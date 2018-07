AWOL ERIZKU BUSCA INMORTALIZAR LA CULTURA AFROAMERICANA

Awol Erizku tiene 30 años y ya es un artista reconocido a nivel internacional, el etíope, criado en el sur del Bronx, se ha convertido en un especialista de las artes visuales tales como la pintura, escultura, fotografía y el video arte e incluso ha sido el creador de series fotográficas icónicas a artistas afroamericanos como Beyoncé, David LaChapelle y Childish Gambino.

Actualmente, vive y trabaja entre Los Ángeles y Nueva York. desde que egresó de la Universidad YALE donde obtuvo su maestría en arte por lo que ha encontrado a través de las artes visuales su forma de vivir y estar presente en el mundo. También en su obra ha intervenido piezas de grandes artistas internacionales a través de la historia como “Boticcelli, Caravaggio, o Vermeer”, sustituyendo las figuras por modelos de su cultura autóctona y contemporánea. Una de las obras más emblemáticas que ha recreó es “The Girl With a BambooEarring”.

El año pasado fue uno de los artistas que la rompió duro en redes sociales hablando especialmente de Instagram, ya que gracias a las fotografías que le tomó a Beyonce durante su embarazo de gemelos. La artista subió estas fotografías a su perfil e hizo que Awol se posicionara más dentro del mundo de las artes visuales, juntos lograron que una de aquellas fotos fuera la más exitosa de la historia de Instagram. Esta misma ya alcanza los 10 millones de “Me Gusta” superando el record de Selena Gómez con 6 millones y avalado por el libro de los Record Guinness.

Ahora tiene su primera exposición personal en la galería Nina Johnson, ubicada en Miami y Titulada ‘I Was Going To Call It Your Name But You Didn’t Let Me‘ (Iba a decir tu nombre, pero no me dejaste) la exhibición se compone de 20 pinturas conceptuales, acompañados de sonidos efímeros y piezas musicales. “Todas y cada una de estas pinturas tienen el título de una canción”.

Sus redes sociales funcionan a manera de diario artístico mostrando un museo digital, una agenda día a día de lo que sucede en el mundo de las galerías artísticas.

Awol trabaja con todo lo referente a la cultura afroamericana y con estas obras de arte busca que la historia del arte no olvide la estética y cultura africana. Creció en los barrios pobres, nada ostentoso, lo cual le permitió ver los tópicos cotidianos de Estados Unidos como: abuso policiaco, pandillas, música, entre muchas cosas más que lo llevaron a estudiar artes y defender su origen étnico con su trabajo, primeramente, en “Cooper Union”, Nueva York.

Un animal que normalmente está presente en sus obras es la pantera negra, que representa el emblema revolucionario del movimiento por los derechos civiles de las personas negras, al ser una insignia que revela la lucha por sus ideales. Awol ocupa esta insignia para poder darle una mayor influencia afroamericana a su arte, siendo un artista reconocido le otorga mayor fuerza y distinción al movimiento.

Awol busca un mayor reconocimiento de la comunidad afroamericana en los estados unidos desde que era un estudiante en la high school donde aprendía el arte occidental, pero que como buen visionario creía que le faltaba la parte occidental.

Inspirado en artistas como Picasso pero haciendo las cosas con su toque personal, a la edad de 15 años vivió el famoso atentado terrorista que colapsó a Estados Unidos el llamado 11-11. que afortunadamente no alcanzo a afectarlo directamente pero los hechos sí lo afectaron de tal manera que contribuyó a la excelente carrera que lleva, un artista que busca educar y encontrar espacios de diálogos para promover sus ideales como los que el arte le ha abierto.

A la edad de 22 años ya empezaba a vender sus primeras obras de arte, no es muestra de éxito, pero si de perseverancia y ganas de hacer las cosas bien, ahora, con lo sucedido en la sesión de fotografías que tomo para Beyoncé se colocó como uno de los artistas top, en una entrevista comentaba que para él había sido una experiencia muy afortunada ya que era algo que él no veía venir, pero su trabajo y esfuerzo lo puso en el camino.

La imagen tiene algo de sagrado; de religioso. Beyoncé, sosteniendo, por primera vez en público, a sus gemelos recién nacidos, mientras la luz solar cae sobre los tres; los pies de la cantante, apoyados en el césped, mientras ésta es custodiada por un muro de rosas multicolores.

Su instinto cromático y atracción a los arreglos florales influyeron mucho en este trabajo, tanto como Beyoncé, los admiradores del trabajo de Erizku verán uno de sus objetos encontrados en la sesión: La cantante sentada arriba de un carro lleno de flores, tomado de la colaboración entre Erizku y Sarah Lineburger.

El slogan del anuncio de su embarazo “Tengo Tres Corazones” ha encabezado algunas estrofas sobre el embarazo y la maternidad de la cantante. Los arreglos florales de Erizku se combinan con retratos en blanco y negro y fotografía experimental debajo del agua que evocan al trabajo “The Underside” de Eric Raeber.

Erizku ha presentado proyecciones en el MoMA, y es conocido por su acercamiento multidisciplinario a la fotografía y a la pintura basados en grandes bloques de color y con una gran empatía por la condición humana. Ha recibido amenazas y abusos constantes por su trabajo, incluyendo llamadas de un abogado luego de haber publicado fotografías sobre trabajadoras sexuales en su país natal Etiopía.

Cuando la gente llega a sus presentaciones Erizku los recibe haciendo de dj y no es que tenga un proyecto alterno o algo por el estilo, solo es un ritual que Awol ha realizado ya que la música es parte fundamental para la realización de su trabajo, en su estudio las primeras horas las dedica a la búsqueda de nueva música pues es la que lo inspira en trabajar en nuevos proyectos.

