EDDIE VEDDER COVEREÓ A LOS SMITHS JUNTO A JOHNNY MARR

Eddie Vedder nos sigue dando sorpresas, desde la donar millones para personas en situación de calle hasta coverear a los grandes.

Esto sucedió este fin de semana en el Ohana Fest californiano en el que el músico de Evanston, Illinois, se presentó para cerrar la segunda jornada del evento.

Entre tracks propios y de Pearl Jam, Vedder realizó covers de Neil Young, George Harrison, Indio, The Beatles y demás, también contó con la ayuda de Liz Phair, otra de las protagonistas de la jornada, para interpretar “Better Man”, uno de los clásicos infaltables de Pearl Jam.

Como si esto fuera poco, previo a su concierto, el cantante cuyo nombre real es Edward Louis Severson III también fue invitado a colaborar en otro show: el de Johnny Marr, donde junto al ex The Smiths, Vedder tocó la memorable “There Is a Light That Never Goes Out”, canción del tercer disco de la mítica banda inglesa, The Queen Is Dead.

Afortunadamente para los fanáticos del trío Phair, Marr y Vedder, ambos momentos fueron registrados en video y compartidos en YouTube, por lo que te invitamos a verlos a continuación.

