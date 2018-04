LLEGA LA SEGUNDA EDICIÓN DE DAUGHTER OF SATAN

Después de la primera fiesta organizada en el Foro Normandie, el próximo viernes 13 de abril se llevará a cabo nuevamente un evento que combina el techo con un ambiente dulcemente obscuro para traer a los principales expositores de este género.

En esta ocasión, contará con la colaboración de la disquera Mannequin Records y la presentación de Ron Morelli, An-I y Alessandro Adriani, apostando por una programación internacional para el público de la Ciudad de México:

Ron Morelli: Este artista neoyorkino está detrás del proyecto L.I.E.S records, uno de los sellos más destacados de estos dos últimos años con referencias a cargo de artistas como Steve Moore, Terekke, Legowelt, Steve Summers, entre otros. Productor en L.I.E.S. así como Two Dogs In A House con Jason Letkiewicz, cuando no está dirigiendo su sello se puede encontrar a Morelli buscando discos o tocando en eventos destacados de la escena techno.

Alessandro Adriani: Es el productor y músico detrás del sello Mannequin Records, quien para la segunda edición promete una tocada de estilo obscuro con influencias del wave y post punk. Como parte de su producción musical encontramos materiales inspirados en artistas legendarios de Bauhaus, Virgin Prunes, Joy Division, Nitzer Ebb, Death in June, Current 93.

White Visitation: Originario de la Ciudad de México, se une al cartel de Daughter of Satan, Nicolás Guerrero, uno de los mayores exponentes de techno. El productor mexicano es un melómano que busca compartir con el público mezclas musicales de densas texturas, así como secuencias lentas y ardientes para ambientar el final de una fiesta.

La venta de boletos podrá realizarse días antes del evento en $300 o el mismo día en $400, también puedes utilizar la plataforma de Boletia.

