A 14 DÍAS DEL CORONA CAPITAL ¿YA TIENES TUS BOLETOS?

¿Listos para el Corona Capital 2017?

Por: Andrés “Papi” Pérez @dimepapiperez

Noviembre ha llegado con uno de los festivales más esperados del año: Corona Capital, que con sus 48 actos en vivo desde el 2010 se ha convertido en uno de los más importantes en México y América Latina

El CC es un festival masivo de rock y música alternativa que año tras año se ha realizado en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México y ha albergando una gran cantidad de bandas nacionales e internacionales, presentando lo más destacado de la oferta musical con bandas legendarias e incluso a algunas que nunca antes se habían presentado en México.

La dinámica de filtrar posters falsos con line-ups de ensueño se ha vuelto ya una tradición alrededor de los días de revelación del cartel oficial del festival que este año se llevará a cabo los días 18 y 19 de noviembre.

Este año se publicó de manera sorpresiva el cartel completo encabezado por los Foo Fighters, que después del 2013 visitan por segunda vez la Ciudad de México; Green Day, que regresan después de 13 años desde su presentación en el Palacio de los Deportes; The XX, Phoenix, Pj Harvey, Alt-J, The Shins, Metronomy, The Drums y varios más.

Actualmente los boletos se encuentran en la penúltima fase de venta, teniendo la oportunidad de escoger entre dos tipos de boletos, entrada general y boleto Plus. La entrada Plus te otorga beneficios como estacionamiento privado, área de carga para celulares, spots con wifi, guardarropa, Pit lateral en los cuatro escenarios, baños, entre otros.

Si quieres leer un poco sobre cómo estuvo el año pasado da click aquí.

Horarios Corona Capital 2017

Aún puedes comprar tus boletos por Ticketmaster o en taquillas ubicadas en la puerta 7 del Palacio de los Deportes

BOLETOS GENERALES POR DÍA:

Fase 5 $1,700

Fase 6 $1,950

PASE GENERAL PARA LOS 2 DÍAS:

Fase 5 $2,600

Fase 6 $2,900

BOLETOS PLUS POR DÍA:

PLUS Fase 5 $2,900

PLUS Fase 6 $3,000

BOLETOS PLUS PARA LOS DOS DÍAS:

PLUS Fase 5 $4,150

PLUS Fase 6 $4,500

*Los precios no incluyen cargos de servicio de Ticketmaster