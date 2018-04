NUEVE ROLAS PARA AFRONTAR LA ÉPOCA ELECTORAL

Nos encontramos ante un año crucial en nuestro país y, lo ideal es estar al tanto e informados. Hay días en que todo parece estar saturado, gris e insípido, pero creo que es parte de esta veda electoral, donde, no obstante de estar hasta la madre de spots, la sacadera de trapitos al sol entre candidatos, debates con ocurrencias más cercanas al meme que a soluciones. Debemos lidiar con el excesos de información que en algún punto llega a ser lo mismo que desinformación. Ante ello, tenemos que tener aguante, y qué mejor con un playlist que nos ayude a alivianar la rompedera de bolas que conlleva nuestro país en época electoral.

9- María Daniela y su sonido lasser- Mentiras

“Mentiras” es un clásico del repertorio ardido de las tres canciones famosas de Daniela Romo, sin embargo la versión de María Daniela está más cool, pero el punto es que está canción se la podemos dedicar a cualquiera de los cinco integrantes a la candidatura a la presidencia. Al final todos se tachan de mentirosos y corruptos. Que si la cifra que presentó está mal, que si esos departamentos sí existen que si no existen. Gracias a medios como Verificando 2018, podemos cantar “dime por qué me dices siempre solamente, mentiras”

8- Crass – Big A Little A

Hay quienes creen que no todo está perdido, que la alternativa no está en un régimen o una figura autoritaria que represente a una nación, o sea que es paaaank y su bandera es la anarquía. La misma bandera de la banda más chingona del punk, CRASS. Los originarios de Epping cantan en esta rola una serie de preguntas de sesgo político, el cual nos hace sentir el mismo coraje de finales de los setenta en nuestros días. ¿Dejarás que te domine el sistema?

7- La Polla Records – Venganza

Seguimos por la ruta del punk y es que cómo no encabronarnos si apenas se dio a conocer lo sucedido con los tres estudiantes desaparecidos, asesinados y disueltos en ácido en el estado de Jalisco. Cómo no sentirse encabronado si como bien reza el reclamo “no son tres, somos todos” Cómo no sentirse encabronado después de que miles de estudiantes, mujeres y toda clase de civiles son desaparecidos, asesinados cada día, dejamos de tener nombre y apellido para convertirnos en cuerpos y ante las ideas del primer debate donde lo que se propone es más de lo mismo, impunidad y militarización. ¿Nuestra venganza? Castigando con el voto, informándonos y sobre todo, nunca olvidando.

6- Kase. O – Esto no para

Kase. O es toda una institución en el rap, Violadores del Verso se caracterizan por letras punzantes, incisivas y directas. Dentro de su último material El Circulo, Kase. O integra esta canción de reclamo social, retratando una situación global donde la política crea las leyes a su conveniencia respaldándose de la iglesia y la ignorancia. Sin duda una pieza que enmarca a la perfección el contexto mexicano.

5- The Beatles – I’m So Tired

Es verdad, llevamos años de lo mismo, crisis, pocos empleos, promesas incumplidas, deudas y privatización. El camino se ve cada vez más desolado y por supuesto es cansado. Es cansado no perder la esperanza, pero también es cansado salir de casa, rifarse el físico por llevar dinero a casa, rifarse el físico estudiando y trabajando, rifarse el físico afrontando el miedo de no saber si tú o tu familia volverá a casa. Claro estamos muy cansados, pero como dice el Warpig: “sí, sí, estamos muy pinches cansados, pero no por ello me acostaré en tu cama”. Es decir, por muy cansado que estamos, no dejaremos que estos cabrones del poder se salgan con la suya, daremos batalla.

4- David Bowie – Five Years

Parecería que Bowie le puso música y las letras exactas al apocalipsis. Y disculpe usted si denoto mi postura política, pero otro sexenio con el PRI, sería entrar en un estado de sitio, donde somos ellos vs nosotros. La tierra está muriendo, los militares besan los pies a los sacerdotes y los periodistas lloran al dar las noticias.

3- Rockdrigo González – Los Intelectuales

Pfff por si no fuera poco lidiar con los candidatos, tenemos que lidiar con los intelectuales que no nos “obligan” a pensar como ellos, pero si nos mantiene al tanto con sus sesudos artículos donde nos demuestran que pensar de tal o cual manera, es retrograda y muy ignorante. Bueno también son parte de esta época.

2- Love Army- Caminata Cerebral

Una de las primeras canciones con tintes de protesta social en el rock mexicano fue con Love Army que más tarde pasaría a ser Pájaro Alberto. Algunas frases contienen un humor inesperado “Sindicatos y patrones me han bajado la moral si me dejo los calzones también me van a bajar”.

1- Los Punsetes – Opinión de mierda

Todos tenemos una opinión, nuestro mejor aparador, las redes sociales. Hoy más que nunca en el tema de la política, damos nuestra opinión y Los Punsetes lo saben y se burlan. Denle play.

NOS VEMOS EL 1 DE JULIO

TE PUEDE INTERESAR