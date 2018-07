MIRA EL TRAILER DE CASTLE ROCK LA SERIE BASADA EN LAS OBRAS DE STEPHEN KING

La compañía televisora Hulu le presentó al mundo un avance de lo que será la nueva serie Castle Rock, una serie basada en las historias de Stephen King, sus personajes entrelazados y temas de la ciudad ficticia del mismo nombre que la tira.

En este envolvente e igualmente aterrador tráiler, se puede dar un primer vistazo tanto a la trama como a los personajes de esta serie que “combina la escala mitológica y la narración de personajes íntimos de las obras más queridas de Stephen King, tejiendo una saga épica de oscuridad y luz, representada en unos pocos kilómetros cuadrados de los bosques de Maine”. Sin duda esta será una de las series más vistas este 2018.

El 17 de febrero de 2017, se anunció que Hulu, J. J. Abrams, y Stephen King colaboraban en una nueva serie titulada Castle Rock basada en las novelas de Stephen King. Se informó además que la serie sería escrita por Sam Shaw y Dusty Thomason y producida por Bad Robot Productions y Warner Bros. Cuatro días después, Hulu reveló que habían dado a la producción la orden de desarrollarse la serie que consistía en una primera temporada de diez episodios. Además, anunció que los productores ejecutivos incluirían a Abrams, King, Shaw, Thomason, Ben Stephenson y Liz Glotzer.

Con J. J. Abrams (Armageddon, Cloverfield, Star Wars: The Force Awakens) a la cabeza del equipo de productores ejecutivos, esta serie llevada a cabo por los estudios Bad Robot Productions y Warner Bros. Television será protagonizada por André Holland (Moonlight, American Horror Story: Roanoke), Jane Levy (Suburgatory), Sissy Spacek (Carrie), Melanie Lynskey (Heavenly Creatures) y Bill Skarsgård (The Divergent Series: Allegiant, It).

“Severance“, “Habeas Corpus” y “Local Color“, serán los primeros tres episodios de los diez que integrarán la temporada debut de Castle Rock,que podremos ver a partir del miércoles 25 de julio.

Podés ver el tráiler de la serie a continuación.

