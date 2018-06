CORONA CAPITAL 2018 : LA CORONA IDEAL PARA LA CDMX

Con puntualidad inglesa, mediante un video Lineup que sugiere rompimiento con la rutina, el Corona Capital 2018 se anuncia como una joya reluciente en medio de un oscuro ambiente electoral.

Después de que la británica Lorde fuera la primera artista confirmada para el evento, se revelaron los nombres de quienes acaparan ahora mayor atención y comentarios que los derivados de una boda real más que olvidada.

El sábado 17 y el domingo 18 de noviembre son fechas establecidas para visualizar la sobriedad irreverente de Robbie Williams. Para la mueca torcida de quienes bailan la disidencia electrónica de The Chemical Brothers. Oídos expuestos y atraídos por un inglés más de estas tierras. Uno más cálido, más subliminal, como el de los Nine Inch Nails.

El Corona Capital 2018 es ideal para la banda capitalina que disfrute de la psicodelia terapéutica de MGMT. El disfrute de latitudes obsoletas, en el lugar ideal para ver a los Imagine Dragons o para corear las notas de los incomprendidos The Kooks.

La reacción corporal es inevitable al percibir en cada una de sus letras a una sobreviviente New Order que invita a danzar y recordar. La fiesta se torna más real y se sobrepone a otras cuestiones reales. Aspectos concernientes a otras coronas. Criterios musicales matizados de una crítica única, como la que tiene Manic Street Preachers, el eco idóneo para hacer la protesta melódica.

Será una experiencia ambientada por Panic At the disco, Death Cab for Cutie, Chvrches, Friendly Fires y 25 proyectos musicales confirmados que parecen dejar buen sabor de boca, al menos de momento, para olvidar, también de momento, aquel cartel en el que figuraban los Artic Monkeys y Pear Jam. Su ausencia es una sorpresa quizá, pero aún quedan más como parte de algo que hasta ahora ofrece 37 buenos motivos para acudir a una fiesta real.

El Autódromo Hermanos Rodríguez nos brindará un noviembre anglosajón. Un Corona Capital 2018 lleno de propuestas post brexit y resistentes a la era Trump. Adquiere tus boletos dandole click aquí.

TE PUEDE INTERESAR:

¿YA TIENES TUS BOLETOS PARA EL CORONA CAPITAL?

CORONA CAPITAL 2016: LA SEDUCCIÓN DEL PRESENTE PERPETUO

CORONA CAPITAL 2014

FESTIVAL HIPNOSIS: PARAÍSO DE LA PSICODELIA Y LOS GUITARRAZOS

AKAMBA UNA CELEBRACIÓN COMPROMETIDA CON EL MEDIO AMBIENTE