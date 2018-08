EL DOCUMENTAL SOBRE GUSTAVO CERATI QUE NO TE PUEDES PERDER

Hoy Gustavo Cerati, la mente maestra detrás de la agrupación Soda Stereo estaría cumpliendo 59 años de edad, han pasado casi cuatro años de su muerte que causó conmoción y llego a muchos lugares del mundo, pues su talento lo acomodo como toda una estrella en el ámbito musical.

Honrado como uno de los músicos más importantes del continente. Sin lugar a dudas Cerati fue todo un icono y no solo para una generación, su influencia musical y sus producciones siguen vigentes y gustando a las nuevas generaciones.

Para sorpresa de sus mejores fans, saldrá un nuevo álbum con colaboraciones sorprendentes más un documental que National Geographic producirá como parte de su próximo proyecto documental y biográfico titulado BIOS, la cadena de televisión anunció que Cerati será el protagonista de su segunda entrega.

Satélite Cerati es el nombre que llevará este nuevo álbum producido bajo el sello Sony, contará con 14 temas en los que participó el argentino durante su trayectoria, la cual comenzó en 1982 y culminó en 2014.

El nuevo disco incluye la canción “I’m Losing You”, de John Lennon, que Cerati grabó junto a la banda Los Durabeat, además de “Electroshock”, tema que cantó con el grupo mexicano Telefunka, “Zona de Promesas”, melodía que el cantautor interpretó con su compatriota Mercedes Sosa, “El Mareo”, con Bajofondo; “19”, con Emmanuel Horvilleur; “Los Libros de la Buena Memoria”, con Spinetta, “Desde el Papel” “Eiti Leda” (Fabiana Cantilo), “Sueño en Gotas” (D-mente), “Bajan” (en vivo con Spinetta), “Nunca Iré”, (No lo soporto) y “Tesoro” (Leo García).

La influencia que ejerció The Police en la banda argentina fue lo que determinó que en 1998 se llamara a Cerati para participar en un disco de homenaje al grupo inglés. Fue así que el guitarrista Andy Summers y el argentino grabaron “Bring on the Night”.

La versión en vivo de “Té Para Tres”, que Soda Stereo tocó con Luis Alberto Spinetta, también forma parte del nuevo material.

El 10 de agosto este material saldrá a la venta para todos los fans del Argentino Gustavo Cerati.

