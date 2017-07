PAPEL Y ENGRUDO: LA REVOLUCIÓN DE CHIKIZZ RAMONE

Por Miguel J. Crespo / @MigueljCrespo

Imágenes: ramone.com.mx

El hombre es bajito y sonríe seguido. El engrudo y el papel, que lleva en las manos, son su revolución. Para Chikizz Ramone las imágenes son ideas poderosas que divulgan ideologías y motivan sublevaciones. También se pueden materializar dentro de un cartel, mural, póster o sticker.

Ramone nació en la Ciudad de México, pero se mudó a playa del Carmen desde que estudiaba la secundaría. “Soy Caribeño”, dice y luego me cuenta que estudió mercadotecnia en la Universidad de Quintana Roo, también tomó diplomados y cursos de diseño gráfico. Ahí comenzó a transformar las ideas en símbolos y las imágenes en insurrección.

El alce toca un requinto en un laúd de madera. Su mirada está fija en algún punto a su derecha. Varios árboles de oyamel lo rodean, al fondo el bosque se difumina por la niebla. La escena anterior está pegada en alguna pared y es obra de Chikizz Ramone. En sus carteles sobresale la textura, resalta entre la tipografía.

Los seres que aparecen en las ilustraciones de Chikizz parecen soñados. A través del collage, de elementos que parecen inconexos, logra una combinación intensa de texturas, colores y grabados únicos.

Desde niño, Ramone, disfruta de andar en patineta, el punk y el dibujo. No se considera una persona talentosa, pero sí aferrada a lo que le gusta hacer. Ha encontrado en sus ilustraciones y propaganda una la revolución interna.

***

La noche cae sobre la Quinta Avenida de Playa del Carmen. Los transeúntes miran de reojo como Chikizz Ramone embarra engrudo en la pared. Luego pasa una brocha sobre el rostro de su ilustración, para asegurarse de que está bien pegada. La noche es larga. Aún hay muchas bardas por visitar.

“Me late mucho la onda propagandística. Tal vez Banksy sea el más conocido, pero también está el Gran Om que es mexicano. Hay muchas personas que han utilizado el engrudo y el papel como una forma de expresión dentro del arte urbano”.

***

¿Quién es Chikizz Ramone?

Trato de mantener mi nombre oculto. Creo que las ideas y la ideología valen más que el nombre de una persona. Evito las selfis, ya tenemos demasiado de eso. Tiene más valor el proyecto en sí mismo, la gente se va y eso es lo que se queda.

De chavo le daba al skate y tocaba punk. Hacía los carteles para las tocadas y playeras de la banda. No estaban tan chidos, pero lo importante era la actitud de hacerlo.

¿Por qué una imagen hace una idea?

Como diseñador estoy consciente de que una imagen significa sintetizar una idea, una ideología y un concepto. Es como el logotipo de cualquier marca importante. No necesita decirte nada, basta con ver la imagen. Utilizo herramientas de mercadotecnia para el movimiento underground. A veces no lo hago tanto por dinero, a mí lo que me interesa es que alguien tenga mi poster pegado en la pared de su cuarto.

¿De dónde salen los personajes de tus carteles?

De morrillo el punk me inspiró. Todo lo que hacía Malcolm McLaren para Sex Pistols. El Pop Art y el dadaísmo. Jugar con elementos y descontextualizarlos. Ese fue mi primer golpe y de ahí empecé con el collage. No necesariamente tienes que ser el más chido haciendo una técnica, en realidad, creo que el soporte no importa. Es un medio para un fin; para expresarte y sintetizar elementos. Lo estoy haciendo mucho en los pósteres de shows.

¿Cuál es la diferencia entre un póster y una intervención con tapiz?

Esto fue un poco accidental. Imprimía como mil carteles en una sola tinta. Agarraba el engrudo y me iba a pegarlos en las calles. Una vez visité el D.F. y me di cuenta de la importancia que tiene el cartel pegado en las calles de la ciudad, donde se anuncian bailes, lucha libre, conciertos y cualquier evento. Siempre hay paredes tapizadas. Me llamó la atención que al estar uno sobre otro, se van cayendo poco a poco o la gente los va arrancando. Se van creando capas y capas accidentales de textura. Eso me gustó mucho.

Lo traté de emular con mis pósters. Le añadí patrones y mosaicos. Primero trabajo el patrón vectorial y hago la impresión en buena calidad. Después hago muchas fotocopias y voy generando patrones. Luego arranco las capas para generar las texturas. La idea es hacerlo tú mismo y a bajo costo.

Obviamente también hago trabajos de más calidad en el tapiz, pero esos son casos especiales que me piden.



¿A qué te refieres con hazlo tú mismo?

Crecí con esa ideología. Pero el objetivo es pasar del “hazlo tú mismo” al “hagámoslo juntos”. Es como el segundo paso. Vivo en Playa del Carmen donde todo es turismo y escena rave. No hay tantos spots para presentar tu arte o armar toquines.

Tienes que montar tus propios shows, porque nadie va a ofrecerte una fecha. Junto con el crew tienes que buscar un lugar, armar flyers, moverlo en internet. Hacerlo tú. Y así aplicar está idea a cualquier actividad de tu vida. En todo lo que hagas. Porque aunque tengas un chingo de talento no te llegaran las oportunidades a las manos. Tienes que aferrarte. No me considero una persona tan talentosa, pero siempre estoy trabajando, tocando puertas, haciendo alianzas y buscándole.

¿Quiénes son tus influencias?

En la gráfica Malcolm McLaren. Además la corriente de la propaganda soviética y la posguerra. La gráfica cubana, todos estos exponentes antes de que fuera digital. Creo que todo lo que hago está bastante inspirando en lo tradicional. En las técnicas mecánicas. Obviamente Andy Warhol y sus técnicas para intervenir serigrafías.

¿Por qué una imagen puede incitar una revolución?

Una revolución no solo es armada. Puede ser algo interno en tu vida. Si esperas en tu casa a que te llegue algo, nunca pasará. Una revolución es tu forma de ver las cosas. Por ejemplo si eres vegetariano; si crees en algún dios; si eres honesto, esa puede ser tu insurrección ante la sociedad.

Básicamente es lo que intento decir. Todos tenemos el poder de hacer un cambio. Cuando estaba muy metido en el punk creíamos que íbamos a cambiar socialmente las cosas. Ahora lo entiendo de otra manera. Cada quien tiene que hacer su propio cambio. Ser honesto contigo y con lo que hagas. Y si le transmites algo positivo a alguien y le cae el veinte y lo toma bien que chido y si no, pues no pasa nada.

Tengo un póster que dice: “time is running”, es como güey muévete, haz algo. Somos el nuevo orden, la generación que puede hacer algo, dentro de lo que creamos que es algo. Cada generación tiene sus propias ideas. Tampoco se trata de ser un forever. Cuando eres honesto esos clichés toman otro sentido. No es fácil, pero debemos salir de la zona de confort.

¿Qué te gusta leer?

Los fanzines. Me gusta mucho 1984, de George Orwell.

¿Tu comida favorita?

La pizza

¿Tu música?

Punk rock

Aparte de dibujar ¿cuál es tu actividad favorita?

Pasear a mi perro, cosas muy básicas. No soy una persona tan sociable. No me gusta salir y engentarme. Soy casero. Prefiero sentarme a escuchar los vinilos que colecciono. Ir a la playa. Vivir relax.