DAVID BOWIE: THE FIRST FIVE YEARS. EL COMIENZO DE LA LEYENDA BRITÁNICA

Se han cumplido ya dos años desde que David Bowie, nuestro “Camaleón del Rock”, dejó este mundo. Y aunque el tiempo pasa, su legado sigue siendo parte importante dentro de la escena internacional, es por eso que la Televisora BBC de Reino Unido prepara el documental David Bowie: The First Five Years.

Y como su nombre lo dice, dicha proyección mostrará los primeros años de vida del músico británico, nos trasladará a su niñez, justo cuando comenzaba a cantar, coleccionaba vinilos e imitaba a Elvis Presley y Chuck Berry. También nos involucrará en la producción de su primer disco llamado David Bowie, el cual lanzó cuando tenía tan solo cinco años y desde ahí, ya tenía una obsesión por las cosas bizarras.

Dicho filme será la tercera entrega que complementará la trilogía que fue creada por el director y productor Francis Whately, quien anteriormente ya había trabajado documentales referentes a Bowie como: Space Oddity, Golden Years y Life on Mars?, junto a él, y otros dos después de su muerte como lo son: David Bowie: Five Years en el 2013 y David Bowie: The Last Five Years en el 2017.

Durante sus anteriores proyectos Whatelyha ha dicho que trabajar para David Bowie es rendirle un homenaje, ya que es un artista con el vivió y conoció a perfección, tal así que cuando produjo David Bowie: The Last Five Years expresó sentir una conexión personal con el cantante.

Se espera que David Bowie: The First Five Years, tenga la misma aceptación entre los fans del “Camaleón del Rock” como los dos documentales anteriores. Aún no existe fecha de publicación, y menos cuando verá luz en el mercado, los únicos rumores que hay es que será publicada para el próximo 2019.

Una trayectoria como la de David Bowie es difícil de resumir, ya que durante sus 69 años fue compositor, músico, actor, productor discográfico y arreglista, convirtiéndose en un icono de la música por más de 20 años, ofreciendo en a los escuchas un total de 27 discos de estudio, 11 álbumes en vivo, 51 discos compilatorios, 8 EP’s, un aproximado de 128 sencillos, 4 soundtracks para películas y 72 videos musicales.

Pero esta no es la única noticia que tenemos sobre David Bowie, ya que sus redes oficiales se anunció que el próximo 7 de septiembre será lanzado el cuarto box set del artista a través de Parlophone Records, dicha colección tendrá 11 CDs y 15 vinilos, entre los cuales vienen nuevas versiones remasterizadas de Let’s Dance, Tonight y Never Let Me Down.

Sin duda, estás noticias poner alegre a cualquiera, conocer la trayectoria de un personaje como David Bowie es cosa de admirar.

