CUTOUT FEST 2018: ¡TODO LO QUE NECESITAS SABER SOBRE LA DÉCIMA EDICIÓN!

Hace 10 años salía el primer teléfono con Android, Apple presentaba su iPhone 3g, no existía el iPad, no existía WhatsApp, ni Uber o Airbnb. Hace 10 años Google Chrome lanzaba su buscador y Spotify no asomaba al mercado sus primeros códigos. Hace 10 años no teníamos 4K y los bots no marcaban tendencias. Hace 10 años parecía imposible que en una ciudad de la provincia mexicana se gestara un festival de animación. Hace 10 años las plataformas digitales no llegaban a tantos lugares como ahora. Hace 10 años comenzamos un proyecto que nos ha dejado amigos y ha creado comunidad. Hoy queremos hacer un decálogo de agradecimiento. Hoy asimilamos que el tiempo pasa y avanzamos. Hoy cumplimos 10 años y vamos a festejar en pleno Día de Muertos, el CutOut Fest cumple X añotes.

Durante esta década hemos traído a nuestra competencia trabajos que se han vuelto de culto, animadores desconocidos que ahora son muy conocidos, cortos emblemáticos para los nuevos creadores, cortos ganadores de premios internacionales y, en lo que se refiere a arte digital, ilustración, instalación y arte urbano: hemos montado piezas de arte contemporáneo con alto calibre pop, pintado murales que ya son parte de la ciudad y explorado las vanguardias tecnológicas hasta sus últimos límites.

Querétaro, ciudad en crecimiento acelerado, se ha convertido en la sede de actividades como talleres, conferencias, clases magistrales, más de 500 proyecciones y miles de asistentes desde la primera edición del festival; jóvenes y adultos con ganas de conocimiento, arte, creatividad e innovación; que año con año se dan lugar en el centro de El Bajío mexicano de manera gratuita y accesible para todo público.

Este año no será la excepción y bajo el hashtag #DecálogoIntransitable recorremos diez de diez y hacemos una retrospectiva con un lineup legendario y actividades para todos.

Esta edición, la gráfica corrió a cargo de los exploradores psicodélicos brasileños Bicicleta Sem Freio y la campaña visual por las elegantes y dinámicas Casiopea. Entre muertos, altares y consagración artística celebraremos del 1 al 4 de noviembre en Querétaro.

line up cut out fest x años

NOAH HARRIS (Reino Unido)

Aclamado director y diseñador gráfico con base en Londres, Inglaterra. Creció en el campo rodeado de exuberantes paisajes verdes, vacas y granjeros hasta que la cultura rave de los años 90 le cambió la vida.

Rompiendo las fronteras entre lo digital y lo análogo y llevando la colaboración al límite, Noah utiliza animación, acción viva y VFX para crear el matrimonio perfecto entre la música y el cine. Ha realizado destacadas producciones para publicidad y varios videoclips para Gorillaz.

SERGIO LARA “ISLE OF DOGS” (ESPAÑA)

Desde siempre amante del cine, del cómic, de los dibujos animados y de jugar con muñequitos, Sergio Lara descubre de la mano de Javier Tostado, Pablo Llorens y David Caballer en Valencia, que uno se puede ganar el pan dando vida a objetos y muñecos mediante la animación stop-motion. Revisitando sus recuerdos de infancia se da cuenta que el stop motion siempre ha estado ahí, latente.

Artistas como Phil Tippett, Harryhausen, Will Vinton, o series como Pingu irían dejando su huella. Después de varios trabajos en Valencia, entre los que anima y dirige en la serie Clay Kids, trabaja en diferentes largometrajes, cortometrajes y publicidad. Los más destacados son “Anomalisa”, de Charlie Kaufman y Duke Johnson, “Under the Apple Tree”, de Erik Van Schaaik, ‘Henrietta Bulkowski’ de Rachel Johnson, y la más reciente “Isle of Dogs” de Wes Anderson. Acaba de terminar de animar para “El diari de Bita i Cora”, una serie infantil para la nueva televisión pública valenciana.

RUNE SPAANS (NORUEGA)

El noruego Rune Spaans, AKA Superrune, es un artista autodidacta de vfx y director de animación que comenzó a trabajar en videojuegos en los años 90 antes de pasar a la animación y dirección. La versatilidad y la capacidad de Rune para crear animaciones técnicamente sorprendentes y con un equipo modesto, provienen de una profunda comprensión del “cómo” a través de su experiencia en comerciales, televisión y largometrajes durante los últimos 20 años.

En 2016, Rune realizó su primer cortometraje “The Absence of Eddy Table”, inspirado en los óleos de Dave Cooper y en Weasel, compañero, agente de información y traficante de armas para Deadpool, personaje de cómic del Universo Marvel. Rune desarrolla un estilo fantástico junto con la elasticidad de los personajes de cómics, en un mundo en 3D con una atmósfera oscura y onírica, en donde los sueños y las pesadillas se mezclan por completo. El corto con duración de 11 minutos ha recibido múltiples premios y reconocimientos en festivales de cine de todo el mundo “.

KARLA CASTAÑEDA (MÉXICO)

Karla Castañeda es Directora de cine de animación, Licenciada en ciencias de la comunicación por el ITESO. Actualmente Guillermo del Toro producirá su primer largometraje stop motion, que se encuentra en la etapa de co-escritura (con Guillermo del Toro) / y en postproducción de su tercer cortometraje. En 2017-2018 hizo el diseño de producción en conjunto con Francesca Berlingieri, para el primer largometraje animado stop motion INZOMNIA del director Luis Téllez.

Algunos de los cortometrajes que ha dirigido son: “La Noria / The watherwheel”, “Félix el coleccionista de miedos” y “Jacinta”, que entre múltiples premios y reconocimientos, estuvo dentro de la Preselección a los Óscares en el año 2009. Sus puppets han sido expuestos en el prestigioso Festival international du film d’animation d’Annecy 2014 une grande expo sur la STOP MOTION.

Además ha tomado workshops con Mark Simon y Rusty Mills; y desde 2018 es parte de Free The Bid. Plataforma internacional de promoción de mujeres cineastas en el mundo.

ALEJANDRA MOFFAT (CHILE)

Alejandra Moffat (Chile, 1982) es escritora. Guionista y asesora de guión en películas de ficción, animación y documental producidas en Chile, Argentina, México, Francia, Alemania y Uruguay. Co-guionista de las películas La casa Lobo de Joaquín Cociña y Cristóbal León y de Una historia sin destino de Enrique Ramírez. Guionista de Las cartas que escribí y nunca envié de José Luis Torres Leiva. Asesora de Guión de La camarista de Lila Avilés, Rey de Niles Atallah, Perro muerto en la carretera de Malandro y Alfonso Tort, Carne de Dios de Patricio Plaza, Temporada de Campo de Isabel Vaca, entre otras.

Las películas en las que ha trabajado han sido seleccionadas en festivales internacionales como Berlinale, San Sebastián, Toronto, Cartagena de Indias, Rotterdam, BFI London, entre otros. Actualmente trabaja en los guiones Morir de Pie de María Paz González, Estoy como nunca de Luis Arenas y Rey Ciervo de Patricio Plaza. Entre sus publicaciones destacan la novela El hacedor de camas (Sangría, 2011), en Instantánea Relación de la misma editorial, La heredera Mei Alison Yang (2017), y Tres fragmentos de Yordan (Ventana Abierta, 2017).

Celebremos estos diez años agradeciendo y conmemorando a la comunidad creativa que nos ha apoyado desde el inicio, a los cientos de voluntarios y a todos los que han dado soporte a CutOut Fest para que se pueda seguir realizando cada año. Construyamos un decálogo que se pueda transitar en el futuro y sigamos trabajando de manera colaborativa.