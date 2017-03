DÉJENLO TODO, PIÉRDANSE EN LAS CALLES DE BOLAÑO

Por Scarlett Lindero / @scarlettlinder

Me hubiera gustado ser detective de homicidios, mucho más que ser escritor. De eso estoy absolutamente seguro. Un tira de homicidios, alguien que puede volver solo, de noche, a la escena del crimen y no asustarse de los fantasmas. Tal vez entonces sí que me hubiera vuelto loco, pero eso, siendo policía, se soluciona con un tiro en la boca.

Roberto Bolaño llegó a México en 1968, poco antes de las protestas estudiantiles. Después de volver a Chile, en pleno golpe de Estado, decidió regresar a la Ciudad de México en los setenta. Aquí comienza su historia con los poetas infrarrealistas, protagonistas de Los detectives salvajes (1998).

Acá fue donde vivió poéticamente, donde escribió poemas a prostitutas y caminó incesante las calles del Centro Histórico repartiendo coca colas y leyendo en cantinas y cafés. Donde se desgastó hasta el cansancio de tanta charlas y caminatas bohemias.

Para seguir las pistas de este detective-escritor, escritor-detective, la Coordinación Nacional de Literatura del INBA y la editorial Penguin Random House prepararon Distrito Bolaño, un tour literario que estará a cargo del escritor y periodista argentino radicado en México, Leonardo Tarifeño. Los paseantes que quieran sumergirse en el mundo infra de Bolaño recorrerán los lugares principales del Centro Histórico que fueron testigos de los pasos de Roberto.

En la vida y obra de Bolaño, Chile es el país de su infancia, México el de la adolescencia y España el de su madurez, escribe Tarifeño. Y como la adolescencia es sinónimo de libertad e idealismo, el México que el autor evoca en sus libros llega teñido por un impulso bohemio y aventurero.

¿Y cuándo y dónde Roberto Bolaño fue más poeta que nunca? Durante su juventud en la Ciudad de México, dice el escritor. Leonardo narra que para hacer este recorrido siguió los pasos de Bolaño hasta el hotel Trébol, ubicado en la Guerrero. “Me decidí a ir en busca de ese sitio ideal para escribir un libro de memorias apócrifas o un ramillete de poemas de terror”.

“En el camino crucé las librerías de viejo de Donceles, donde Bolaño y sus amigos compraban o robaban las novelas policiales y de ciencia ficción (editadas por Minotauro) que los formaron, muchas de ellas homenajeadas en la nueva novela póstuma del autor”.

En 1975 Bolaño y los infrarrealistas solían reunirse en la cafetería La Habana de la calle de Bucareli. La Habana aparece bajo el nombre de café Quito en Los detectives salvajes, y es el lugar de reunión de Ulises Lima y Arturo Belano, las hermanas Font y Felipe Müller.

Tarifeño se aventuró a recorrer previamente estos lugares. El periodista hizo un mapa por donde se hará el tour:

“¿Y cuándo y dónde Roberto Bolaño fue más poeta que nunca?”. El verdadero poeta es el que siempre está abandonándose, dice Bolaño en Déjenlo todo, nuevamente. Primer Manifiesto Infrarraelista. Nunca demasiado tiempo en un mismo lugar, como los guerrilleros, como los ovnis, como los ojos blancos de los prisioneros a cadena perpetua.

Déjenlo todo, nuevamente. Piérdanse en las calles de Bolaño.

El punto de encuentro para el paseo literario será en la esquina de República de Argentina y Donceles. El primer paseo será el 16 de marzo de 18:00 – 19:30 horas. El segundo será el 26 de marzo de 2017 de 10:00 – 11:30 horas. El tour tiene un costo de $20.00 por persona.