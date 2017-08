OCHO DISCOS PARA EL VERANO FUNKISOULERO Y SEXUAL

De la columna Revancha

Por Manuel “Lagraneme” Carrasco / @graneme_OG

Van ocho discos con los que el verano puede ser otra cosa. Esta entrega es la despedida de esta columna quincenal que comenzó en junio de 2016, como una exploración musical de la tienda de vinilos Revancha, sus propuestas y las posibilidades musicales de la diáspora africana.

TIM MAIA – ‘NOBODY CAN LIVE FOREVER’ (LUAKA BOP)

Tim Maia es el responsable de introducir al público brasileño al funk y el soul americano. La leyenda cuenta que cuando Tim fue deportado de Estados Unidos lo único que pudo llevar consigo fue su colección de discos. La obra de Maia fue ignorada fuera de Brasil (con excepción de los coleccionistas de discos) porque el bossa nova y el tropicalismo acapararon la atención de los aficionados. A pesar de que Maia incursionó en varios géneros como cantante, productor y director musical, lo que más destaca de su trabajo es el soul, el funk y el disco. En esta selección hecha por Luaka Bop (sello de David Byrne) encontramos varias de las rolas más famosas de soul hechas por Tim. El break de batería que le da título a la compilación es de los más crujientes hechos en Brasil y “Rational culture” es un viaje psicodélico de trece minutos con un groove super funky e hipnótico. Excelente opción para empezar a coleccionar música brasileña y después explorar a Jorge Ben y Marcos Valle.

FUNKADELIC – ‘MAGGOT BRAIN’ (4 MEN WITH BEARDS)

Generalmente, cuando se habla de rock psicodélico de los setenta el nombre Funkadelic no es mencionado. La legendaria banda de George Clinton se mantiene activa y debe ser una de las más prolíficas de la historia, pero su nombre siempre es asociado al funk. El Maggot Brain, además de tener una de las tapas más chingonas, es un viaje ácido sobre la guitarra de Eddie Hazel y el teclado del recién fallecido Bernie Worrell. El disco abre con la rola que le da título al álbum y consiste en un solo de guitarra de más de diez minutos. Para que Hazel lograra ese nivel de sentimiento el viejo George le sugirió que tocara “como si su madre hubiera muerto”. El resultado es lo que muchos consideran uno de los mejores solos de guitarra de esta era. El sello 4 Men With Beards ha reeditado la primera parte de la obra de Funkadelic en vinilos de alto gramaje y ediciones gatefold. Indispensable para comprender el rock de los setenta.

SHANGO DANCE BAND – ‘SHANGO DANCE BAND’ (COMB & RAZOR)

Los discos de música nigeriana nunca pasan de moda. Con la explosión de Fela Kuti hace algunos años, todo lo que sale de Nigeria parece tener la aprobación de los amantes del afrobeat y del afrofunk. La Shago Dance Band fue formada por dos ex integrantes del Koola Lobitos, la primera banda de Fela. Ambos músicos se enlistaron en el ejército nigeriano una vez que comenzó la guerra a finales de los setenta, dejaron a Fela y dentro de la milicia formaron la Shago Dance Band. Pero su trabajo pasó desapercibido porque solo fue popular en las filas castrenses. En este disco, rescatado por el sello Comb & Razor, es de lo mejor del afrobeat editado en 2016. Y uno de los más solicitados en la tienda por los fans del género.

BETTY DAVIS – ‘THE COLUMBIA YEARS 1968-1969’ (LIGHT IN THE ATTIC)

Betty Davis es una de las mujeres más influyentes en la música popular. Entre otras cosas, fue la responsable de introducir a Miles Davis a los sonidos funk de Sly Stone y James Brown, y de presentarle a Jimi Hendrix. Estos eventos definieron el rumbo de la obra de Miles en su etapa eléctrica. El sonido de Betty era rock, funk y una fuerte presencia sexual en el escenario. Estas legendarias sesiones no estaban disponibles hasta ahora. En ellas intervienen como productores Teo Macero y Miles Davis. Además, participan, entre otros, Herbie Hancock, Wayne Shorter, Hugh Masakela y algunos integrantes de los Jazz Crusaders. Entre canciones podemos apreciar la ronca voz de Miles dándole indicaciones a Betty. Varios músicos, como Santana y el mismo Miles, consideran la figura de Betty indispensable para que eventualmente existieran Prince o Madonna. El disco fue editado por el sello Light in the Attic, que tiene otros discos de Betty disponibles en su catálogo y que también tenemos en Revancha (Colima 110, Roma Norte).

LEE FIELDS & THE EXPRESSIONS – ‘SPECIAL NIGHT’ (BIG CROWN RECORDS)

Lee Fields se ha abierto camino en este milenio con su voz de cantante de soul clásico. Asociado a los músicos del sello brooklynita Daptone, Fields entregó en 2016 uno de los mejores discos de soul de los recientes cinco años. Special Night fue producido por el baterista Leon Michels, líder de la banda de soul instrumental El Michels Affair, y por el guitarrista Thomas Brenneck, uno de los músicos de sesión de Daptone y en algún momento colaborador de Amy Winehouse. La voz agridulce de Fields es capaz de transmitir el sentimiento propio del género justo como lo definieron Sam Cooke y después Otis Redding. A la fórmula, ya de por sí exitosa, se le agregó una dosis de soul y funk moderno que lo desmarca de otros nombres exitosos del soul actual. El viejo Lee debe ser mencionado como uno de los artífices en el renacimiento del soul y como uno de los herederos del legado de Sharon Jones.

V/A – ‘FUNCTION UNDERGROUND’ (NOW-AGAIN)

El sello Now-Again, fundado por Egon (aliado de Madlib y Peanut Butter Wolf de StonesThrow), es uno de los más respetados cuando se habla de reediciones: ha reeditado zamrock (rock de Zambia), funk/rock de Indonesia y parte de la obra del legendario grupo de funk alemán Whitefield Brothers. Para el Record Store Day de 2017, Now-Again realizó una investigación acerca de bandas de funk/rock psicodélico de afroamericanos y latinos durante los setenta. La selección toma en cuenta algunos nombres conocidos como Michael Liggins y los Blacklites pero eso solo es la punta de iceberg: incluye doce pistas fundacionales del rock psicodélico americano que desafortunadamente no recibieron la atención que merecían cuando fueron lanzadas. Encontrar los siete pulgadas originales es complicado y caro, así que si quieren escuchar distorsiones y atmósferas de psicodelia latina y afroamericana esta es su mejor opción. Seguramente, Function Underground se ubicará dentro de las reediciones más solicitadas este año.

KEB DARGE & CUT CHEMIST – ’30 SIXTIES GARAGE, PUNK & PSYCH MONSTERS’ (BBE)

Keb Darge es uno de los coleccionistas de discos más respetados alrededor del mundo. Su especialidad siempre ha sido el deep funk (género que él ayudó a definir) del cual ha hecho varias compilaciones con varios sellos. Su otra especialidad es el rockabilly y garage de los sesenta y setenta. Hace unos meses el sello inglés BBE comisionó a Darge y a Cut Chemist (tornamesista de talla mundial, asociado a DJ Shadow y otrora integrante del seminal grupo de rap de Los Ángeles, Jurassic 5) para que hicieran una selección de garage y punk de los sesenta. Con lo mencionado antes es fácil deducir que el material que incluye esta compilación doble es altamente flamable. Las grabaciones incluidas son extremadamente difíciles de conseguir, así que si se quieren hacer de una fina selección de garage sesentero no hay mejor opción. Con Darge y Cut Chemist no se puede fallar.

QUASIMOTO – ‘THE UNSEEN’ (STONES THROW RECORDS)

El disco debut del personaje amarillo más violento de California es original del 2000. La invención amarilla de Madlib comenzó como una broma entre el mismo Otis Jackson Jr. y sus vecinos. A Madlib no le gustaba cómo sonaba su voz cuando rapeaba, así que decidió alterar su tono para que sonara como si estuviera usando helio. El resultado son rimas llenas de violencia, cultura pop y humor marihuano. El primer track acertadamente se titula “Welcome to violence” y ahí comienza este viaje de psicodelia y sampleos oscuros al estilo Madlib, acompañado por la enrarecida voz de uno de los productores más prolíficos en la historia del hip hop. Este álbum debut le ganó a Quasimoto convertirse en una figura referencia en la cultura hip hoper de California y al mismo tiempo hacer el cross-over a otras audiencias no necesariamente involucradas con el hip hop. Quas debe ser de los personajes animados más populares y regularmente se le puede encontrar en imágenes que presentan apuñalando personajes de Plaza Sésamo o destruyendo androides de Star Wars. Sin artilugios.

En Revancha tenemos estos y otros títulos. Pueden encontrarlos en nuestra sección de hip hop y soul/funk. Checa los detalles en nuestro Facebook e Instagram.