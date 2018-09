BECAUSE YOU ARE A GIRL

Originaria de Monterrey con una formación en economía y sociología que ha sido determinante en su práctica artística, Eugenia Martínez ha orientado su obra en los últimos quince años en el retrato mexicano. Su proyecto inició abordando la época colonial y las estructuras sociales que siguen vigentes desde esa época. Desde hace seis años ha utilizado la fotografía encontrada como medio para sus retratos, con el propósito de hacer un recorrido por la fractura social entre el discurso público de los diferentes grupos sociales mexicanos y sus verdaderos pensamientos.

Su trabajo es un testimonio de la desigualdad social; sus retratos son enriquecidos por textos metafóricos y reiterativos que tejen a su alrededor una especie de halo de prejuicios que muchas veces parece impenetrable y que, debido a la repetición obsesiva de frases tomadas tanto de la literatura como de dichos y canciones populares, expone las contradicciones e incongruencias sobre las que se ha construido culturalmente nuestro país.

Para Eugenia, lo visual es central en la construcción de la identidad y por ende, juega un papel determinante en la sociedad. Con esto en mente, su producción aborda problemáticas de género, racismo y clasismo a través de esta conjugación entre la imagen como soporte sensible y herramienta de enunciación, y la palabra en repetición casi hipnótica, invocando los prejuicios que yacen detrás de los símbolos culturales.

Octavio Avendaño Trujillo, curador de la exposición, señala lo siguiente:

“La obra de Eugenia Martínez incide de manera crítica en la construcción de la cultura visual desde una perspectiva antropológica. ¿Cómo es que podemos pensar actualmente la circulación de las imágenes sin sus connotaciones políticas? Because You Are a Girl es el título de la más reciente exposición de Martínez en la que cuestiona la construcción de lo femenino desde sus más antiguas representaciones como la Venus de Willendorf, en la cual y desde entonces, la representación de la mujer es reducida a la cosificación de un ente generador de vida, que no oye, no ve y no habla. La Venus de Willendorf es considerada una de las primeras expresiones artística que ya vislumbra la construcción simbólica del patriarcado.”

El próximo 20 de septiembre inaugurará Because You Are a Girl en la Galería de Arte Mexicano, en el marco de Gallery Weekend. Para esta exposición ha desarrollado una pieza en colectivo, invitando a las mujeres a compartir con ella frases acerca de una serie de carteles que abordan el género como tema principal.

Galería de Arte Mexicano GAM del 20 de septiembre hasta el 5 de noviembre.