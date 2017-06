CZARFACE Y LA COSMOGONÍA DEL WU-TANG CLAN

De la columna Revancha

Por Manuel “Lagraneme” Carrasco / @graneme_OG

El Clan de Wu-Tang es una de las bandas más influyentes e importantes dentro del hip hop. Desde su debut en 1993 con su aclamado e icónico Enter the Wu-Tang (36 Chambers) hasta su Once Upon A Time In Shaolin de 2015, el grupo ha cosechado reconocimientos dentro y fuera del género. En términos de vigencia y éxito comercial solo comparados con los Roots.

Parte del éxito del Clan es que cada uno de sus integrantes ha desarrollado una personalidad que funciona dentro de la agrupación. Por supuesto el líder indiscutible dentro de la banda es el RZA. También conocido como Bobby Digital, quien ha producido los beats de prácticamente todos los actos asociados con el Clan y los mismos discos de la banda.

La figura del RZA, como la del Clan, ha traspasado las fronteras del hip hop y en su palmarés cuenta con un par de libros escritos, ha dirigido películas y participado en varios largometrajes. Vamos, es tan cool que ha aparecido en un par de películas de Jim Jarmusch. Todo lo anterior habiendo ya definido una estética para el Clan que ha sido adoptada por otros productores dentro del hip hop.

El RZA incorporó la imaginería de las películas de kung-fu a unos beats armados con sampleos de soul y funk oscuros. Las atmósferas creadas por el RZA son únicas y son el sello de la casa. Huelga explicar que es considerado uno de los productores más importantes de su generación.



Dentro del Wu existen otros MCs que se han convertido en figuras dentro de la cultura popular como Method Man, Ghostface y Raekwon. Todos ellos también han trascendido y han aparecido en películas y juegos de video. Cada uno de ellos emprendiendo una carrera solista exitosa bajo el manto de la corporación en la que se ha convertido el Clan.

Para no hacer el cuento más largo podemos afirmar que el Wu-Tang y cada uno de sus elementos han sido muy influyentes dentro del hip hop y en otros ámbitos de la cultura popular. La marca de ropa del Clan es usada por entusiastas del hip hop y de la cultura pop en cualquier parte del mundo.

La última vez que el Wu-Tang Clan visitó nuestro país para una fiesta privada y con una alineación reducida tuve la oportunidad de conversar con Inspectah Deck quien se portó a toda madre y habló acerca de lo que siempre hablan los tótems del hip hop (palabras más, palabras menos): la Ciudad de México es como el Bronx a principios de los ochenta, durante la efervescencia del género.

Más allá de lo que dijo Inspectah Deck aquella noche en el Lienzo Charro de Constituyentes, me di cuenta que el hombre es bastante accesible y que a diferencia de los demás es un ídolo al que te puedes acercar en el after de uno de sus conciertos y sentirte bien.

A partir de ese momento me busqué los trabajos en solitario de este elemento del Clan. Dediqué días para escuchar los discos y mixtapes de Rebel INS. En mencionados álbumes quedan de manifiesto las habilidades líricas y de entrega que tiene este MC. Inspectah Deck ha sido subestimado, la realidad es que es uno de los mejores MCs del Clan pero también me queda claro que no se siente incómodo estando fuera de los reflectores.

El proyecto más chido del Rebel INS es el que emprendió en el 2013 con el dúo de Boston, Massachusetts, 7L & Esoteric. De esta unión surgió el supergrupo Czarface que como les comentaba debutó con un disco del mismo nombre. La unión entre las dos entidades ya se había documentado con un par de colaboraciones de Inspectah Deck con el dúo.

Después de ese debut en el 2013 siguió el Every Hero Needs a Villain en 2015. Con esos dos primeros discos la banda recibió buenos comentarios pero realmente no había pasado nada espectacular con esos discos. En el 2016 la banda editó su tercer esfuerzo bajo el nombre de A Fistful of Peril que, desde mi punto de vista, es el mejor disco de la banda.

La voz, temáticas y entrega de Inspectah Deck siempre están presentes y aunque el proyecto no presenta nada que no hayamos escuchado antes tiene un encanto particular para los amantes del boom bap, es decir, del hip hop al estilo del Clan y a las bandas de los noventa. Los beats son oscuros y densos lo que le viene como anillo al dedo al MC que se formó con beats ponchados y sampleos de Syl Johnson.

Si son aficionados al Clan y los proyectos solistas de sus MCs, Czarface no los defraudará.

En Revancha tenemos copias del A Fistful of Peril y otros discos de la cosmogonía del Wu-Tang Clan. Checa los detalles en nuestro Facebook e Instagram.