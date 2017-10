4º ANIVERSARIO BLACK FLAG: ENTREVISTA CON XOCH HERRERA

Por: Viridiana Velázquez/ @viry_jane

Hace unos días entrevistamos a Xochitl Herrera, cofundadora y parte del equipo de tatuadores de Black Flag, que en está ocasión celebran cuatro años de hacer lo que más les gusta: plasmar en la piel de sus clientes distintas piezas de arte.

Para que alguno de los artistas de la casa te tatue tienes que llamar y hacer una cita a los teléfonos que puedes encontrar en su página oficial o en Facebook. Al entrar en la casa predomina un ambiente de paz y nervios que contrae el pensar en el leve dolor de las agujas en la piel y el saber de un dibujo permanente que definitivamente marcará tu vida para siempre.

El sonido de las diferentes máquinas que usan los tatuadores terminan por ser comunes después de los primeros 10 minutos de la primera sesión. Al momento de hacer la entrevista, Xoxh tatuaba a una chica músico mientras hacíamos la entrevista, en el audio y en mi mente se quedó grabado el sonido de las diferentes máquinas para tatuar como si de un anuncio publicitario se tratara.

INTÉRPRETE DEL TATUAJE

A continuación Xoch Herrera nos cuenta un poco más sobre su carrera como tatuadora, nos da algunos tips sobre tatuajes y lo que te espera si asistes a alguna e las actividades para conmemorar el 4º aniversario de Black Flag Crew:

¿Cómo y hace cuánto comenzaste a tatuar?

Comencé como aprendiz hace 15 años, cuando tenía 19 y obviamente no lo hacía tan bien como ahora. Justo el 9 de enero voy a cumplir 16 años de que hice mi primer tatuaje. Que fueron dos rayas y dos puntos en la pierna de Lalo Silva, otro tatuador. El primer tatuaje grande que hice fue un tribal en el brazo a un chico que ahora es mi amigo y que le que terminé como en cuatro sesiones porque no podía terminar de rellenarlo.

¿Para ti qué significa tatuar?

Es mi empleo pero también es una responsabilidad muy grande porque tienes en tus manos la piel de otra persona que está confiando ciegamente en ti y que no sabe si lo que le estás tatuando va a quedar bien. Entonces es algo que me llena mucho poder ser una intérprete entre la idea del cliente y yo que soy ese medio para que tenga lo que quiere.

¿Qué artistas del tatuaje son tu influencia?

Principalmente amigos con los que estuve trabajando como: Nix, Javier Gaona, Miguel Elecáustica que fueron como mis mentores y artistas mexicanos del tatuaje que me gusta mucho su trabajo como Sharky de Tijuana porque es muy cuidadoso con las líneas. Admiro mucho el trabajo de Nervio de Hermosillo, tengo varios de sus cuadros en el estudio y aunque los dibujos son sencillos me gusta mucho la soltura en los trazos. Todo lo dibuja prácticamente a mano y la combinación de la forma sencilla me llena los ojos.

¿Te especializas en algún estilo de tatuaje?

No, más bien que he hecho diferentes estilos en el transcurso de mi carrera y así es como se va haciendo una combinación de diferentes estilos. No me caso con ninguno porque me aburro muy rápido y a veces algún estilo empieza a tener mucho auge así que prefiero ya no publicar esos tatuajes en la página para que los dejen de pedir y que no se vuelva monótono.

¿Te gusta hacer tatuajes que se ponen de moda?

No tengo problema con lo que se pone de moda porque lo que más me gusta es complacer a la gente y cuando alguien se quiere tatuar lo que sea y tiene su idea quién soy yo para decirle que eso no se lo haga. O sea si le doy la opción pero si él quiere, es su cuerpo y yo solo soy una intérprete de sus deseos.

¿Hay épocas en las que aumenta la demanda de tatuajes?, ¿cuáles son los tatuajes más populares de esta temporada?

Las épocas en que tenemos más citas en el estudio son después del aguinaldo y en las vacaciones. Comúnmente las citas bajan en enero y septiembre. En cuanto a los tatuajes más populares en este mes son las cosas relacionadas con México y el sismo. Por ejemplo: esta semana hice un dibujo de unas manos con un México y un corazón arriba y tubo muchísimos likes en la página del estudio.

¿Crees que los medios de comunicación influyen en que se popularice determinado estilo de tatuaje?

Sí, en mi experiencia sí. Hubo una ocasión en que salió una publicación de tatuajes con el estilo mandala y de repente como durante un mes todos los días se hacía por lo menos uno al día en el estudio. Y decía ¿¡Qué está pasando!? Porque sí era demasiado, entonces me di cuenta de que las publicaciones sí sirven y lo que hice fue empezar a meter otros estilos en las fotografías de la pagina para que los gustos fueran variando. Y bueno, de hecho entre tatuadores se recomienda que subas fotos del trabajo que te gusta hacer para que la gente te busque de esa manera.

¿Piensas que las discriminación hacía los tatuajes ha cambiado?

Mira, yo nunca he sentido una discriminación como tal. Siento que muchas veces quien se discrimina eres tú mismo cuando no te permites actuar normal frente a otras personas porque sientes que te van a ver mal. Y sí, ha cambiado mucho porque las generaciones cada vez están más abiertas y poco a poco hay gente con una mejor aceptación a las cosas nuevas.

BLACK FLAG 4 AÑOS

Black Flag es un estudio privado en la colonia Condesa, donde se conjunta la creatividad, el talento y el arte a través de un servicio de calidad, logrando que los clientes se sientan cómodos y seguros en un ambiente amigable. Su objetivo es crear un colectivo de tatuadores multidisciplinarios para posicionar la escena del tatuaje mexicano a nivel internacional.

El equipo de tatuadores de Black Flag está conformado por Xochitl Herrera, Tuna Larios, Sergei, Tomás Acedo, Jon Maíz y Hector Acosta.

¿Cuándo y cómo comenzó Black Flag?

Comenzamos en un estudio en el World Trade Center en el 2013, luego nos movimos a un departamento que tenía pero ya éramos varios tatuadores, entonces decidí rentar una casa en la colonia Condesa que es donde ahora tenemos el estudio. Y todo se dio para que se generara un equipo de trabajo que fue con el que empezó Black Flag. Empezamos cuatro pero terminamos siendo ocho.

¿Cómo han sido estos cuatro años de llevar un estudio de tatuajes como Black Flag?

Lo que más trabajo me ha costado es tener que dejar de trabajar con personas que quiero mucho por no tener los mismos intereses o darme cuenta que las personas que conozco cuando tienen un poco de fama se sienten rock stars y se vuelven groseros con los clientes. Eso es lo que más trabajo me ha costado. Tener que darles las gracias o aceptar que se tenían que ir. He aprendido a tener más fuerza para aceptar las decisiones que tomo y a ser más organizada, administrada.

¿Cuáles son los parámetros para aceptar tatuadores en Black Flag?

Normalmente contactan que quieren trabajar aquí, les pido su libreta de trabajo y dependiendo de la calidad y de cómo se vea damos continuidad, si no les tenemos que dar las gracias porque no queremos bajar el nivel. Preferimos aceptar dos aprendices o darle la opción a alguien que le falte experiencia para que vaya mejorando.

¿Cómo y cuándo surge la idea de realizar fiestas de aniversario?

Desde el primer aniversario hicimos un evento un poco grande pero era más una fiesta. Esta vez quiero que sea diferente y poner al tatuaje como la atracción principal del evento. Como una expo de tatuajes.

Esta noche la pensamos para celebrar a los clientes. El dinero en vez de gastarlo en un fiesta se invertirá en actividades artísticas para nuestros clientes como talleres, una rodada de bicicletas y seguiremos patrocinando actividades artísticas o generando concursos internos con el fin de motivar a las personas a seguir creando arte.

Hasta ahorita para el miércoles 25 de octubre tenemos confirmados 15 tatuadores de todo el mundo en el estudio. Los tatuajes van a tener costo pero va a ser accesible. Y va a haber una plantilla de aniversario de tatuajes que vamos a regalar ese día para quienes se lo quieran hacer.

Para tatuarse pueden hacer una cita o ir directamente el miércoles a Black Flag y tomar turno con cualquiera de los tatuadores ahí presentes, afuera de cada espacio va a estar expuesto el trabajo de los tatuadores. Empieza a las dos de la tarde y termina a las nueve de ese día.

El día del evento habrán dj´s, dos barras, buen ambiente y a los mejores tatuadores listos para imprimir arte en la piel de los asistentes.

Sin duda el camino en el mundo del tatuaje para Xoch y los integrantes de Black Flag Crew no ha sido fácil ya que a lo largo de estos cuatro años han evolucionado como equipo y han acumulado grandes aprendizajes que los han ayudado a ser uno de los mejores espacios para tatuarse en el país.

Si quieres conocer más sobre el trabajo de Xoxh Herrera síguela en su cuenta de Instagram o en la página de Black Flag Crew.