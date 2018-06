CLÁSICOS MODERNOS DE LA GENERACIÓN MILLENNIAL: PRIMERA PARTE

Más de un cinéfilo aplica la frase “ya no las hacen como antes”, pero vamos a demostrarles que el nuevo milenio también tiene lo suyo. El cine del siglo XXI tiene sus “joyitas mille”. Así que decidimos armar una lista de movies que debes ver sí o sí antes de decir que lo de hoy es una mierda. Las reglas son sencillas, escogimos un largo por director y su lanzamiento tuvo que darse después del 2000. Enterado alístate a ver la primera tanda de clásicos modernos de la generación del milenio.

LOST IN TRANSLATION (2003)

Después de The Virgin Suicides (1999), Sofia Coppola se embarca en la aventura fílmica que definiría a una buena parte de una generación. A través de las aventuras de Charlotte (Scarlett Johansson) y Bob Harris (Bill Murray) nos deja ver lo abrumante de la modernidad. La amistad como motor de todas las cosas es lo que nos conduce a una búsqueda infinita del sentido de la vida. Una cinta redonda donde la nostalgia del adiós de un milenio y la incertidumbre de la llegada de otro nos atrapan. Cómo olvidar a Bob Harris cantar “More Than This” de Roxy Music. El caos de Japón envuelve el ambiente de esta obra maestra contemporánea.

DONNIE DARKO (2001)

Jake Gyllenhaal se dio a conocer interpretando a un adolescente problemático atormentado por visiones del futuro y un conejito de aspecto inquietante. “Donnie Darko” se ha convertido en un clásico de culto, ya que capturó la angustia de la humanidad, ya cuando la película estaba en cartelera se lidiaba con la confusión de un mundo posterior al 11 de septiembre. Se podría decir que esta peli captura la incertidumbre de la juventud del nuevo milenio. Richard Kelly retrata un universo paralelo donde el trama principal es la creación y destrucción de la realidad o tiempo. Una herramienta recurrente en nuevas series como 12 Monos o Stranger Things.

CIDADE DE DEUS (2002) Los brasileños Kátia Lund y Fernando Meirelles nos inmiscuye por los callejones más escondidos de las favelas de Río de Janeiro. Es una mirada increíblemente elegante a los barrios bajos no sólo de Brasil, sino de toda Latinoamérica. T raza la vida de dos niños mientras crecen entre pistolas y drogas. Los directores decidieron utilizar en su mayoría a actores no profesionales, lo que le da autenticidad a la película. Pero lo más sorprendente de esta peli extremadamente violenta es su humor oscuro y comedia ocurrente. Ciudad de Deus es un clásico del cine latinoamericano por la forma de narrar una historia cotidiana a través de la realidad que vive mucha gente dentro de los países llamados del “tercer mundo”.

NO COUNTRY FOR OLD MEN (2007) Los hermanos Coen crean un clásico occidental moderno gracias a la adaptación de esta novela de Cormac McCarthy. Protagonizada por Josh Brolin como un hombre que se topa con una gran maleta de dinero en efectivo y Javier Bardem como un sicario psicótico, la película mejora cada vez que la ves. Una vez más una película que pone en la palestra la condición humana y su ambición. Dinero es dinero.

ELEPHANT (2003)

El cineasta Gus Van Sant logra plasmar la atmósfera previa a la masacre de Columbine. Podría parecer aburrido seguir por diferentes ángulos la vida cotidiana de los alumnos de la secundaria de Colorado, pero al saber que la historia es real, te estremece al estallar la matanza. La reconstrucción de los hechos para Van Sant muestra a una sociedad gringa fracturada. Algo frecuente casi veinte años después. Quizá por ello se escogió como nombre la frase inglesa “elephant in the room”, que no es otra cosa que ignorar problemas grandes a propósito. Eric Harris y Dylan Klebold asesinaron a doce estudiantes y a un profesor, para posteriormente suicidarse.

