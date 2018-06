AMIT SHIMONI: ES TAN FÁCIL SER COOL

Ráyate unas calacas o unas letras cholas bien rifadas. Píntate el pelo de gris platinado o déjate la barba tipo Leónidas (el de los 300). No es tanto pedo ser cool. Copia alguno de los outfit más perrones de Amit Shimoni y date grasa.

Relájate. Nadie sabrá que eres un perdedor. Busca el peinado más loco, uno andrógino que llame la atención. Deja salir al ser moderno que llevas dentro, que no te de pena. Sácalo a bailar reguetón hasta que quedes pegostioso de tanto sudor, ahí está el Patrick Miller o las partys arrabaleras de cumbia. Por el lugar no te preocupes. La noche es nuestra. Ser naco ya no es chido, porque lo chido ya no es cool.

Lo cool es no saber que lo eres. No dudes, se te ve suave esa expansión en la oreja izquierda, combina chido con la arracada de oro que tienes en la derecha. Rápate los lados, déjate un copete que cubra media cara, si puedes decolóralo, se ve vergas. Saca tus estoperoles y ponte a perrear. El pedo es que te veas lo más punk que puedas mientras le das duro al reguetón, porque el reguetón es el nuevo punk.

Tengo un par de compas que ya están rucos. Uno es un matemático, duerme siestas de diez horas y su esposa Elsa es un amor. Me confesó que le cagan los suéteres, pero que los usa porque se los teje su mujer. Un día se le botó la canica y se rayó unos cerebros. El otro es un ruso a toda madre, un poco anarquista. Me encanta un chaleco que tiene con estoperoles, se ve tan Dead Kennedys que algún día me lo voy a robar. Mira sus fotos. ¿A poco no dan el gatazo?

Ya lo ves, no es tan complicado verte fresco. Es cosa de armarte unas buenas garras y combinarlas. Como mis vecinos de enfrente. Tienen una banda de hiphop, se llaman los Apartheid, el mero chingón es un negro sudafricano. Su primera chamba fue de velador y ahora es un rapero cabrón. Se las vio duras, estuvo en el bote (cárcel) como veintisiete años. La neta no se qué hizo, pero seguro algo choncho.

El otro MC es un wey que viene de Atlanta, es un poco callado, pero cuando habla hipnotiza a todos. Su voz es hermosa y sus letras también. En esa banda el que le pone el ritmo es un indio que lo que tiene de flaco, lo tiene de ritmo. Él hace todos los samples y loops, o sea la música de los Apartheid. La neta es el que más estilo tiene, usa unas gafas oscuras que no si las quita ni para cagar. Me agrada su pedo, porque siempre le mete madres hindúes a los sonidos de sus rolas. Esos tres compas son “la onda”.

Cuando llegaron al barrio estaban bien ñoños. Usaban ropa del siglo pasado. Se dieron una vuelta por la tienda de Amit Shimoni y los transformó. Ese pinche israelí es otro pedo, saca diamantes del carbón. Por eso te digo que ser cool no es tanto pedo. Es cosa que te decidas hacerlo. Juntarte unos benjamines verdes y comprarte unos trapos de buena calidad. Amit es experto para eso.

LOS APARTHEID

Del otro lado de la calle están unos diseñadores que se creen otro pedo. Son unos creativos que tienen una agencia de publicidad. Son tres gringos y una gringa. Cuentas las malas lenguas que son “hijos de papi”. Uno es un pinche millonetas de aquellos. La morra es de las picudas de Yale. El otro de sus socios, es muy su cuate. Un negrote de 1.85 que estudió derecho en Columbia (no en Colombia) y quiere lanzarse para presidente.

El otro es hijo de un diplomático muy cabrón. Es de las familias más influyentes de Texas y estudió en Harvard. Es con el único con el que he hablado. Es a toda madre, muy risueño y caballeroso. Igual por eso tiene tanto jale con las chavas. Su novia es una güera despampanante que tiene un lunar bien cachondo en la mejilla derecha. Pasa por la calle de vez en cuando y a todos nos deja babeando cuando se le levanta la falda con el aire.

Los que me caen mejor son un par de weeks que tienen una tienda de cómics en la esquina de la cuadra. Al parecer no les importa su apariencia, pero un día Amit me confesó que le llamaron en la noche para que les aplicara un fashion emergency porque tenían una cita con un par de japonesas. Ya sabes cómo están de locos los asiáticos, más cuando uno viene de Corea del Norte y el otro del Tíbet. ¡Qué combinación! ¿No? Eso sí, nunca se meten con nadie, son pacíficos por naturaleza, sobre todo el flaco.

Me caen de huevos porque se la pasan sonriendo, nunca los he visto malhumorados. Me encantaría ser tan feliz como ese par. Aunque hace un par de semanas me enteré que uno de ellos, el gordito, tuvo un pedo con uno de los gringos de la agencia de publicidad. Se hicieron de palabras y sacó una escopeta. El güero se mío del susto y se fue corriendo.

Dicen los vecinos que el pedo no quedó ahí, el gordito coreano les advirtió a todos los de la colonia que no se metieran con el asiatic style crew. Que nunca causan pedos, pero que si los buscan tienen suficientes armas para sacarle un susto a cualquiera. Al principio pensé que era una mamada, pero cada día que pasa no sé porqué le creo al gordito. Mientras son peras o son manzanas, yo siempre lo saludo con una sonrisa. Hay que ser diplomático.

Como te dije, ser cool no está tan pelado como piensas. Sube dos tres fotos chidas al instagram pasándola de huevos y con eso tienes para apantallar. Súbete una instagram storie mientras te tatúas un pez koi en el antebrazo y ya chingaste. Así le hizo mi roomie el argentino. En la espalda trae el escudo de Rosario Central y en la pierna izquierda una frase que dice “Hasta la victoria siempre”. Ya sabes cómo son de traumados esos argentinos con el futbol. La semana pasada se fue a rayar un pez koi en el antebrazo y tuvo un chingo de likes en su foto. Me dijo que hasta morras les hablaron para preguntarle si le dolió tatuarse. Ser cool en estos tiempos es fácil. Por fin me hizo caso.

Los que sí no tienen madre son mis paisanos. Apenas llegaron y ya hicieron un desmadre en el barrio. Son mentirosos, ratas y bien lambiscones. Quieren mover el caldo cuando ellos son los nuevos en la cuadra. Me cagan porque son bien falsos. Hay un tipo que le dicen “El Bronco” que está bien pendejo. No tengo nada contra los de Monterrey, pero neta sí está bien pendejo. Otro, el pelón se la pasa hablando en inglés y diciendo que tiene familia en Atlanta. Es el que peor me cae.

Hay otro que tiene cara de teto, acá los vecinos le dicen el “Queso de puerco”, porque está todo manchado de la cara. La neta se pasa porque ni ata ni desata, o sea un cero a la izquierda. Pero eso sí, ya me corrieron el dato que es bien “mosquita muerta”, que navega con bandera de tonto, pero no. Así que abusado. El otro compa de esa banda es el que mejor me cae, no sé si de verdad me cae chido o es porque a los dos minutos dejo de ponerle atención porque no entiendo un carajo de lo que me platica.

Tiene un acento medio costeño raro que no le hayo. Ese compa fue el primero que me dijo que quería un cambio de look, que estaba harto de que todo siguiera igual. No sé, igual es puro choro, pero me cae bien. Dio la casualidad que los otros tres también se cambiaron el look. Al otro día pasaron a la tienda de Amit y salieron hechos unos cueros. Por eso te digo que si esos weyes pudieron ser cool, tú también. Solo basta con que te armes unas dos tres cosas en los bazares de diseño independiente, te dejes la barba, te rayes dos tres tatus y ya chingaste. Ser cool nunca había sido tan fácil. Yo soy un claro ejemplo.