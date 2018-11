Al referirse a ese cambio dijo que su personaje de “Tita” en “Como Agua para Chocolate” busca dejar de ser un ser oprimido y realiza una revolución interna, pero señalo que si en el mundo público esos cambios no van acompañados con cambios internos “se van a seguir cometiendo los mismo errores”.

Aún no se sabe cuándo se estrenarán las adaptaciones del famoso libro así que si no lo has leído estás a tiempo de hacerlo para tener otra perspectiva sobre la serie.

