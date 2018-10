Es lamentable que cada vez se hagan más frecuentes las denuncias por acoso sexual entre los artistas. Hace poco el guitarrista de Panic! At the Disco fue echado de la banda por abuso sexual. Ahora, el baterista de Sigur Rós anunció que dejó la banda debido a sus antecedentes de violación.

Fue en la cuenta de Facebook oficial de la banda, desde donde se emitió el comunicado donde se anunció la renuncia del baterista Orri Páll Dýrason, luego de una acusación por violación.

Más tarde, el propio Dýrason publicó su opinión por el mismo medio:

“Dejar que estas denuncias serias influyan en la banda, y en el importante y hermoso trabajo que ha sido hecho allí durante años. Voy a hacer todo lo que pueda para salir de esta pesadilla, pero por respeto a quienes realmente están sufriendo de violencia sexual, no voy a hacer pública esta batalla”.

El hecho sucedió en 2013 en Los Ángeles y la denunciante es la artista plástica Yin Shadowz, quien desde su cuenta de Instagram confirmó que el músico la violó cuando ella estaba inconsciente:

Nunca reporté esto. Nunca expresé mi dolor públicamente. He guardado esta pena durante casi seis años… por muchas razones. Sentí que nadie iba a creerme, sentí que había sido irresponsable por confiar en él sólo porque era parte de una banda que amaba y lo respetaba como artista”.

A pesar de la decisión de dejar la banda, el baterista no admite la veracidad del testimonio de Shadowz y, en una publicación que muestra un intercambio de correos entre ambos (posteo que ha sido eliminado pero compartido por Pitchfork), se mostró una de las respuestas del músico:

“No puedo entender por qué quieres acusarme públicamente de algo que no hice. Lamento que estés pasando por todo esto. Pero mi experiencia sobre esa noche es completamente diferente a la tuya. Pasamos una hermosa noche dibujando y bebiendo en mi departamento, y después fuimos a la cama. Al día siguiente, incluso quisiste quedarte y me preguntaste si podías, pero yo tenía que ir al estudio y eso te molestó. Pasamos un buen momento juntos. Me gusta tu arte y creo que sos una artista talentosa, y disfruté de estar con vos”.