Después de otra entrega de episodios sumamente bien recibida por la crítica especializada, la noticia no sorprende a nadie: BoJack Horseman fue renovada para una sexta temporada.

La noticia se dio a conocer a través de la cuenta oficial de Twitter de la serie animada de Netflix, donde sus responsables subieron la imagen de un obsequio enviado por la propia compañía de Los Gatos, California, junto a una tarjeta que dice:

“Woooowwwwwwwwwwwwwww [sic]. Olvidemos el hecho de que va a haber una temporada 6 y centrémonos en este arreglo incomible que @netflix me acaba de enviar. Sólo woww”, reza el texto que acompañó al mencionado dibujo.

Creada por comediante, escritor, productor y actor Raphael Bob-Waksberg, esta serie sigue los pasos de BoJack (cuya voz es proporcionada por Will Arnett), una estrella de una vieja sitcom de la década del 90 llamada Horsin’ Around, quien “es un fracasado, vive en Hollywood, se queja de todo y viste suéteres de colores”.

Aún sin fecha de salida confirmada, pero teniendo en cuenta que la quinta entrega fue estrenada a mediados de septiembre, se espera que la próxima tanda de capítulos de BoJack Horseman llegue a Netflix recién durante la segunda mitad de 2019.

woooowwwwwwwwwwwwwww lets all forget about the fact that theres going to b a season 6 and focus on this inedible arrangement @netflix sent me just woww pic.twitter.com/7XJyE6Egsu

— BoJack Horseman (@BoJackHorseman) October 30, 2018