerar varios factores cuyos ritmos de operación e influencia son distintos tanto en el tiempo como en el espacio, y en el desarrollo de los medios de que han dispuesto su gobierno, sus ciudadanos y otros grupos para llevarlos acabo. (Laguna, 2005: 18)

Así que tomando como punto de partida lo que se hacia en el Progresivo y un poco en el Psicodélico los jóvenes alemanes del oeste se inventaron el krautrock, que a parte de ser un género musical; fue un movimiento contracultural y para los jóvenes significo un movimiento de oposición a los convencionalismos angloamericanos, a la falta de una unificación como nación y la falta de memoria social a la que fue sometida Alemania occidental, de oposición a las estructuras tradicionales de la sociedad y una búsqueda de identidad cultural.

Los alemanes querían y necesitaban hacer lo propio y exportarlo al mundo, se logró y los resultados tuvieron tanto alcance que en años posteriores el krautrock terminaría por dar origen al punk, que a consideración de muchos fue la soga que ahorcaría a nuestro hermoso rock and roll. Pero ese ya es otro cantar.

“Más que una forma de tocar o una escena que solo ofreciera visionarias exploraciones sónicas el krautrock fue la metáfora artística perfecta del ansia del pueblo alemán por superar las aún frescas heridas de la Segunda Guerra Mundial, así como de la necesidad de la juventud alemana de experimentar un nuevo renacer cultural, moral e identitario. […]

En su libro Posguerra: una estudio de Europa desde 1945 el historiador británico Tony Judt afirma lo siguiente: ‘Sí alguna vez existió una generación cuya rebelión estuvo realmente basada en un rechazo a todo lo que representaban sus padres todo: el orgullo nacional, el nazismo, el dinero, Occidente, la paz, la estabilidad, la ley y la democracia, esos fueron los ‘hijos de Hitler’, los revolucionarios alemanes occidentales de la década del sesenta’ “ (Ibáñez, 2017)

“la música nació de una condición histórico-cultural, porque las bandas de ostrock [3] no tenían el mismo síndrome que las bandas de krautrock. Vivían en Alemania del Este, les habían contado sobre Auschwitz, les contaron sobre la Segunda Guerra Mundial, les contaron sobre la gran vergüenza alemana y no tenían esta cultura de intentar olvidar, esta amnesia cultural, no tenían la americanización, la “Coca Colonización” o lo que fuese.” (David Stubbs, 2016)

3 Rock de Alemania del Este.

El krautrock se caracterizó por servirse de las nuevas tecnologías para lograr sonidos y excesivos efectos electrónicos, todavía en mayor cantidad que el progresivo y el psicodélico. Es tal vez la primera vez que se experimentaría con el ruido y con la repetición constante de sonidos durante un periodo prolongado de tiempo, la incorporación del loop. Los sintetizadores y cualquier aparato que produjera sonidos electrónicos era bienvenido para crear atmósferas y paisajes espaciales que incluso lograron prescindir de líricas y voz. Por estos simples elementos también se le conoce al krautrock como kosmiche musik.

Y ¿Qúe es el Space Rock?

El space rock es parecido al krautrock solo que sin la intención que tuvo en sus orígenes que fue la manera de expresar identidad de una región en especifico, el space ya se estaba haciendo en distintas partes del mundo y se le añadirían nuevos elementos propios de las culturas occidentales como las hermosas e inefables guitarras eléctricas haciendo solos interminables y ultradensos saturados de efectos, ritmos hipnóticos acompañados de lineas de bajo roncas y pesadas, teclados y sintetizadores burbujeantes y cadenciosos que dan la sensación de movimiento en contraste con los loops y la ilusión de un sonido infinito todo esto pensado con el fin de crear atmósferas y escenarios espaciales.

Las letras de canciones y temas de álbumes por lo general relatan historias espaciales o de otro mundo. Los actos en vivo se servirían de largas improvisaciones y algunas bandas ya se apoyarían visualmente con proyecciones de imágenes o luces, espejos y colores para reforzar mas la experiencia del viaje, tratando de emular hasta el ultimo detalle un relato de ciencia ficción. Pink Floyd se los puede explicar mejor.

See Saw

He ahí la relevancia de A Saucerful of Secrets, aunque es un trabajo incipiente para Pink Floyd, tuvo un alcance tremendo y su valor para la historia musical contemporánea es enorme, el álbum está involucrado en al menos esos tres momentos importantes para la evolución del rock. Si volvemos la mirada a los orígenes del género es impresionante la madurez que a finales de los 60 ya había alcanzado. Ya lo dice Homero Simpson (1996): “Todos saben que el rock alcanzó la perfección en 1974 ¡es un hecho científico!”.

También es importante mencionar que este álbum contribuiría en el diseño del nuevo modelo cultural, recordemos que durante los años 60 y 70 el orden del mundo, la vida cotidiana y maneras de hacer las cosas eran muy rígidas y apegadas a viejos usos y costumbres; algo importante no solo de A Saucerful of Secrets sino de Pink Floyd es que contribuirían de manera notable en el movimiento contracultural y facilitarían la construcción de un nuevo orden y una nueva perspectiva o idea de cómo vivir la vida.

“En la contracultura el rechazo a la cultura institucional no se da a través de militancia política, ni de doctrinas ideológicas, sino que, muchas veces de una manera inconsciente, se muestra una profunda insatisfacción. Hay algo que no permite una realización plena. […] la contracultura genera sus propios medios y se convierte en un cuerpo de ideas y señas de identidad que contiene actitudes, conductas, lenguajes propios, modos de ser y de vestir, y en general una mentalidad y una sensibilidad alternativas a las del sistema; de esta manera surgen opciones para una vida menos limitada” (Agustin, 2017: 214)

A Saucerful of Secrets es y fue un álbum importante para nuestros días y los pasados, ya que contribuyó de forma notabilísima no solo en lo concerniente a lo artístico e incluso tiene el valor de un documento sociocultural e histórico. El álbum no solo narra viajes fantásticos a otros espacios, no se le debe limitar a ser una compilación de paisajes espaciales y atmósferas fuera de este mundo. Si bien al escucharlo los sonidos te llevan de viaje a donde sea, ese viaje abarca tres niveles:

1. Lo Real: Las condiciones socioculturales e historias bajo las que fue creado el álbum y la contribución que este realizo posteriormente al modelo cultural y desarrollo histórico de la juventud, la contribución artística y la huella en el mundo musical.

2. Lo No Real: Deja al desnudo todas las vicisitudes que atravesó el grupo para darle vida al álbum incluida la caída de su miembro más importante y lo doloroso que eso fue para todos y la entrada de otro miembro igual de importante. Expone los procesos de experimentación y deja entrever la linea creativa que tendrían en años siguientes.

3.La Ficción: Probablemente lo que es más fácil de ver y escuchar. A Saucerful of Secrets como ya cité: Es la primera de sus obras maestras. El único álbum que recibió las capacidades artísticas de los 5 integrantes. Pone en evidencia una de las más grandes características de Pink Floyd como creadores: Jugar con lo concreto y lo abstracto.

Hablar de temas trascendentales en la vida de cada integrante, especialmente Watters quien se encargó de componer las letras después de que Syd abandonó. Hablar de estos temas tan cotidianos e importantes a través de sonidos, caos, ruido, melodías y alcanzar puntos tan experimentales que a primera revisada parece que muchas de sus canciones no te hablan de algo en especial o de la vida real sino de lugares, personajes y situaciones que no existen y que son producto de estados alterados de la mente y aunque Syd Barrett se fue apenas en este su segundo álbum.

Esa es una de las tantas enseñanzas que dejo en el grupo a pesar de no volver a colaborar con la banda nunca mas, su legado e influencia fue tan fuerte que la trayectoria de Pink Floyd estuvo bastante guiada por su figura y genialidad hasta hoy día.

Jugband Blues

A Saucerful of Secrets marca el antes y el después de una era en el grupo. La llegada de Gilmour y la relación que este evento tiene con la evolución en el sonido y madurez musical del grupo no significa que él era más genio o menos que Barrett, la llegada de Gilmour o la salida de Barrett permitió que el resto de los integrantes del grupo, explotaran su capacidad creativa y compositiva.

Tomando en cuenta que cuando Syd estaba dedicado en cuerpo y alma al grupo era él quien componía. No podían depender de una persona que ya no estaba, si el plan era sacar avante al grupo la única manera era empezar a componer.

Lo cierto es que con Syd Barrett tal vez no habrían sido el Pink Floyd que hoy día conocemos, es una incógnita eterna. No podían continuar con él si el objetivo era evolucionar musicalmente. Syd representa lo psicodélico, lo experimental, la diversión. Su genialidad como músico se debía en gran medida a que nunca dejó de hacerlo por diversión, este importante factor lo llevó a crear música que nadie estaba haciendo en aquel momento.

Gracias a lo genio de Barrett, Pink Floyd, ya sin él como integrante, logró colocarse como una de las bandas más importantes en la historia, pero eso no habría sido posible sin Barrett ni tampoco con él. Syd Barrett dio su vida por el grupo, por la música y por el rock.

La misión se completó satisfactoriamente, a pesar de las adversidades la tripulación logra regresar a la Tierra con un álbum terminado, pero no todo fue risas y diversión. De los 5 tripulantes solo logran regresar 4: Nick Manson, Rick Wright, Roger Watters y David Gilmour. El capitán Barrett, quien desde el despegue mostró comportamientos siniestros y anormales, continuó deteriorándose en el transcurso de la misión.

La tripulación solo podía ver su desafortunado y triste decrecimiento. Todos observaron con mucha impotencia el deterioro de su capitán y sin saber como actuar atónitos atestiguaron como a mitad de vuelo, en espacio vacío, Barret se arrojó de la nave. Aunque fue algo muy doloroso y que nadie quería también fue algo que todos necesitaban pero no se atrevían a confesar, después de tanto darle vueltas al desafortunado evento la tripulación concluyó que esa era la única opción o dejar morir la misión.

Antes de abandonar la nave Syd se permite el ultimo suspiro: “And what exactly is a dream And what exactly is a joke”.

Dedicado a todos los Syd Barrett del mundo