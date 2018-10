¡DIEZ LIBROS SOBRE MÚSICA QUE TIENES QUE LEER YA! VOL.2

Estoy feliz de que cada vez haya más libros que discuta o dialogue la música, faltaba explotar este lado de la escritura y lectura sobre la música, sobretodo porque enmarca contextos muy concretos que nos hacen pensar y repensar la música, es decir, cambiamos la percepción de nuestro consumo.

Previamente armamos un compilado de Diez libros de música que tienes que leer este año. Así que te dejamos el Vol. II de Diez libros que te tienes que leer ya. ¡Dense!

10- Future Days – David Stubbs

Caja Negra Editora

Un libro que nos lleva a la Alemania postguerra, contextualizando el origen del que después conoceríamos como krautrock. Desde los inicio de la música clásica y de estudio, hasta su transformación de un sonido áspero, repetitivo y feroz. Los alemanes reconstruyeron sus sueños por medio del arte, con la intención de limpiar las manchas de lo que había sido la pesadilla del nacismo. Un análisis de bandas legendarias como Can, Faust, Popol Vuh (sí, así se llama una banda alamana) y los pilares para que esto sucediera como Klaus Schulze o la electroacústica de Stockhausen.

9- Mierda de música – Varios

Blackie Books

Ya habíamos escrito sobre el origen del libro que da pie a este segundo de la misma editorial. Estamos hablando de “Música de mierda” de Carl Wilson, quien aborda los postulados de snobismo y el gusto musical a través de un personaje como Céline Dion. En este libro secundario, se reúne a artistas y filósofos y plumas como Javier Blánquez, José Luis Pardo, Sergio del Molino, Mercedes Cebrián, Nacho Vegas, entre otros, Un libro que devela los gustos propios y del otro, donde el eje central es el mismo, esnobismo, mal gusto y canciones inconfesables que satisfacen al alma en privado.

8- Fronteras reconfiguradas – Bruno Bartra

Editorial Siglo XXI

Bruno Bartra, sociólogo mexicano, productor y dj, se dio a la tarea re configurar como el título lo dice, las nociones de frontera y con ello, el concepto de nación e identidad. La música fue su vehículo a la hora de explorar de qué manera los géneros musicales mutaban según su contexto. ¿Cómo es que podemos encontrar son jarocho en Nueva York, o música balcánica en México? Tal vez la respuesta más interesante no es cómo suenan, sino cómo llegó a darse dicho híbrido. Sostenido por todo un argumento sociológico, Bartra expone sobre los sonidos híbridos que mueven fronteras.

7- Vives en las cintas que me grabaste – Rob Sheffield

Blackie Books

Quién no ha grabado una cinta para el/la amada con canciones que representan nuestros días más felices…o también los oscuros, el punto es que usamos cintas grabadas con música para decir algo. Rob Sheffield sabe perfectamente de eso, cuando nos relata las historias de canciones que su esposa, ahora fallecida, Renné, grabó para él. Es la música ese refugio al cual corremos cuando debemos afrontar las vías dolorosas de la vida. Un libro inspirador que tiene a la música como central catalizador del olvido, pero también de un estímulo frente al dolor de la ausencia.

6- Como un golpe de rayo – Simon Reynolds

Caja Negra Editora

Simon Reynols no para y después de echarse un chapuzón al postpunk, ahora brinca de vagón al glam rock, donde aborda aquellos años donde la imagen y la teatralidad revestían valores e ideales políticos. Artistas como Lou Reed, Roxy Music, David Bowie y T. Rex dejaron un testimonio de lo que más tarde fuese una influencia para décadas como los ochenta y noventa.

5- 60 años de rock mexicano Vol I 1956-1979 – Sr. González

Ediciones B

Si alguien cree, repito cree, que el rock en nuestro país está muerto, debe con urgencia comprar este libro. Rafael González, percusionista de Botellita de Jerez, recrea la historia y anécdotas de 150 bandas en más de 400 páginas. Un libro que recorre los estándares del rock en nuestro país, sus mitos y realidades contada por un rockero de sepa como lo es el Sr. González. También existe el Vol II que abarca de 1980 a 1989 con bandas ya como El Tri, Botellita de Jerez, Cafe Tacuva y muchos más.

4- Ruidos – Jacques Attali

Siglo XXI Editores

Una de las frases más bellas enunciadas para referirse al sonido está hecho por Jacques Attali: «El saber occidental intenta, desde hace veinticinco siglos, ver el mundo. No ha comprendido que el mundo no se mira, se oye. No se lee, se escucha. (…) hay que aprender a juzgar a una sociedad por sus ruidos, por su arte y por sus fiesta más que por sus estadísticas» A decir verdad, Attali comprende las funciones de la música a partir de un eje como la economía política y lo va narrando en diferente contextos históricos los usos de la música en la sociedad, además de sus valores representativos, de ritual y de consumo, su estrecha relación con la política y el poder, todo desde una enriquecedora visión de la filosofía y la sociología.

3- Loops – Javier Blanquez/Omar Morera

Reservoir Books

Llamado por algunos como la Biblia de la música electrónica, Loops se ha posicionado como un libro de culto dentro de los amantes del género. Arrancando con un prólogo de Simon Reynolds, Loops embarca la historia de la música electrónica comenzando con los pioneros de la música electrónica y pasando por el krautrock, el ambient, la música disco, el hip hop hasta el techno de Detroit. Uno de los libros más completos y con maestría al escribir sobre un género tan amplio como la música electrónica. Por cierto como dato adicional, ya está en librerías Loops Vol II escrito por Javier Blanquez.

2- La historia secreta del disco – Peter Shapiro

Caja Negra Editora

La música disco parece siempre cargar la cruz de un género “fresa” extravagante y que se limita a un buen atuendo y pasos de bailes vistosos. La música de bandas como los BeeGees, o Tina Turner, nos hacen pensar que poco se puede explotar de esos sonidos frenéticos en discotecas con estrobos, pero para Peter Shapiro el asunto englobaba otros contextos y detonadores, como la marginación de comunidades como la latina, los homosexuales y los afroamericanos, además de comunidades migrantes que se instalaron en zonas rojas de Estados Unidos. Después del fracaso de los ideales hippies, era hora de revestir la rebeldía, con glamur, baile, sexo y mucho ritmo.

1- Generación hip hop – Jeff Chang

Caja Negra Editora

Cuando pensamos en Hip hop, es un poco inseparable pensarlo de contextos desfavorables, relacionados a pandillas, peleas, y por supuesto, fiestas. Jeff Chang, a lo largo de diez años y un buen cumulo de entrevistas, lanzó Generación hip hop ,libro esencial para los amantes de las rimas. El autor lo plantea desde las comunidades marginadas, los guetos negros, y la evolución del género desde la muerte de Malcomo X, hasta los gobiernos de Reagan y Bush, dando paso a cuatro elementos del hp hop, el Dj, el Mc, el breakdancing y el grafiti, como vías de protesta. También enmarca la evolución de las letras y la relación de grupos radicales como las Panteras Negras con bandas como PublicEnemy y llagando a las letras machistas y misóginas de algunos artistas afroamericanos.