IRA Y RAPTO: BLONDIE Y GARBAGE TOCARÁN EN CDMX

Por Staff Yaconic / @Yaconic

Dos chicas con actitud al frente y sus bandas se han enredado en una gira. Blondie y Garbage anunciaron en febrero el Rage & Rapture Tour en Estados Unidos. Y este 8 de marzo confirmaron su llegada a la apestosa Ciudad de México. La cita es el 14 de agosto en el Palacio de los Deportes.

Blondie fue pionera en las primeras escenas americanas new wave y punk a mediados de los setenta en Nueva York. El grupo encabezado por los míticos Deborah Harry y Chris Stein comenzó tocando en el subterráneo, junto a los Ramones y Television, para luego proyectarse al globo con un firme éxito, cosechado a base de un cruce de ritmos encabronado.

Tras una pausa en 1983, Blondie se reunió en 1998 para editar su relevante No Exit. En 2006 el grupo se instaló en el salón de la fama del rock: más de 50 millones de discos vendidos en todo el mundo los respaldan. En 2017 lanzarán Pollinator, su disco 11, con colaboraciones que van de Sia y Blood Orange a Nick Valensi (guitarrista de The Strokes) y Johnny Marr, exguitarrista de The Smiths.

Blondie estrenó el video de “Fun” como un adelanto de Pollinator. En una entrevista para NME, Chris Stein dijo que se toman muy en serio la diversión. Después complementaría con la frase de Emma Goldman: “Si no puedes bailar, no quiero ser parte de tu revolución”.

Hablemos de Garbage, la banda de rock de Wisconsin, formada por la escocesa Shirley Manson y los productores estadunidenses Butch Vig, Steve Marker y Duke Erikson. Garbage es una figura de la música de los noventa. Debutó en 1995 con un disco homónimo, que contiene piezas clave como “Queer”, “Only happy when it rains”,”Milk” y “Stupid girl” (esta última basada en “Train in vain”, de The Clash).

En 2016 Garbage publicó Strange Little Birds, su más reciente disco, y el 4 de julio de este año presentarán This Is the Noise That Keeps Me Awake, un libro autobiográfico.

La última vez que Garbage visitó la CDMX fue en 2014, en la Arena Ciudad de México. Blondie lo hizo en 2013, en el Corona Capital. Ahora estamos listos para recibirlos en combo explosivo. Dos bandas, dos chicas con actitud, fundamentales para la música de las recientes décadas.

Los boletos van de los 380 a los mil 680 pesos. La preventa iniciará los próximos 13 y 14 de marzo para cuentahabientes del banco patrocinador, y el 15 del mismo mes, para público en general.