BACK TO BLACK: EL NUEVO DOCUMENTAL SOBRE AMY WINEHOUSE

El nuevo documental titulado Back to Black repasa la producción del álbum homónimo de Amy Winehouse. El film, producido por Gil Cang, incluirá el registro de entrevistas inéditas a Mark Ronson y Salaam Remi, quienes trabajaron junto a la fallecida cantante en el disco, además de material en vivo y relatos del proceso de construcción de lo que fue el segundo y último álbum de estudio de la cantante.

A pocos días de su lanzamiento, vemos un nuevo adelanto que contiene imágenes nunca vistas del show “An Intimate Evening In London”, que tuvo lugar en el Riverside Studios de Londres en febrero de 2008, la misma noche que Amy ganó 5 Grammys por Back to Black. En este adelanto vemos a Winehouse y su banda interpretar “Love is a Losing Game”.

Back to Black tiene fecha de estreno para este 2 de noviembre y será el segundo film que se realiza luego de la temprana muerta de la cantante soul. En 2015, Asif Kapadia dirigió el documental Amy, en el que relataba la carrera y deceso de Amy. Para 2019 se espera también una gira que tendrá como protagonista a una holograma de Amy y la recaudación irá dirigida a la fundación Amy Winehouse.

