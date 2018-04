SOMOS UNO: EL HIJO DEL CROSSOVER LATINOAMERICANO DE CENTAVRVS

Podríamos referirnos a Centavrvs como la amalgama resultante de un experimento por explorar la(s) música(s), como la coalición de un estudio que ha explorado por años la historia de sonoridades que raramente convergen en un mundo donde las barreras raciales y nacionalistas alcanzan a obstaculizar el desarrollo del arte previo a su gestación misma.

Lo fascinante de escuchar una rola de Centavrvs es que probablemente encontremos más de un guiño hacia diversas armonías que intentan introducirnos al resultado de infinitas experiencias que lanzan una propuesta nueva a nuestros oídos. “Por donde le rasques la música está inyectada de influencias. Es quitarnos estas barreras del género, tango, rock o lo que sea, somos humanos y todo son ideas y hay que hacer de todo. ¿A poco todos comemos nada más hamburguesas o hot-dogs? Y más aquí en México, es un poco eso, es agarrar los sabores que más te gustan y hacer un platillo original tuyo”.

“Cada uno de nosotros degustamos de música muy rítmica, del afrobeat, de la música brasileña, el jazz, la cumbia, entonces como que de alguna forma cuando iniciamos Centavrvs una de las consignas era la investigación de esos ritmos y qué pasaba si los mezclábamos con algo más mexicano, o más electrónico o más rockero y que sonara más fiestero o guapachoso”.

Gran parte de su inspiración nace en Puerto Rico, un septiembre de 1946 con la llegada al mundo de Héctor Lavoe, un emblemático cantante, compositor y productor de salsa cuya trágica existencia no logra empañar la exquisitez de su trabajo ni opaca la huella de un ídolo que ha impactado a generaciones de músicos a explorar nuevas vías creativas.

“Escuchamos mucho a Héctor Lavoe, nosotros creemos que lo chido en la música de Centavrvs es que a nosotros nos gusta toda la buena música, para nosotros no hay géneros mayores ni menores, ya sea rock o blues o hasta cosas más psicodélicas, ya hasta sea techno-chamánico jaja ¿entiendes?, si la música está chida nos conectamos. La música de Centavrvs es global, somos muchas músicas y por eso a veces a la gente le cuesta un poco definir ¿Qué toca Centavrvs? Nosotros lo hemos definido de muchas formas, ahorita ya no sabemos… jaja”.

Respecto a su nuevo material; este es una esponja que ha logrado absorber mucha inspiración de la onda latinoamericana vieja, desde sus ritmos hasta la lírica misma. La identidad de este fue desarrollándose dentro del mismo estudio. Lavoe se mantiene como un referente constante en sus creaciones y hasta llega a presentarse la oportunidad de colaborar con Rey David, trombonista de Willie Colón, artista con el cuál Lavoe llegó a grabar numerosos álbumes.

“El primer track que hicimos para el nuevo disco (Somos Uno) es El Punto Final, que está inspirada en una canción de Héctor Lavoe llamada “El periódico de ayer”. Con esa inspiración rítmica y melódica estábamos en Nueva York tocando y se integró de forma bien natural Rey David en el trombón que toca con Willie Colón, entonces como que ahí se armó un equipo”.

Tweety Gonzalez estaba también ahí y decidimos meternos al estudio juntos a ver que salía. Entonces al hacer ese track en NY con estos dos personajes (Rey David y Tweety) fue como el primer destello de este nuevo disco, teníamos la rola mente pero no la habíamos producido, entonces si se fue marcando mucho hacia el trombón, hacia estos ritmos como nocturnos, de salón.

El nuevo sencillo “Debilidad” puede estar un poco inspirado como abordaba las historias Rubén Blades, que contaban relato y aparte tenía unamoralejaensucanción, entonces hay un poco de influencia sobre eso. Pero a partir de que grabamos con Rey David el trombón se nos hizo un instrumento bien interesante que quisimos meter en varias rolas, de hecho creo que muchas canciones fueron inspiradas por ello. Hablando de los beats y percusiones nos abrimos más a tratar de fusionarlos con la electrónica y las cosas más orgánicas.

La vida nocturna es un referente primordial para comprender la esencia de “Somos Uno“. No se puede comprender este material sin dar una mirada detenida hacia nuestras raíces latinas, cuyas semillas siguen cosechando frutos en las escenas actuales. Centavrvs intenta perseverantemente ser una evolución de la convergencia de estos ritmos.

“Estuvimos escuchando mucha música latina-urbana, de salón de baile, chicana. Era como un estilo de vida ese tipo de disfrute, ese tipo de canciones viejas e ir a ver una banda en vivo. Hay unas rolas que tienen una onda más de cumbia lagunera, otras que se van más hacia la salsa o el boogaloo, hay otras que están mucho más africanas-pop o más caribeñas. El proceso de este disco fue bastante larguito, escuchamos bastante música. Creemos que esto era más como un estilo de vida, “acabas de chambear y te vas a bailar con tu pareja”

La estética que buscan desarrollar en su nuevo disco ambiciona a ser lo más auténtica posible. Se alejan de las prácticas “convencionales” en que se plasman ideales de belleza inalcanzables con el fin de vender o explotar un producto.

Genuinamente se involucran con sus ideas y el resultado termina siendo un material que denota inspiración desde las entrañas de todos los involucrados en los componentes que conforman Centavrvs. “El video de “Debilidad” lo hicimos en el Salón Tropicana en Garibaldi y estuvo bien chido porque el casting se hizo con gente real, no se contrataron ni bailarines ni modelos super guapos o profesionales, si no que quisimos hacer un happening chiquito de gente que gusta realmente del baile, no porque salga en tele o en Bailando por un Sueño, si no personas de las que es su estilo de vida, que va a las plazas los sábados o los domingos justo después de toda la chinga de la semana y se pone a bailar y lo disfruta. Estuvo bien padre porque fue gente muy colorida, de personalidades muy marcadas y que su estilo de vida es bailar”.

“Una de las chavas que fue nos platicaba “Nosotros venimos a bailar porque es lo que nos hace relajarnos después de nuestro día”, ellos viven para ese momento y es bastante apasionante, entonces nos sorprendió y nos gustó mucho el casting porque es gente honesta a la que eso les da felicidad. Igual y va un poco en contra corriente con la imagen que dan en televisión en que todos tienen super cuerpos o son super guapos y quisimos ser más reales y nos gustó mucho como quedo el video”.

