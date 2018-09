“And these children that you spit on As they try to change their worlds Are immune to your consultations. They’re quite aware of what they’re going through”.

La adolescencia es un camino sinuoso, lleno de chupetones y muchos clínexs. Su vivencia no solo determina quienes seremos, es un trago de melancolía una vez que se recuerda; o al menos así es como Arctic Monkeys, afamada banda británica, decidió representar esta etapa en su canción Fluorescent Adolescent, la cual fue lanzada en el año 2007.

De acuerdo al vocalista de la banda, Alex Turner y su amigo Bernett, la canción surgió cuando ambos recordaban a sus compañeros de la secundaria y las desventuras de esa transición hormonal que muchas veces lleva a suspensiones escolares, los primeros fajes y decepciones amorosas.

El personaje de la canción, una chica cuyo nombre se guarda en el anonimato, rememora las vicisitudes de su adolescencia, sobre todo cuando se revela que el personaje no solo ha abandonado las medias de red o los días de fiesta, también se ha entregado a una actitud pasiva, a ese adulto que durante mucho tiempo se había revelado y temido convertirse…

“You used to get it in your fishnets

Now you only get it in your night dress

Discarded all the naughty nights for niceness”