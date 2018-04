Arctic Monkeys regresa con su sexto álbum de estudio Tranquility Base Hotel & Casino, el disco tiene una fecha de salida para el viernes 11 de mayo del 2018 y fue producido por James Ford y Alex Turner, de hecho se rumora que este sería un disco como solista más del vocalista de la banda pero al parecer decidió compartirlo con el resto de la banda, el álbum fue grabado en Los Angeles, París y Londres.

Este es su lanzamiento más reciente desde ‘AM’ en el año 2013, la banda sigue con la intención de explorar nuevos terrenos musicales con cada álbum e inovarse cada tanto así que Tranquility Base Hotel & Casino no es la excepción al elevar la apuesta en grande; este es un álbum atrevido y brillante que refleja la amplia visión creativa de Turner.

El LP viene con una cubierta desplegable, libretos con letras y fotos y, en exclusiva a través de la AM Store, el vinilo en color plata. También estará disponible en CD estándar y digital. Puedes comprarlo en preventa y guardar el álbum con anticipación aquí.

La lista de canciones de Tranquility Base Hotel & Casino es la siguiente:

Star Treatment

One Point Perspective

American Sports

Tranquility Base Hotel & Casino

Golden Trunks

Four Out Of Five

The World’s First Ever Monster Truck Front Flip

Science Fiction

She Looks Like Fun

Batphone