UN DISCO CON HERBIE HANCOCK, KENDRICK LAMAR, THUNDERCAT, KAMASI WASHINGTON, SNOOP DOG, FLYING LOTUS…

El asociado de Kendrick Lamar, Terrace Martin está supervisando la producción del LP.

Herbie Hancock anunció que tendría un nuevo álbum para finales de 2016 cosa que no pasó. Afortunadamente, empezamos el 2018 con buenas noticias. Durante una entrevista con The San Diego Union-Tribune, la leyenda del fusión del jazz ha dado a los fanáticos un prometedor informe de progreso sobre su primer largometraje desde The Imagine Project en 2010.

Uno de los aspectos más destacados de su nuevo disco es la larga, variada e impresionante lista de colaboradores a los que llamó para ayudarlo en el estudio. Según dijo en la entrevista podremos escuchar a Kendrick Lamar, Thundercat, Flying Lotus y Kamasi Washington en su próximo álbum. Los cuatro artistas son opciones acertadas, ya que todos están familiarizados con el estilo experimental de Hancock, especialmente Kendrick, cuyo magistral To Pimp a Butterfly jugó un papel importante en acercar los mundos del jazz y el hip hop.

Snoop Dogg también aparecerá, junto con el guitarrista africano Lionel Loueke, Zakir Hussein, y el saxofonista Wayne Shorter, con quien Hancock tocó junto a Miles Davis Quintet en los años 60. El productor Terrace Martin, conocido por su excelente trabajo en TPAB de Kendrick y sin título, tiene la tarea de dirigir a todos estos músicos y estilos diferentes.

Es bien sabido que Hancock, ha ganado 14 premios Grammy, es un maestro en su oficio y ha recogido bastante de sus colaboradores más jóvenes. “Estoy aprendiendo mucho de los jóvenes con quienes estoy trabajando, porque construyeron las nuevas estructuras, las redes sociales y todo ese espacio, y eso afecta la manera en que haces que las cosas salgan al público para hacerles saber que estás trabajando en algo … Así que todavía estoy aprendiendo, lo que soy muy feliz por eso “, le dijo a SDUT.

Con respecto a los temas del álbum, la variedad de invitados especiales de Hancock reflejan sus mensajes promoviendo la diversidad y la colaboración. “Quiero hacer registros que apunten hacia el concepto de unir a las personas y trabajar para alentar a las personas a aspirar a ser ciudadanos globales, y no solo ciudadanos estadounidenses, ciudadanos italianos o ciudadanos japoneses”, explicó.

Además se pronunció en contra de la guerra y dijo que “ser ciudadanos globales o mundiales es vital. Porque eso es lo que enfrentaremos en el futuro y todo esto de enfrentar a un país con otro, esas cosas tienen que morir. Entonces, una forma de hacerlo es si hay personas de diferentes culturas, razas, etnias y antecedentes en general, hay que juntarlos. Porque podría ser que propongan algo que ninguna otra persona pudo. Tenemos que aprender a dialogar.

La música es como un diálogo para los músicos y así es como puedes resolver muchos de los problemas que tenemos hoy en el mundo, a través del diálogo y el respeto mutuo. Entonces, en todo caso, esos son los mensajes ocultos en mi nueva grabación”. Hancock aún no ha anunciado la fecha de lanzamiento para el próximo álbum, pero incorporará fragmentos de música nueva en sus próximas actuaciones en vivo.

Con información de Consequence of Sound.