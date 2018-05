CORROSION OF CONFORMITY EN EL CIRCO VOLADOR

Me topé con Woody Weatherman, liro de Corrosion of Conformity porque está preparando su próximo toquín en México el próximo domingo 19 de mayo en el Circo Volador, show organizado por Eyescream Productions.

Woody practicó un poco su español conmigo. Me cuenta un poco sobre el género musical al que pertenece Corrosion of Conformity (COC) y algunas de sus influencias que tuvieron impacto en sus composiciones. Woody considera que COC es una banda de heavy metal, sin embargo no tiene problemas sí sus fans los quieren catalogar en otro género.

Me dijo de donde viene el nombre de Corrosion of Conformity, el cual fue idea de Reed Mullin, baterista de la banda, cuando asistían a la preparatoria. Cabe mencionar que COC es una banda que ha estado en la escena por 30 años, han tenido 13 integrantes, de los cuales 12 se han ido, algunos de ellos de manera temporal al menos.

Ya entrados en calor le pregunté sobre el porqué de tantas pausas como banda, aquí, creo que Woody desvío un poco le tema tratando de enfocarse en el nuevo álbum: No Cross, No Crown. A partir de ahí nos enfocamos en los puntos de comparación entre Deliverance, Wiseblood y su más reciente álbum. Woody comenta que evidentemente tiene elementos de otros álbumes sin embargo siempre tratan de hacer algo nuevo. En el caso de No Cross, No Crown el sonido es más parecido a lo que COC suena en vivo, lo cual es algo bueno.

Al mismo tiempo, platicamos sobre la interacción que tuvieron durante la grabación del álbum, ya que COC tenía varios años sin entrar al estudio. Woody comenta que era justo como antes, el hecho que se conozcan por tanto tiempo influyo en la fluidez con la que se grabó, así como el hecho que estuvieron de gira por alrededor de 1 año seguido durante 2015 – 2016 ayudo a poner varias ideas plasmadas en este álbum juntas. Este álbum fue como tener a toda la familia junta de nuevo.

Los planes futuros de la banda son seguir de gira como lo hicieron recientemente con Black Label Society. No quieren “detener el tren”, de hecho ya están pensando en otro albúm.

También le pregunté a Woody de donde surgió de ir a gira a Latinoamérica, me comentó que ellos rogaban por viajar hacia el sur del continente, pero era cuestión de encontrar a la productora indicada que quisiera tomar el riesgo. Siempre y cuando esta gira sea un éxito, ellos regresaran cuantas veces sea posible.

De igual manera le pregunté sobre los conciertos que siguen después de Latinoamérica. COC estará tocando en el Download Festival 10 días después de México. Woody recuerda la vez que tocaron por primera vez en este festival junto con Metallica frente a 85,000 personas que antes era Donnington, mismo festival diferente nombre, Woody disfruta más tocar en teatros y lugares más acogedores ya que puede estar más en contacto con la audiencia.

Finalmente Woody está muy emocionado en poder tocar aquí, las veces anteriores que ha estado en la Ciudad de México la ha pasado muy bien, no puede esperar a comer la comida mexicana y definitivamente visitará la “cervecería”. Recuerda que la última vez que estuvieron aquí estuvo en algunos “bares de tequila”. Agradece a la gente de la ciudad que hicieron de esa visita un momento muy agradable.

