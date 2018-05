Yeicko y yo estamos esperando fuera de una puerta sin señalizaciones a que un miembro de seguridad “Lobos” nos anuncié y nos dieron acceso al backstage donde entrevistaremos a uno de los integrantes de Mogwai (aún no sabemos a cuál). Finalmente, después de varios minutos, alcanzamos a escuchar nuestros nombres a través del walkietalkie y el “Lobo” nos deja pasar. Una mujer nos hace una seña para que la sigamos. Caminamos por un pasillo estrecho lleno en el que están probando una máquina de humo. Emergemos de la neblina al área de catering. La mujer que nos guía dice que Barry Burns está terminando otra entrevista pero enseguida estará con nosotros.

Mientras esperamos, Cat Myers, quien ha estado supliendo al baterista Martin Bulloch en esta gira, sale de los camerinos, toma una botella de agua y nos sonríe brevemente antes desaparecer de nuevo por donde llegó.

Finalmente Burns se despide del entrevistador, la mujer que nos recibió en la puerta nos hace una seña y la seguimos a una habitación donde nos espera el tecladista y multi instrumentista de la banda. Se ve cansado pero de buen humor; nos saluda efusivo. Mientras saco mi celular para grabar la entrevista y Yeicko prepara la cámara, Barry nos cuenta que solo durmió tres horas debido al jetlag, pero que le emociona mucho estar de nuevo en México.

Le pido que nos hable un poco del nuevo disco de la banda Everycountry’s Sun, en especial sobre la anécdota que dio nombre al álbum. Burns ríe y nos cuenta que una conocida suya pensaba que cada país tenía su propio sol y que debido a ello, el clima variaba de un lugar a otro. Le digo que eso me parece bastante poético.

“Sí, lo es, creo que es un gran concepto, me parece raro que a nadie más se le haya ocurrido. Barry empieza a reír de nuevo. Esta persona también pensaba que el espacio es un lugar en el que puedes simplemente aterrizar. Es muy poético, pero también está un poco jodido. Tiene ideas muy extrañas y lo peor de todo es que da clases a niños pequeños”. Remata.

Los tres reímos, Burns nos trata como si fuéramos amigos de hace tiempo. Yeicko le pide que nos hable del proceso creativo en la producción del disco y cómo fue trabajar con Dave Fridmann nuevamente.

“Fuimos a Nueva York y no habíamos visto a Dave desde que grabamos Come on die young y fue muy agradable estar en un estudio lleno de sintetizadores e instrumentos extraños que nunca habíamos visto antes. Ya teníamos las canciones casi terminadas y Dave nos dio esta nueva paleta de sonidos para complementarlas, fue una gran experiencia en lugar de usar las cosas que siempre usamos.

Volver a trabajar con Dave Fridmann después de quince años fue como retomar una conversación exactamente donde se había quedado. Pensábamos que podría ser un poco extraño porque no nos habíamos visto en mucho tiempo, pero fue como volver a ver a un familiar. Se ve exactamente igual; nosotros ya estamos viejos pero él no ha envejecido en absoluto. Le dio mucho gusto saber que ya no comemos tantas porquerías y nos alimentamos mejor”.