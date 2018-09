“APOYA A TU BANDA LOCAL” LA FRASE QUE MÁS DAÑO LE HIZO A LAS BANDAS INDEPENDIENTES

¿Cuántas veces hemos leído esa frase que nos la repiten como mantra “apoya a tu banda local”? Apóyalos comprando su merch, apóyalos yendo a sus eventos, apóyalos comprando sus discos, apóyalos compartiendo o dando like a sus publicaciones, y todo es pedir, pero como bien reza el dicho, en el pedir está el dar. Lo que es verdad, es que parece, repito, parece, que eso de “apoya a tu banda local” se instauró tan profundo en el imaginario de las bandas, que creen, que es obligación del público, instituciones, foros y medios apoyarlos….y ¡pues no!

Nadie nos dijo que sería fácil a la hora de emprender el camino de la música, o de cualquier escenario, el mero hecho de decidir que tendremos un proyecto musical, implica mucho más que horas de ensayo y creatividad. Una de las realidades del actual ecosistema de la música, es la especialización. Gente que se dedica al diseño, a la prensa, al booking o ser manager.

Si bien, nuestro proyecto es joven y tenemos que ir un día a la vez, tenemos que comenzar a estructurar nuestra mente como un proyecto que se compone de fases y áreas que nos ayudarán a crecer como conjunto, además vivimos en momento bastante ideal con herramientas a alcance de nuestras manos que nos ayudarán a profesionalizar nuestros proyecto, y he aquí la clave, profesionalizar.

Si bien vivimos en la mejor época para emprender en la música, no podemos avanzar a tumbos, a prueba y error, debemos manejar bien nuestros métodos para alcanzar nuestras metas a corto, mediano y largo plazo, y esto es justo lo que muchas bandas no logran consolidar.

Tener claro que nuestro trabajo para nuestro público más allá, pero mucho más allá de nuestra creatividad en el escenario. Dejar de una vez por todas esas falsas ideas de que al ser músicos o artistas, nuestro trabajo es la columna vertebral de la sociedad, que somos tocados por Dios por encima de los ingenieros, doctores, arquitectos o secretarias, somos un ladrillo más en la pared que requiere trabajo y entrega extra, repito más allá de tus horas de ensayo.

Por supuesto que es importante el desarrollo de tu talento y creatividad, pero eso no bastará muchas veces para que el público se enamore de nosotros y se vuelva fan, debemos trabajar para que el mensaje de nuestro proyecto no se vuelva un spam sonoro. Se trata de generar vínculos, de crear lazos, identificación con nuestro público, es nuestra responsabilidad como músicos buscar la forma en que nos apoyen.

Es decir, si mi fanpage no tiene seguidores, el flyer que colgué apenas llega a los 4 likes o el foro en el que me presento está vacío, aunque nosotros seamos los futuros Led Zeppelin del rock mexicano, es preferible pensar en qué estamos haciendo mal para que los públicos no lleguen más allá, antes de catalogarlos como un público poco conocedor o que no valora lo “chingón”.

Por supuesto que hay foros con mucho encaje y cero empatía, pero ese es un tema que tocaremos en otra ocasión, también hay mal público, aquel empaña un riñón por algún festival masivo, y que con muchos trabajos paga una cuota de recuperación de $30, aunque vuelvo a lo mismo ¿Qué debemos hacer para que no sólo paguen esos $30 sin resongar, sino que también lleguemos a cobrar $50 0 $100? La clave, es tener calidad en todos los sentidos.

Aquí te van unas claves en las cuales debes trabajar antes de ponerte a rezar en Facebook el “apoya a tu banda local”:

Ármate un presskit limpio, ordenado y con la información suficiente que cautive a quien lo lea. Puedes invertir en ello o buscar herramientas online que pueden ayudarte a aplicar el “hazlo tú mismo”

Invierte en tiempo y creatividad en tus redes sociales, comunica tus mensajes con idea, eso te acercará al público.

Ten un rider y stageplot decente, se realista con lo que pides, este documento en realidad, te ayudará a tomar decisiones si en verdad puedes dar un buen show o no, claro todo en relación al aspecto técnico.

Si tanto te jactas del “apoya a tu banda local” también apoya a tu colega local, entre todos es más fácil hacerla, deja a un lado la competencia voraz y apoya a tus colegas, no sólo compartiendo sus eventos o comprando su playera, eso lo hará cualquier fan; aplícate y respeta su trabajo, si algo no está haciendo bien, díselo con bases, pero el respeto entre todos, es fundamental.

Cabe aclarar que no es un regaño, pero debemos hacernos responsables nuestro proyecto, en vez de dejarle toda la chamba al público, ellos no tienen la obligación ni responsabilidad de apoyarte, en cambio tú, sí la tienes para hacerte escuchar.

Poco a poco se podrán generar más cambios, leyes que ayuden a la industria nacional a tener mayor presencia en medios y eventos en vivo, pero un muy buen primer paso, es profesionalizar tu proyecto, aun así tenga dos semanas de nacido, y por favor, deja de culpar a otros.