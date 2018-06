NO TE PIERDAS LAS PROYECCIONES GRATUITAS DEL DOCUMENTAL “BALÓN AL AIRE”

BALÓN AL AIRE, EL NUEVO DOCUMENTAL QUE EXPLORA LA HISTORIA DEL FUTBOL MEXICANO Y EL FAMOSO QUINTO PARTIDO

El documental es una mirada al México emergente desde la narrativa del futbol, presentado por la comunidad GOLA, con el apoyo de Corona. El evento tendrá una serie de proyecciones de acceso gratuito en universidades, museos y otros espacios. “Balón al aire” está disponible de forma gratuita a través de las plataformas Cinépolis Klic, Claro Video y YouTube.

En el marco del inicio del Copa del Mundo Rusia 2018, GOLA, en colaboración con Corona y con base en un estudio de Kantar, presentan “Balón al aire”, un documental cuya premisa es romper los paradigmas que tenemos como sociedad mexicana respecto a la mentalidad de cambio y cómo esta mentalidad permea en el futbol.

Con una duración de 45 minutos, Balón al aire es un documental que busca desmitificar el famoso 5to partido, así como explorar los obstáculos que históricamente han impedido a los mexicanos lograr una mejor posición en la Copa del Mundo.

Balón al aire, dirigido por Gabriel Mariño, reúne entrevistas realizadas a diferentes personalidades del deporte como los ex-mundialistas Pavel Pardo, Luis García, Rafael Márquez, Jared Borgetti, y Germán Villa. También se entrevistaron a periodistas, líderes de opinión y otros mexicanos emergentes que han destacado en sus ámbitos, como Marion Reimers, Lorena Ochoa, Emmanuel “Meme” Del Real, Francisco Alanís “Sopitas” y Camilo Lara.

Este es el calendario de proyecciones confirmadas y pronto se anunciarán más:

Instituto de Periodismo Deportivo José Ramón Fernández: San Fernando 557, Manantial Peña Pobre, 14070 Tlalpan, CDMX

12 JUN – 6PM*

Universidad de la Comunicación

Zacatecas 120, Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX

13 JUN – 11AM*

Centro

Av Constituyentes 455, América, 11000 Ciudad de México, CDMX

13 JUN – 4PM*

Museo Interactivo de Economía (MIDE)

Calle de Tacuba 17, Centro Histórico, Centro, 06000 Ciudad de México, CDMX

14 JUN – 11:45 am

15 JUN – 2:45 pm

17 JUN – 11:45 am

21 JUN – 2:45 pm

23 JUN – 11:45 am

27 JUN – 10:45 am

10 JUL – 2:45 pm

11 JUL – 2:45 pm

14 JUL – 10:45 am

15 JUL – 11:45 am

Con la presencia del director, Gabriel Mariño. Habrá una serie de proyecciones de algunos partidos del mundial en vivo, al término de estas se proyectará “Balón al aire”, entrada libre.

