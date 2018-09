LA SURREAL COLABORACIÓN DE ALFRED HITCHCOCK CON DALÍ

En 1945, el agente de cine de Salvador Dalí lo llamó y le ordenó llevar acabo una pesadilla.

La solicitud llegó a instancias del director Alfred Hitchcock, quien estaba ocupado planeando la secuencia de sueños para su película de suspenso psicoanalítica Spellbound (1945). Para ese entonces Dalí había roto oficialmente lazos con los surrealistas unos años antes, sus pinturas fantásticas, repletas de relojes que se derretían, animales exóticos, sombras profundas y vistas largas, aseguraron su permanente condición de celebridad.

A pesar de esto Hitchcock no lo contrató por el valor publicitario. “Quería a Dalí por la nitidez arquitectónica de su trabajo”, explicó el cineasta en una entrevista de 1962. En lugar de la tradicional y borrosa secuencia de sueños de Hollywood, Hitchcock “quería transmitir el sueño con gran nitidez visual y claridad, más nítida que la película en sí”.

Spellbound interpreta a Ingrid Bergman como un psiquiatra que se enamora de su nuevo jefe, el Dr. Anthony Edwardes. Desafortunadamente para el personaje enamorado de Bergman, el apuesto Dr. Edwardes (interpretado por Gregory Peck) esto sólo es un amnésico ya que su ·amor” puede ser un asesino que para demostrar su inocencia, debe analizar sus sueños.

A mediados de la década de 1940, la psicología pop estaba en aumento en Estados Unidos, alimentada en gran parte por las consecuencias y el trauma de la Segunda Guerra Mundial. Spellbound capitalizó el creciente interés público en la psicología freudiana; de hecho, la película es una de las primeras grandes producciones de Hollywood en contar con el psicoanálisis y la enfermedad mental como motor de la trama.

La escena de Dalí llega en un momento crucial, abordando la pregunta fundamental de la película: ¿Cuál fue el papel de Peck (o la falta de él) en el asesinato? La secuencia se abre con Peck describiendo su sueño a Bergman. “No puedo distinguir qué tipo de lugar era”, comienza, reclinándose en el diván del terapeuta mientras el disparo se disuelve en las imágenes de Dalí: ojos flotantes en el espacio que se transforman en cortinas pintadas, destrozadas salvajemente por un hombre con un par de enormes tijeras; un juego de Blackjack con naipes en blanco; hombres sin caras, rocas con caras.

Este no fue el primer experimento del artista en cine. Dalí había trabajado anteriormente con Luis Buñuel, el legendario cineasta español considerado el padre del cine surrealista, en cintas como Un Chien Andalou (1929) y L’Age d’Or (1930). Sin embargo, después de una ruptura con Buñuel, Dalí luchó por encontrar aceptación para sus proyectos basados ​​en películas.

“A pesar de que siguió proponiendo nuevos guiones a los directores, ninguno de ellos realmente comenzó,” dice el Dr. Elliott King, autor de Dalí, surrealismo y cine. El guión de Dalí de 1937, Giraffes on Horseback Salad, escrito para los hermanos Marx, fue una de esas instancias. Con escenas de jirafas con máscaras de gas incendiadas y Harpo Marx atrapando a los enanos con un cazamariposas, el estudio pensó que podría ser un poco demasiado surrealista y se negó a producir el proyecto.

“La película de Hitchcock fue el primer gran momento para que él hiciera algunas de las cosas que había querido hacer durante los últimos 15 años”, explica King.

En última instancia, sin embargo, las grandes ideas de Dalí fueron truncadas. Inicialmente previsto por el artista como un clip de 20 minutos de duración, quedan aproximadamente tres minutos en la edición final. Algunas viñetas se descartaron desde el principio porque serían casi imposibles de filmar, incluida una escena de salón de baile con quince pianos de cola suspendidos sobre la cabeza de los bailarines.

Otros fueron filmados, pero luego cortados después de que Dalí y Hitchcock habían abandonado el set, como el momento en que el personaje de Bergman se transforma en una escultura clásica de yeso.

El productor de la película, el titán de Hollywood David O. Selznick, se preocupó cada vez más por la escena. El 25 de octubre de 1944, escribió: “Cuanto más miro la secuencia de sueños para Spellbound, peor lo siento que es … No es culpa de Dalí, ya que su trabajo es mucho mejor y mucho mejor para el propósito de lo que pensaba. podría ser. Es la fotografía, las configuraciones, la iluminación, etcétera “.

Eventualmente, Selznick trajo al diseñador de producción William Cameron Menzies de Gone With The Wind fama para controlar las imágenes. “Cuando miras hacia atrás a algunos de los memorandos de Selznick, está muy claro que está preocupado y buscó asesoría legal para ver si el artista podía demandarlos en base a lo que le hicieron a su trabajo”, dice King.

A pesar de estos inconvenientes, Spellbound fue un éxito de taquilla. La película recibió críticas entusiastas, todas observando diligentemente la participación de Dalí. Bosley Crowther, que escribió para el New York Times en 1945, lo llamó una “película rara” y la crítica del New Yorker aconsejaba “será mejor que veas esto”. Luego fue nominado para seis Premios de la Academia ese año y ganó el Mejor Puntaje Original por su banda sonora inquietante.

Sin embargo, Spellbound esencialmente una historia de amor-hoy en día rara vez se menciona como una de las mejores obras de Hitchcock. En cuanto a Dalí, rara vez hizo referencia a la película después de completar el proyecto, una reticencia no característica que puede reflejar una decepción persistente sobre las ediciones significativas hechas a la secuencia de los sueños.

“Lo único documentado que dijo realmente sobre Spellbound fue que las mejores partes de la película se cortaron”, dice King. “En realidad, creo que es revelador que nunca habló mucho sobre eso porque, por lo general, Dalí hablaba mucho”.

