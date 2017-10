Por: Roman Tamayo

Earthless es una de las bandas más icónicas de psicodelia moderna, sus jams dejan a cualquiera con la boca abierta y con la piel erizada. En 16 años de trayectoria han lanzado tres álbumes, seis splits y una decena de discos en vivo; esto es un gran logro si tomamos en cuenta que cada una de sus canciones va de los 10 a los 25 minutos. Este trio oriundo de San Diego, está formado por Isaiah Mitchell (guitarra), Mario Rubalcaba (batería) y Mike Eginton (bajo).

Los californianos visitarán México por primera vez este 1 y 2 de diciembre gracias a la productora Kill Pill Klvb y no vienen solos, estarán acompañados de Radio Moscow y el debut de Alphine Fuzz Society: una banda con integrantes de ambas agrupaciones. Previo a su show en la Ciudad de México tuvimos el gusto de platicar con Mario Rubalcaba, que es considerado una leyenda del sk8board y también es famoso por ser parte del grupo OFF! .

Se cumplen 16 años de una de las bandas más importantes de la psicodelia en el underground, ustedes sentaron las bases para una nueva generación de músicos que se mueven entre el stoner rock y la psicodelia. Es increíble que después de tanto tiempo por fin Earthless vaya a visitar México, ¿cómo te sientes al respecto?

Para este concierto vienen con Radio Moscow y un proyecto en el que participan integrantes de ambas bandas llamado Alphine Fuzz Society, puedes platicarnos más de esta última banda, ¿cómo fue que nació este proyecto?, por cierto, ¿este será su primer show en vivo?

Nuestros primeros shows serán en México, aún no tenemos una formación sólida, ya que la mayor parte del tiempo hemos sido Paker y Yo, pero Paul Marrone (el baterista de Radio Moscow) va a tocar el bajo, él ha estado en el proyecto un par de veces. Esperemos que todo salga bien y bueno, si tenemos que probar por qué no hacerlo en México.

Respecto a OFF! que revitalizó la escena punk y creó una nueva ola de fans que ha re-descubierto y valorado la escena clásica del punk. Algunas personas han tomado el logo de la banda y lo han puesto en muchos objetos, especialmente en ropa, aún sin saber que este logo representa a una banda. Desde mi perspectiva esto se debe a que Anthony Kiedis de los Red Hot Chili Peppers empezó a usar una gorra con el logo y ahora puedes ver a sus fans con la misma gorra siguiendo una moda (sin haber escuchado OFF!). ¿Cuál es tu opinión acerca de esto (lo mismo pasó con Black Flag)?, por cierto ¿Anthony es fan de OFF!?

Muchas gracias por esas palabras, OFF! Es una banda con características muy especiales y es inevitable que la gente quiera copiar a Anthony de los Red Hot Chili Peppers. Supongo que la respuesta sobre Anthony es sí. Él es fan de OFF! De hecho Keith (cantante de OFF! y Circle Jerk) y los RHCP tienen lazos e historias comunes, pues FLEA tocó con Circle Jerks hace algunos años.

Los RHCP incluso han tenido a OFF! en algunos shows, nos trataron con el máximo respeto. Puede que a la gente le guste o no la música, pero no tengo nada en contra de ellos, de hecho me gustó mucho tocar con los RHCP y lo volvería a hacer.