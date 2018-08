LOS PERSONAJES DE BREAKING BAD EN LA NUEVA TEMPORADA DE BETTER CALL SAUL

Y porque nuca deja de sorprendernos Breaking Bad, ahora su director Vince Gilligan, anunció a través de Comic-Con la posibilidad de que los personajes Bryan Cranston y Aaron Paul (Jesse Pinkman), tengan una participación en Better Call Saul. Entonces, ¿tendremos a Walter White dentro de la serie estadounidense?.

La idea salió a la luz cuando Gilligan, Cranston y Paul se vieron en el estrenó de Breaking Bad en el Centro de Convenciones de San Diego, mismo lugar donde transcurrió la Comic-Con, celebrando 10 años de su estreno.

Eso si, Gilligan aclaró, que los personajes no aparecerán en la cuarta temporada de Better Call Saul que se estrena el próximo agosto, diciendo: “No queremos tenerlos dando vueltas”. “Pero serí­amos extremadamente negligentes si estos personajes no aparecieran en la serie antes de que termine”.

El creador de ambas series, dijo que en algún momento los dos proyectos comenzaran a coincidir, ahora nos cuestionamos, ¿qué misterios pueden suceder en la serie con la fusión de estos personajes?. Anteriormente algunos detalles ya se habían hecho notorios, como lo son: elementos fotográficos, las tonalidades de color, y ahora hasta los actores.

Recordemos que las cinco temporadas de Breaking Bad se transmitieron por AMC, y junto a ellas el actor Cranston recibió cuatro premios Emmy por la actuación de Walter White y Paul tuvo tres Emmy por su papel de reparto.

Cabe mencionar que hace algunos días Bryan Cranston y Aaron Paul, estuvieron en nuestro país visitando Oaxaca, bebiendo mezcal, conociendo y disfrutando la belleza de la ciudad. Esta noticia se dio a conocer porque un fan los reconoció y subió fotos con ellos en sus redes sociales.

Amigos míos, fans de #BreakingBad ¡Están aquí en Oaxacaaaaaaaa! Posted by José Espinosa on Sunday, July 22, 2018

Ahora lo único que nos queda es esperar a ver con que sorpresas llega Vince Gilligan en Breaking Bad y Better Call Saul, las cuales seguro encantaran a los fans de ambas series.

