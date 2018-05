ADAGIO: ILUSTRADORES MEXAS IMAGINAN GIG POSTERS PARA OBRAS CLÁSICAS

La sobre oferta de conciertos en la Ciudad de México en los últimos años ha causado que algunos promotores deseen invertir en el cartel que anuncia su evento como si fuera un headliner más. La imagen es importante y cuando presentas un nuevo show, deseas que todos compartan tu cartel en FB, aunque no vayan, al final es difusión.

Ahora que el ilustrador también se ha convertido en protagonista de los conciertos y los gig posters cada vez son más espectaculares; un colectivo de ilustradores, diseñadores y artistas mexicanos se pregunta lo siguiente: en la época de grandes compositores clásicos como Beethoven, Bach, Liszt y Mozart, ¿cómo habrían sido los carteles?

El resultado de este ejercicio de imaginación se presenta este jueves 10 de mayo bajo el nombre de Adagio: Classic Gigs, Contemporary Images.

Para conocer más sobre esta iniciativa platicamos con Carlos Banda, mejor conocido en el mundo del gig poster como SNKHDS. Apenas tiene 22 años y estudia diseño gráfico en la UAM Azcapotzalco, pero quería salir de su zona de confort, la cual es básicamente trabajar para bandas amigas o hacer fan art de otras que admira.

“Cuando estaba por ahí en Instagram, un ilustrador americano llamado Scott Buoncristiano tenía un proyecto similar a Adagio. Le escribí para colaborar, pero era muy difícil por la distancia. Pensé que yo podía hacerlo solo, al final decidimos generarlo aquí entre amigos, compañeros de clase e ilustradores que admiro mucho. Scott nos ha alentado a distancia pero la idea era que fuera un proyecto mexa”, comenta Carlos sobre el nacimiento de esta iniciativa.

Algunos de los ilustradores de Adagio cuentan con años de experiencia como Salvador Verano y otros apenas son estudiantes. Todos distintos para que la exposición cuente con diversas interpretaciones. SNKHDS nos cuenta cómo fue el proceso de selección:

“Al principio fue con los chicos de mi escuela que sabía que hacían ilustración y que yo admiro bastante, y después se expandió a gente que ya tenía en la mira para colaborar en proyectos. Personas como Mayte de Tofu Frío llegaron al final por contacto de mis amigos. A todos les encantaba la idea, parecía como si estuvieran esperando algo así, como si ya estuvieran preparados, y estaban igual de emocionados de trabajar en conjunto con otras personas con las que igual ni habían escuchado sus nombres”.

Al trabajar con shows fuera de su contexto histórico y social, los ilustradores sabían que debían investigar al respecto de esas piezas clave en la música clásica, pues son obras maestras que han trascendido hasta nuestros días. Pero la idea era que cada quien le diera su propia interpretación gracias a los elementos de su propio entorno.

Una de las ventajas de organizar el proyecto para Carlos fue ser el primero en elegir tema para su cartel, así que escogió a Beethoven, en específico el concierto en el que presentó la novena sinfonía:

“Mi primer acercamiento fue por mi madre, ya sabes, creen que si le pones música clásica a sus hijos los harás más inteligentes. Después vino A Clockwork Orange que cambió por completo mi forma de percibir la sinfonía, ha estado en mi vida en distintas formas”.

Para Carlos, toda expresión artística está ligada con otras, por eso es importante la dualidad entre la música y la imagen:

“Cuando escuchas algo, vienen a tu mente imágenes, es la experiencia completa. Y creo que si quieres llevarlo de manera comercial y vender ese trabajo que tanto te gusta hacer, debes ligarlo con esas otras expresiones que lo complementan. Necesitas una portada para subir tu canción a Spotify y carteles para anunciar tu concierto, son parte del mismo mundo. En México lo vimos desde bandas como Austin TV que le metían mucha onda a su merch, hasta el día de hoy con Mercadorama haciendo carteles de Queens of the Stone Age. Me parece que gracias a todo eso estamos aquí, sin embargo, siempre hay camino por recorrer”.

Como muchos, Carlos es un músico frustrado y cuando comenzó con lo gráfico y el arte quería encaminarlo hacia la música. “Quería colaborar a mi manera en ese mundo y encontré esto, es esa fusión en que ambas expresiones coexisten. Simplemente comencé a hacer carteles para bandas que me gustaban, bandas de mis amigos o incluso bandas que ya no existen como The Amazing Snakeheads (de donde tomé el nombre del proyecto) y pues todo nos lleva aquí y espero nos lleve cada vez más lejos”.

Respecto a los carteles que ha hecho, aún no tiene un favorito. Su idea es dejar ir todo lo que ya hiciste y generar algo nuevo cada vez. En cuanto a los ilustradores que admira nos comparte lo siguiente:

“Sin duda está Kraken y su cartel para Jack White en Monterrey, lo que Smithe hizo desde Coachella hasta Unknown Mortal Orchestra y el de Hey Pogo para la última visita de Tame Impala. Algo que me emociona mucho es compartir este proyecto con David Espinosa, una de las personas que más admiro, sobre todo por su trabajo con División Minúscula. En cuanto a extranjeros, el trabajo de Boneface con QOTSA fue algo que me impactó desde antes de entrarle al diseño”.

Por último nos comparte su opinión sobre el panorama de la ilustración en México:

“Me parece que estamos en un gran momento en cuanto a propuesta, cada vez hay más gente dispuesta a dedicarse a esto y cada vez más público para consumirlo. El problema está en la parte de valorarlo y que la gente esté dispuesta a pagar el mismo costo que cualquier otro tipo de servicio o producto”.

La exposición de Adagio estará disponible hasta el domingo 13 de mayo en Casa Comunis / Siniestro and Co. (Patricio Sanz 1117, Insurgentes San Borja). En transporte público lo más cercano es el metrobús Colonia del Valle / Ciudad de los Deportes.

Todas las piezas expuestas estarán a la venta, al igual que otros productos como prints, pines y stickers de los participantes. Acá dejamos sus nombres para que los vayas ubicando:

AnneDsk, Blackout Illustration, Casita de Lirio, Chepe (quien presentará su propuesta pintando y dibujando en vivo), DannPrints, DennisFL, El Dee, Israpop, Javier Veri, Le Rul, May D., Mayte Sarmiento, SNKHDS, Salvador Verano (Amor de Verano Studio), Vals421 y Zulay Azul.