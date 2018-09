LLEGA A LA CINETECA NACIONAL “HITCHCOCK MÁS ALLÁ DEL SUSPENSO”

La idea era replantear a Alfred Hitchcock (1899-1980) como un creador total y exponerlo ante los ojos de nuevos públicos. Con una curaduría enfocada en la influencia multifacética del cineasta británico y luego de abrirse paso por el Espacio Fundación Telefónica de Madrid (2016) y en el Museo San Telmo de la ciudad de San Sebastián (2017), Hitchcock, más allá del suspenso llega a La Galería de la Cineteca Nacional.

El cine de Hitchcock, maestro del suspenso, sigue siendo difícil de clasificar. Mucho se ha escrito sobre quien está considerado como uno de los creadores más geniales del siglo XX, y todas las interpretaciones coinciden en señalar la fascinación visual que desprenden películas como La ventana indiscreta (Rear Window, 1954), De entre los muertos (Vertigo, 1958) o Psicosis (Psycho, 1960), que son un compendio de imágenes de gran potencia que con el tiempo se han convertido en verdaderos íconos de la cultura audiovisual.

Hitchcock, más allá del suspenso se plantea conocer su figura desde una mirada global a las claves esenciales de su cine. Es una oportunidad para ver plasmados aspectos personales y comerciales, la base fundamental de su proceso de creación y su lenguaje cinematográfico.

Su dominio de recursos de vanguardia; su capacidad para rodearse de grandes colaboradores, sean técnicos, actores, diseñadores o guionistas, sobre los que ejercía un control férreo; el papel fundamental que tuvieron en sus obras los personajes femeninos, y, por supuesto, la capacidad de sus películas para reflejar el tiempo en que fueron creadas evocando la atmósfera de cada época.

En ese sentido, los cinco módulos (“Introducción”, “El toque Hitchcock”, “Mujeres y hombres”, “Hitchcock y su tiempo, el arte y la arquitectura” y “El revés de la trama: Hitchcock, las apariencias y los trucos”) exponen más de 200 piezas que incluyen revistas y libros originales, reproducciones de fotografías, carteles, un traje, así como archivos de video.

La exposición estará acompañada de un ciclo con 35 películas, todas pertenecientes a la etapa sonora del realizador, restauradas en 2k y 4k, y también de charlas que analizarán su obra desde perspectivas únicas y que se llevarán a cabo en Cineteca Nacional.

Asimismo, el Centro Cultural de España en México y la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México serán la sede de sendas sesiones del ciclo de charlas Hay vida en martes, que se centrarán en diversos aspectos de la vida y obra del genial cineasta.

Además, del 15 de septiembre al 30 de diciembre de 2018, el ciclo permanente Clásicos en pantalla grande dedicará sus proyecciones al cine de Hitchcock. Los sábados a las 20:00 horas y los domingos a las 18:00, el público de la Cineteca podrá ver Treinta y nueve escalones (The 39 Steps, 1935), Rebeca (Rebecca, 1940), La sospecha (Suspicion, 1941), Tuyo es mi corazón (Notorious, 1946), La soga (Rope, 1948), Pacto siniestro (Strangers on a Train, 1951), La ventana indiscreta (Rear Window, 1954), Para atrapar al ladrón (To Catch a Thief, 1955), Al tercer tiro (The Trouble with Harry, 1955), En manos del destino (The Man Who Knew Too Much, 1956), Vértigo (1958), Intriga internacional (North by Northwest, 1959), Psicosis, Los pájaros (The Birds, 1963), Marnie (1964) y Frenesí (Frenzy, 1972), entre otros títulos.

Cuándo: Del 13 de septiembre de 2018 al 13 de enero de 2019

Horario: 11:00 a 21:00 horas, de martes a domingo.

Costo: La entrada general tendrá un costo de 65 pesos y la entrada con descuento de 45 pesos (para menores de 25 años, portadores de tarjeta INAPAM, maestros y estudiantes). Los martes, la entrada será libre, cortesía de Fundación Telefónica.

