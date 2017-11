BRANT BJORK POR PRIMERA VEZ EN LA CDMX

El 1 de noviembre quedará marcado para todos los fans del “stoner rock” como una fecha histórica en la que tuvimos el privilegio de ver al legendario Brant Bjork y su low desert punk band por primera vez (y quizás última) en México. Tuvieron que pasar 18 años de espera, pero como el propio Brant nos dijo: “este es el momento adecuado para que yo esté aquí”.

Los artífices de que este sueño se cumpliera fueron Pizzas Perro Negro y Rabioso, todo como parte de sus celebraciones en “la semana de los muertos”. El acceso fue totalmente gratuito, solamente tenías que llegar y formarte para obtener la pulsera, había fans que viajaron de varios estados y desde las 11:00 horas estaban haciendo fila.

El show fue increíble, Antinada abrió la fiesta con un punk rock duro que te taladraba la cabeza, le siguió una banda gris y aburrida llamada Bloodline en la que participa un integrante de Molotov, mucha gente se salió del local durante la actuación y otros tenían una cara de aburridos tremenda. Después de esa media hora de sueño tuvimos a Black Overdrive, riffs potentes y pesados que revivieron en ánimo de la audiencia y la dejó calientita para el acto estelar.

La gente se volvió loca cuando vieron a Brant Bjork subir al escenario, ya no cabía un alfiler en Rabioso. Brant Bjork saludó en español y arrancaron los primeros riffs de Stackt, la gente enloqueció, la valla de seguridad (a punto de colapsar) era sostenida por los guardias de seguridad y solamente podías ver a todos saltar y corear los riffs, situación que le llegó a toda la banda (y su staff), estaban sorprendidos con la respuesta de la gente, era algo que no están acostumbrados a ver muy seguido.

Después le siguió Controllers Destroyed y aquello se volvió un manicomio total, los guardias no se daban abasto al ver a toda la gente moviendo la valla, brincando y otros cuantos volando por el aire. Otro gran momento fue cuando apareció de sorpresa Sean Wheeler, la leyenda del punk rock californiano para hacer un par de temas con la banda. Sin duda, Brant Bjork cumplió con el sueño de muchos, repasó grandes temas como “Too many chiefs not enough Indians, Lazy Bones”, “Automatic Fantastic”, “Low desert punk”, “Freaks of Nature”, entro otros.

Antes de esa noche histórica, tuvimos el privilegio de charlar con Brant Bjork y esto es lo que nos contó:

Primero que nada, es un honor poder platicar contigo, eres una leyenda viva del stoner rock. Sabes, he visto un montón de documentales y entrevistas sobre los inicios de esta movida en los noventas, sé que empezaste a tocar en algunas generator parties en medio del desierto, en bares y algunos sótanos. Por lo que he visto y leído, el sonido de KYUSS estaba influenciado por la escena punk rock de aquellos años y el rock de los 60’s ¿Crees que algún punto ustedes crearon este género llamado stoner rock?

“Sabes, es duro porque la mariguana siempre ha sido parte de la música. Mi época favorita en la música son los años sesenta y la mariguana fue una parte importante del rock en Estados Unidos en esa época. No creo que Kyuss haya inventado nada, pero lo que hicimos fue traer de vuelta el espíritu que había estado olvidado. Los sesentas fue una década muy importante en la historia reciente de los Estados Unidos, pero también fue una de las más difíciles, cuando la década terminó (en especial Vietnam) los americanos quisieron enterrar esa historia, pero yo y muchas personas que vivíamos en el desierto descubrimos esa historia y trajimos de vuelta ese espíritu que era rock pesado y fumar mariguana, lo he estado haciendo desde aquel entonces. Estoy aquí para recordarle a la gente lo que yo creo fue una era muy importante, y la mariguana fue parte de ella. Así que con Kyuss, recuerdo el día en que le dije a mi manager: “Creo que es importante el decirle a la gente que fumamos mariguana”. En ese tiempo no era cool o popular hacer eso, pero quería dejárselo saber a la gente. Así que el hecho de que la gente lo llamara “Stoner Rock” tiene mucho sentido (risas) pero al mismo tiempo no sé si es lo que intentábamos hacer, sólo pasó”. Contó Brant Bjork.

Después de Kyuss y al final de tu estancia con Fu Manchu, decidiste empezar tu carrera en solitario. Tu disco debut Jalamanta es ahora una obra maestra, pieza indiscutible para todo aquel que quiere iniciarse en el mundo del stoner rock ¿Puedes platicarme cómo fue el inicio de tu carrera y el proceso de grabación de Jalamanta?

“Jalamanta representa haber tomado finalmente la decisión de seguir mi visión musical. Con Kyuss tuve una, fue un momento deprimente cuando me di cuenta que algunos de los otros miembros no compartían esa visión y se convirtió en un tipo de guerra civil en la banda. Los dejé y me uní a Fu Manchu; para mí (Fu Manchu) se trató de sanar lo que pasó en Kyuss. Fu Manchu son una banda increíble, grandes amigos míos, los conocía desde que estaba en Kyuss. Fue un honor tocar con ellos, fue divertido y eso era lo que necesitaba después de la “guerra” con Kyuss, necesitaba sólo pasar un buen rato, pero después de cuatro o cinco años tocando con ellos tuve mi diversión, me curé y supe que era tiempo de volver a trabajar y crear la visión que no fui capaz de llenar en Kyuss y eso es Jalamanta. El disco lo hice porque existía una urgencia en ese tiempo para mí, para la escena musical. No tenía los medios ni los recursos para juntar una banda, así que hice todo por mi cuenta”.

Sabbia es una película que refleja mucho sobre tu vida, influencias e inspiración. Al final del filme dejas algunos objetos importantes en “tu tumba” que tiene una conexión grande con México ¿Puedes decirnos cómo surgió este proyecto y cuál es tu relación con la cultura mexicana?

“Sabbia (2006) comenzó con Kate McCabe, me contactó cuando tocaba en Fu Manchu, era una fan que iba a la escuela de cine. La conocí en ese tiempo y me preguntó si podía usar algo de mi música solista para una pequeña película que estaba haciendo en la escuela y dije: “Seguro, sólo te importaría mandarme una copia (era VHS en ese entonces) para verlo”. Ella me mando el video y era increíble, entonces le dije: “realmente me gustó este pequeño film (creo que dura seis minutos), deberíamos hacer una película entera”. Sabes, ella es muy talentosa y en ese momento trabajaba con grandes de la industria como George Lucas. Me dijo: ¿“Pero una película sobre qué?” a lo que sugerí una película Stoner. Sólo buena música y cinematografía hermosa. Así es como perseguimos el concepto, le dije que la llamaríamos Sabbia, que es “arena” en italiano. Fue un esfuerzo enorme y nos puso en dificultades económicas, pero le seguía diciendo en 10 o 20 años será una película muy valorada. En cuanto a la cultura mexicana, nací en el sur de California que prácticamente es México. Yendo atrás en el tiempo a los cuarentas y cincuentas, los mexicanos siempre dictaron el estilo en el sur de California desde Ventura hasta Imperial Beach. El término (y estoy seguro ustedes están familiarizados) del sur es “Chicano” y eso era lo mexico-americano en California y crecimos con ello. Crecí en La Quinta con mexicanos, algunos de ellos son mis mejores amigos, así que crecí con ese estilo y sonido. Aunque no soy mexicano de sangre, me siento como uno de verdad”.

CHÉ fue un proyecto increíble pero muy espontáneo ¿Qué ha pasado con el?

CHÉ fue un proyecto con el cual no teníamos ningún plan en concreto cuando lo hicimos. Fredo (Alfredo Hernández) acababa de dejar QOTSA, Dave (Dave Dinsmore) acababa de dejar Unida, yo todavía estaba en Fu Manchu, pero estábamos en descanso entre tours. Fredo y yo vivíamos en la misma casa en Palm Desert y les dije: vamos a jamear. Así que comenzamos y las cosas empezaron a tener sentido. Frank (mi representante en esa época) me llamó y dijo: “Oye Brant escuché que tienen algo nuevo por ahí”. Él siempre me decía: “Cualquier cosa que hagas, lo que sea yo lo publicaré”. Así que dije: “Muy bien, haremos un álbum y te lo mandaremos”. El álbum salió y fue bien recibido, regresé a tocar con Fu Manchu y eso fue todo, no pasó nada más. Todos estábamos un poco deprimidos cuando hicimos ese álbum, creo que la música es muy esperanzadora porque necesitábamos inyectar algo de energía positiva en nosotros, todos estábamos pasando por tiempos difíciles”, mencionó Brant Bjork.

Muchos fans en Sudamérica preguntan cuándo podrán verte en países como: Argentina, Chile o Brasil, por mencionar algunos. Allá te quieren mucho, creo que debes saberlo bien porque fuiste con Kyuss Lives!

“Sí, tengo planes, he querido venir a Sudamérica antes que cualquier otro lado porque es parte de América, de donde somos todos. Lo que pasa es que tuve invitaciones de ir a Europa cuando empecé a salir de gira, así que respetuosamente respondí a ese llamado, pero siempre supe que vendría aquí, sólo que tomaría tiempo y creo que ahora es ese tiempo. No puedo pensar en un mejor momento para esto, sólo tuve que ser paciente. Llevo haciendo lo mío buen tiempo y ahora abarca generaciones, veo en mis conciertos, especialmente en Europa, chicos muy jóvenes que habrían sido muy pequeños cuando empecé a hacer esto. Sé que ahora es tiempo porque los jóvenes están involucrados y necesitas ese espíritu. Amo a mis fans más viejos, los que son de mi edad y de ese tipo porque tengo una relación especial con ellos, todos venimos de una misma etapa; pero los jóvenes, hombre son increíbles. Es un honor venir aquí, estoy muy agradecido y emocionado de saber que la gente aprecia mi música aquí. Tengo una enorme cantidad de respeto por México y su cultura, son gente fuerte, apasionada y romántica así que es un honor estar aquí y pasar un buen rato.

Brant Bjork tocó todo lo que un fan esperaría, puso su corazón y alma en aquel show, fue una noche mágica que jamás vamos a olvidar. Pero saben qué es lo mejor, que el show fue grabado y puede ser visto en este link:

Brant Bjork en Rabioso Brant Bjork Posted by Pizza Del Perro Negro on Wednesday, November 1, 2017

Setlist:

Stackt

Controllers destroyed

Buddha time

Humble pie

Too many chiefs not enough Indians

The greenheen

Stokely up now

Dave’s war

Biker no 2

Lazy Bones / Automatic Fantastic

Low desert punk

Let the truth be known

Future rock

Freaks of Nature

Dirty bird