AFTERLIFE: UNA ODISEA A TRAVÉS DEL REINO DE LA CONCIENCIA

AN ODYSSEY THROUGH THE REALM OF CONSCIOUSNESS

Estas siete palabras explican perfectamente el concepto que hay detrás de esta gira de conciertos, que después de su viaje épico en la jungla de Tulum en enero pasado ahora llega por primera vez a nuestra hermosa Ciudad de México de la mano de un gran line up que hará de la noche del 12 de mayo una experiencia para sus asistentes inolvidable.

Tale Of Us es un duo italiano con base en Berlín formado por Carmine Conte y Matteo Milleri quienes son las mentes maestras de este proyecto llamado Afterlife.

Carmine “Karm” nació en Toronto y Matteo en Nuava York, ambos se mudaron a una muy temprana edad a la ciudad de Milán en Italia y fue ahí donde empieza esta historia, ambos se conocieron en la escuela de producción musical “Instituto SAE” lugar que unió a estos dos por el amor a la música, descubriendo sus talentos y marcando así el origen de “Tale Of Us”.

En 2010 nace su propio sello “Life & Death” atrayendo gran talento como “Mind Againts, Recondite y Steve Rachmad” entre muchos otros para después debutar en 2011 con un muy importante label “VisionQuest” gracias a su sonido versátil obtuvieron la oportunidad de ser invitados a numerosos labels de los mejores del mundo.

Ahora con su propia gira de conciertos que rápidamente se posicionó como una de las mejores del mundo debido al gran espectro musical que muestran en ella y al viaje intimo cósmico que producen en la audiencia llega al Pabellón Cuervo a llenarlo de energía, así como sonidos oscuros e introspectivos junto con una gran producción visual.

Tanto ellos como sus invitados para este gran ritual, no deja nada que desear de las fiestas realizadas en la isla blanca, las entradas ya están disponibles, el público listo y los ánimos creciendo cada día más, sin duda haremos una gran celebración en nuestra CDMX que será épica tanto para los asistentes como para los productores y colaboradores, es una fiesta que no te puedes perder si eres un amante de la escena underground.