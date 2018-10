ANÍBAL 5: EL GÉNESIS POSMODERNO DE ALEJANDRO JODOROWSKY

Casual: un día andas en la alberca dándole clases de clavados a tus chavos cuando súbitamente tu jefe te llama a su oficina para informarte que en ese mismo instante unos docs te van a convertir en cyborg nomás para que vayas a la isla del Barón de Sader a partirle su madre y a enamorar a la cachonda reina de las mujeres topo. Así de huevos. Este es el inicio de la historia del agente Aníbal 5, elemento estrella de la Agencia Latinoamericana de Defensa, galán playboy y una mezcla entre del actor Jorge Rivero, el 007 y el hombre atómico.

Aníbal 5 fue el primer cómic que creó la loquilla mente de Alejandro Jodorowsky, mismo que por alguna bizarra razón quedó en la oscuridad. Lo produjo en los años que vivió en México y lo dibujó el mexa Manuel Moro; la power couple logró publicar únicamente seis números de la historieta pues, cuentan la leyendas, fue prohibido por su santidad del Vaticano y/o cancelado por su editorial, Temporae, cuando los directivos se dieron cuenta de que estaba “bien marihuano”.

Mauricio Matamoros y Sergio Santiago, de Editorial Samsara y las mentes detrás de la Revista Belcebú, tardaron años en lograr juntar los seis números del cómic y hacer un proyecto editorial recuperación del mismo, para el cual contaron con la bendición y like del mismísimo Psicomago. Crearon un volumen de colección tan fiel a los librillos originales que inclusive hasta huele a viejo.

¿Cómo inicia este proyecto?

Mauricio: Hace 8 o 9 años, en el Museo Carrillo Gil se dio una mini muestra del trabajo que Alejandro Jodorowsky había hecho en México, se llamó Gabinete Gráfico Jodorowsky. Fue curado por Angélica García, especialista en temas escénicos; ella me invitó a echarle la mano con algunas piezas y le presté algunos números que tenía de Aníbal 5. Entonces pensé que cómo era posible que está obra tan importante fuera prácticamente desconocida, es básicamente su primera historieta. Por ello Hace cuatro años Sergio y yo nos pusimos a trabajar en este proyecto.

¿Por qué creen que estaba perdido?

Sergio: porque tenemos muchas cosas vilipendiadas en México: hay una fascinación por lo nuevo y porque tenemos una invasión perpetua de influencias externas; eso se refleja en el cómic porque muchos desconocen la tradición de la historieta mexicana, misma que es de excelente calidad.

M: cuando se publicó está historieta, México era el mercado de cómic más grande en el mundo: había mucha producción, los trajes eran enormes y los lectores eran millones, y eso hace un poco ilógico que esta obra sea desconocida. Aníbal 5 es un trabajo trascendental porque es el primer cómic de Jodorowsky, y se vuelve aún más importante para nosotros los mexicanos por el hecho de que lo produjo aquí y porque dibujado por un mexicano

¿Contactaron a Jodorowsky para esta publicación?

Sí, pero hay que tener en cuenta de que es ya mayor y está muy ocupado. Más allá de que nos dio el permiso y la bendición, nos dijo que estuvo muy contento con este rescate, no pudimos entablar mayor intercambio de palabras.

¿Cuál es la premisa de Aníbal 5?

S: es un producto de su época: en ese tiempo era extremadamente novedoso el género de espías, pero no el espía serio como el que retrataba Fritz Lang en el cine de posguerra, sino que ya había pasado suficiente tiempo de la Segunda Guerra Mundial como para crear cosas más “relajadas”. La propuesta de Jodorowsky siempre fue la de reinventar un género y en Aníbal 5 hizo algo totalmente integrado a la imaginación: Aníbal es biónico, a veces viaja en el tiempo y hace cosas surrealistas nada relacionadas a ese género. Es difícil hablar de una premisa general pues cada una de las historias es diferente e impredecible. Eso sí, todas situadas dentro de un contexto latinoamericano.

M: tal cual es un espía cyborg surrealista. Las historias las enriquece con una gran cantidad de referencias desde de la literatura mitológica hasta con conceptos que en ese tiempo estaban en boga como el psicoanálisis y la vanguardia europea. Generalmente los #1 de los cómics son sobre el origen de los superhéroes, el caso de Aníbal 5 empieza directamente en la acción, su actuar no tiene alguna razón moral, no está pagando nada, lo suyo es crear un espectáculo inolvidable.

Parece una mezcla entre el 007, El Santo y el hombre biónico

M: Si tiene que ver algo con los luchadores, y si nos vamos al origen de éstos podemos rastrear los calzones de fuera, uno de sus elementos clave, es porque los protohéroes de la fantasía del siglo XX fueron estos personajes pertenecientes a los circos y ferias que eran el hombre fortachón. Además, Jodorowsky nace en Chile, es hijo de padres rusos y su padre fue payaso de un circo; desde entonces está muy relacionado con el circo pues es parte esencial de su formación.

¿Por qué uso de modelo al actor Jorge Rivero?

S: Porque era popular y tenía un súper físico, eso creemos. Se lo preguntamos a Concepción Arreola, ex esposa de Moro y no tiene idea por qué fue. Recordemos que era una época mucho menos visual que ahora y la gente iba al puesto de periódicos a ver que veía; Jorge Rivero en la portada era una gran forma de llamar la atención.

¿Saben por qué se dejó de publicar?

M: No hay una respuesta total sino que existen dos versiones: Jodorowsky nos comentó que se publicaron estos seis números sin que los editores de la editorial supieran bien de qué trataba, y que cuando abrieron el número #6 y vieron lo que era dijeron prácticamente que era una marihuanada y le dieron cuello. Pero Concepción nos dijo que el cómic llegó al Vaticano a través de Europa, y como se le hacía una crítica directa a la iglesia, este le mandó una carta a la editorial en la que les informaban que prohibían la publicación.

¿Cómo fue el proceso de la recuperación?

M: Quienes somos coleccionistas de este tipo de cosas sabemos que recopilar artículos así es una cuestión de años: para la exposición de Angélica yo contaba con cuatro números, faltaban dos, apenas hace dos años los reuní todos. Fue cuestión de andar buscando en bazares de pulgas, sitios de coleccionistas… En total tardé 10.

S: Primero tuvimos que hacer una digitalización en la que checamos hoja por hoja e imagen por imagen, algunas parecen que no están bien hechas pero fue lo más que se pudo hacer porque no había negativos ni originales, escaneamos los ejemplares que teníamos, además entre copias las páginas no estaban bien posicionada debido a la velocidad de impresión de los grandes tirajes de la época. después imprimimos.

M: Este es un libro atípico dentro de la historia de la publicación en México porque desafortunadamente no existe la cultura del rescate, mucho menos el de la historieta; por ello cuando alguien ve un trabajo como este posiblemente le brinque que tenga está calidad, pero lo que estamos haciendo es tratar de reproducir la obra como existe a su momento y así entender esa época y su trascendencia.

¿Cuál consideran es el legado de Aníbal 5?

S: El cómic tuvo muy buen impacto en España, y toda la escuela de historietistas importantísimos que una década después comenzarían a despuntar en Estados Unidos en todos los cómics de la Warren como Creepy y Eerie, cuyos autores eran gráficamente importantísimos, fueron muy influenciados por Aníbal 5. Además, en los ochenta Jodorowsky hasta retoma el personaje y hace un remake con un dibujante francés.

M: Esto Jodorowsky y Moro lo hacen en el 66, para entonces Marvel Cómics ya llevaba cinco años y ya habían roto con las historieta de superhéroes que había presentado DC 20 años atrás. Lo que hace Jodorowsky es crear una ruptura de esa ruptura; es una proto deconstrucción del género.

TE PUEDE INTERESAR

LA DANZA DE LA REALIDAD DE ALEJANDRO JODOROWSKY

EL RETORNO DE LOS BRUJOS

JUAN LÓPEZ MOCTEZUMA, EL CINE AL FILO DE LA LOCURA

UN NOSFERATU, TODOS LOS NOSFERATU

TRES DISCOS DE RAP MEXICANO PARA TOCAR EL NIRVANA