DEATH GRIPS: TRES HOMBRES PERTURBADOS Y NIHILISTAS EN EL NRMAL

Death Grips, el conglomerado experimental con sede en Sacramento del baterista Zach Hill, el productor Andy Morin (Flatlander) y el artista Stefan Burnett (MC Ride), lanzó su sexto largometraje, Year of the Snitch (YOTS), después de dos Años de anticipación sin rumbo y rumores en tableros de mensajes. Pero a pesar de los rumores, YOTS es capaz de cumplir, superar y romper todas las madejas de fanáticos de bombo envueltos en el lanzamiento. Es todo lo que un fanático de Death Grips esperaría, que es la música que esquiva la categorización y la presuposición. Suena a Death Grips, obviamente, pero al mismo tiempo no suena a lo que esperas, obviamente. El álbum en su conjunto está lleno de sutilezas de auto-muestreo y misteriosas colaboraciones. Suena como … bueno … suena como los chicos. Un flujo auditivo atraviesa el álbum que crea una sensación de cohesión incuestionable, cada canción de alguna manera se enreda con la siguiente, sin ningún indicio aparente. La mentalidad desenfrenada y nihilista y las técnicas de producción de golpes desplegadas por Death Grips en los álbumes anteriores aún son evidentes, pero se han transformado en una encarnación más idiosincrática pero refinada que se inculca con los matices de producción de Morin, el lirismo maniaticamente sincopado de Burnett y un rendimiento profundo y creativo. Dirección por cerro.

YOTS está montando la cresta de siete años de la confusora salida de Death Grips. Destrozando la escena mixtape con su auto-lanzamiento Ex-Military en 2011, Death Grips llamó la atención de Epic Records, quien lanzaría su primer LP importante, The Money Store, en 2012. En los años siguientes, Deaths Grips se rompería con tanto Epic como Warp Records, filtran música de forma gratuita a pesar de los contratos, lanzan cinco álbumes más, producen infinitas cantidades de videos, cancelan giras, abandonan shows, rompen, se vuelven a reunir y reajustan su control sobre su producción creativa. Con cada nuevo lanzamiento, la discografía de Death Grips se hizo cada vez más compleja con álbumes instrumentales completos, álbumes completamente interpretados en Roland V-drums que activan muestras de Björk, y álbumes torrenciales con portada de un miembro de la banda erecta, por no mencionar los tres proyectos completos del proyecto paralelo de Hill and Morin, The ILY’s, además de la producción del grupo.

La producción de YOTS se anunció en un comentario adjunto al lanzamiento digital del EP de Steroids (Crouching Tiger Hidden Gabber Megamix) de 2017. Anunciado a los seguidores del grupo a través de una serie de misteriosas publicaciones en las redes sociales a lo largo del año que abarcarían desde el lanzamiento de los Esteroides hasta YOTS, Death Grips reveló que las colaboraciones con el director de Shrek, Andrew Adamson (escuchado en la introducción de “Dilemma“), herramienta el bajista Justin Chancellor (cuyos créditos en el álbum aún no están claros), y el activista DJ Swamp (que se puede escuchar a lo largo del álbum raspando y cortando muestras de los anteriores lanzamientos de Death Grips). Aparte de las escasas actualizaciones de las redes sociales y la excitación de los fanáticos de “Death Grips está en línea”, los Death Grips continuaron siendo relativamente discretos en las redes sociales hasta unas pocas semanas antes del lanzamiento. En ese momento, los singles y sus vídeos comenzaron a llegar a YouTube. El primer video y single del álbum, “Streaky“, fue lanzado en mayo, seguido de otras cinco canciones en las semanas previas al lanzamiento, que consisten en casi la mitad de los trece álbumes de treinta y siete minutos. Como cada nuevo single fue lanzado antes de que se lanzara el álbum, me encontré un poco decepcionado por cada uno. Ninguna de las canciones realmente me emocionó mucho por sí misma. Parecían huecos y anacrónicos por lo que creía que los Death Grips deberían ser creativos en este punto de su carrera. Tal vez las canciones menos fuertes se filtraron a propósito. Tal vez simplemente no lo entendí en ese momento, algo que muchos oyentes sufren. Tal vez este fue el final de Death Grips superando los límites de la música experimental del hip-hop y del siglo XXI en su conjunto. Pero esos sentimientos cambiaron cuando comencé a escuchar el álbum. Estas canciones ya no eran piezas independientes para ser abrazadas individualmente, sino que ahora eran parte de algo más grande que comenzaba a tener sentido. Todo encajaba en su lugar correcto en el contexto del álbum, y de repente, nada se sentía inacabado o pasado por alto, sino completo, complejo y provocador, instándome a escuchar una y otra vez.

La rola que abre es “Death Grips Is Online,” un título que asiente con la cabeza a sus admiradores obsesivos, juega con una sensación de asombro y felicidad que equivale a la sensación de ver una notificación en su teléfono que lee lo mismo. Haga clic en el enlace y caiga de buena gana en el mundo de capas de rincones creativos que es parte de una metrópolis euro-panda de principios de los 90 y parte de metrópolis neopunk, “pretty, pretty nine in your city motherfucker, no laws here”. “Flies” sigue una estructura desorientadora que se ajusta con la precisión de las DAW. Tartamudea en intensidad con los estados monótonos y lívidos alternados de Ride durante los versos y la apatía que compone durante los coros. Una sensación de aburrimiento se acumula y luego se desenrolla al afinar los acordes que resuenan al final de la canción y en las rotaciones iniciales del controlador sobrecargado de “Black Paint”. Nombrada la canción Summer 2018 de Christopher Weingarten en Rolling Stone, “Black Paint” golpea con tonos de guitarra gruesos y subwoofer y ritmos casi motorizados de las pistas de batería en vivo de Hill que casi se han perdido con el sonido de los Death Grips. Hill también se puede escuchar cantando en los coros: “Necesito privacidad. Siempre pienso por fin, soñando, fingiendo”. Esto fue un deleite adicional al escucharlo hacer sonar junto con Burnett después de años de silencio vocal en Death Grips, a pesar de la evidente comodidad que ha mostrado detrás del micrófono en trabajos en solitario anteriores.

Hill no solo puede escucharse detrás de un kit acústico en “Black Paint”, gimiendo de una manera más deliberada de lo habitual, con intersticios de barrido de muestras de relleno de batería entre acentos, sino también en canciones como la “Sección de bocina” instrumental. el jazz “Dilemma”, el terror análogo reinante “The Fear”, y el feroz “Disappointed”. “Dilemma” es funky con lo que parecen ser los espíritus de los jugadores de sesión que guían sus actuaciones. Con su línea de bajo tan prominente, Me gustaría pensar que este tema es uno de los muchos en los que Justin Chancellor hace acto de presencia durante los YOTS. El coro es pegadizo como el infierno y da patadas junto con los movimientos del tambor arrastrando los pies, por lo que es una de las secciones más explosivas del mundo. El álbum “The Fear”, posiblemente la canción más comentada por los fanáticos, es tremendamente divertido y oscuro. Las carreras de piano descendentes y divertidas lideran la canción con los ritmos de Hill. Los gritos exacerbados de Burnett abren cada verso de manera casi humorística. pero las cosas se vuelven concisas Durante los coros con Burnett y Hill, llamé y respondí “Hoy me siento muy mal”. (Tengo miedo de estar aquí contigo). “Muestras siniestras de” Salto “son susurradas a lo largo de la canción, una muestra que solo ha agregado misterio a las conspiraciones con las que los fanáticos han rodeado los mitos de los Death Grips.

A medida que el álbum gira hacia su última canción, “Disappointed”, nos encontramos con un territorio familiar de nuevo, y los oyentes se encuentran con todo menos decepcionados con las actuaciones que los chicos nos han proporcionado en este nuevo lanzamiento. La última pista se estrella y vuela a tu cara con la famosa técnica de talón y talón de Hill y lo que sospecho que será otra aparición de Justin Chancellor en el bajo. Las voces de Hill cantan el estribillo “Decepcionado” como un pájaro de caricatura de garganta de rana que flota sobre el impulso de las canciones. Burnett puntúa sus letras presionando el botón de encendido / apagado en su indicador de intensidad. Los tonos de la mayor intensidad brotaron del tablero de Morin en los descansos entre los choques del coro. Se mueve y se mueve y luego nos deja al lado de la carretera, varados y esperando la próxima liberación de Death Grips para que nos recoja.

Otras canciones de la nota en el álbum son la sexta y séptima canciones en el álbum, “Hahaha” y “Shitshow”. Ambos de los cuales son drásticamente diferentes entre sí, pero representan la longitud que Death Grips está dispuesto a seguir para seguir su dirección creativa. “Hahaha” se abre con una introducción infantil y DJ Swamp rasguñando muestras de “Lock Your Doors” de No Love Deep Web, y luego cae en un club de hip-hop iluminado de negro y lleno de voces femeninas que se transforman de forma inquietante tono. Las vibraciones de la canción son innegables y obvias. Mientras que “Hahaha” puede ser suave y confiada en su frescor, “Shitshow” es un juego salvaje de balas no bailables similares a “Giving Bad People Bad Ideas” de Bottomless Pit o “Green Bricks” de Hill de su álbum en solitario de 2010, Face Tat. – que fue producido, grabado y mezclado por el futuro miembro de Death Grips, Andy Morin. Es la suma total de la historia de la banda en una oración simple. Nos recuerda “Es un shitshow”, por una voz femenina de traductor de texto a voz que parece reminiscente al psíquico-woo-woo que nos dice que debemos vibrar más alto en “Culture Shock” del Ex-Military’s. Burnett rompe las líneas del verso con guitarras y baterías que están tocando unas con otras pero que en realidad no lo son. La canción es tensa y espera que la sigas. Cada lanzamiento en tensión está guiado por el comprensivo y reconfortante refrán del traductor de texto a voz que nos recuerda: “Es un espectáculo de mierda”. Como si nos recordara que no hay mucho más que deberíamos esperar de los niños.

Death Grips realmente han combinado sus fuerzas creativas en YOTS. Morin está en la cima de su juego de producción con una biblioteca de parches, muestras y manipulaciones que fluyen con la sutileza y la toma de decisiones audaces que hacen de YOTS una experiencia compleja y de múltiples niveles. El flujo de Burnett es tan complejo como siempre, escupiendo entre los acentos y los tiempos débiles, rebosante de energía, pero un poco más moderado que en los álbumes anteriores. Y Hill está construyendo un estilo de escritura y escritura más refinado que puede funcionar tanto dentro como fuera de los enfoques de composición de canciones estándar. Pero nada acerca de YOTS está dentro de los límites de la norma; Es un ejemplo excepcional de expresión creativa que tiene un atractivo masivo debido a su idiosincrasia. Los tres trabajan con tanta intensidad, y YOTS muestra hasta qué punto están dispuestos a empujar los límites creativos de cada uno, y romper los límites que los han intentado. No hay nada con lo que comparar a Death Grips. No todos son hip-hop. No todos son experimentales. No todos son nada, pero sin duda son ellos mismos.