NO QUISIMOS QUEDARNOS EN EL SOFÁ: ENTREVISTA CON LA M.O.D.A.

La Maravillosa Orquesta del Alcohol, también conocida como La M.O.D.A., es una banda que nació en 2011 en Burgos, España. En su trayectoria, este septeto de músicos ha conseguido un sonido original para la España actual, ya que mezcla la música folk con el punk rock al combinar instrumentos acústicos con otros como el acordeón, el banjo, la mandolina y el saxofón. Su sonido recuerda al folk de Mumford & Sons, pero con una influencia del punk de Eskorbuto.

Comenzaron tocando en las calles pero esa necesidad de expresarse a través de la música los ha llevado a actuar en festivales internacionales como el BBK Live, en el que además obtuvieron una gran respuesta del público.

La M.O.DA. ha publicado varios EP, tres discos de estudio y uno en directo; en sus materiales explotan su estilo y se redescubren con temas que hablan desde sus periplos para llevar su música a diferentes países, hasta la deshumanización que tenemos como especie en la actualidad. Platicamos con David Ruiz, guitarrista y cantante de la banda, para conocer un poco más de este proyecto.

¿Cómo surge La Maravillosa Orquesta del Alcohol? ¿Y por qué ese nombre?

Surge tras un viaje a Dublín, como un grupo de amigos interesados en cantar canciones y beber juntos. El nombre intenta describir ese espíritu.

En el videoclip “Gasoline” se muestra cómo cada integrante obtiene una camiseta al mismo tiempo que se va formando la banda; en sus conciertos suelen ir vestidos con una igual, ¿a qué se debe esa indumentaria?

Queríamos tener una imagen de grupo, de conjunto, y además no llevar nada complicado ni pretencioso. Lo que vestimos es una prenda que lleva cualquiera, desde un jubilado a un panadero.

El videoclip de “Nómadas” sirve como registro de un viaje que hicieron a Francia, en donde tocaron en las calles, ¿de dónde surge esta idea?

La idea surge de nuestras ganas por experimentar lo que es tocar fuera de tu país, y de la imposibilidad de cerrar una gira convencional por salas de conciertos. No quisimos quedarnos en el sofá y la experiencia fue increíble. Tocar en la calle aporta algo que no se puede sustituir en una sala o un festival, algo único que no queremos dejar olvidado.

En su trayectoria han pasado de tocar en calles y bares para pocas personas hasta tocar en festivales como el BBK Live, ¿cuál es la diferencia -en su experiencia como banda- entre estos lugares?

Hay dos diferencias clave: el número de público y los medios técnicos. Los grandes conciertos te dan mucho subidón y cuando la gente se pone a cantar alucinas. En cuanto al equipo, tocas en un escenario imponente, escudado por luces y watios de sonido que están ahí para ayudarte a llegar al público. En la calle solo importa la canción. No hay artificios, el público está al lado, a tu altura, y aunque no sea tan espectacular, se logra una complicidad y conexión con el que está enfrente difícil de igualar en otras circunstancias.

En sus primero dos EP las canciones eran en inglés y en sus cedés cambiaron a castellano, ¿a qué se debe esta modificación?

A que queríamos expresarnos “del todo” y en inglés no lo logramos. Queríamos decir cosas y que la gente las pudiese entender y eso pasaba por escribir en nuestra lengua materna.

¿Cómo notas la evolución de la banda entre Quién nos va a salvar (2013) y La primavera del invierno (2015)?

El primer disco se compuso en un momento de más reposo y tiempo. Refleja lo que éramos en ese momento. Espontaneidad pura, más que pensarlo, nos salió. Puede que sea más “alegre” que el segundo, por letras, por arreglos, sonidos… hasta la portada.

El segundo álbum se hizo en medio de la gira, más unidos como grupo, más “hechos” después de tantos ensayos y bolos… Quizá es un disco más pensado, hablamos mucho de cómo queríamos hacer las cosas, de no repetir lo que ya habíamos hecho y a la vez mantener nuestra identidad. Y al menos para mí, más “sentido”, más oscuro que el primero.

En distintos temas se notan referencias y guiños a autores como Jack Kerouac, Mario Benedetti y el mismo Charles Baudelaire, además, publicaste tu poemario Nubes negras (2016), ¿qué otros autores te han influenciado personalmente y en tu composición en La M.O.D.A.?

Cada vez más, porque estoy descubriendo muchas cosas últimamente. Antonio Machado, Vicente Huidobro, Allen Ginsberg, Federico García Lorca, Félix Grande, Escandar Alget… Las editoriales Harpo y Ya lo dijo Casimiro Parker. Y mogollón de raperos que no voy a citar pero cuyas letras me dicen más que las de muchos grupos de guitarras (incluido el mío).

Hablando de Nubes negras (2016), también es título de una canción suya, ¿por qué decidieron hacerla de apenas 34 segundos? ¿cómo lograron expresar tanto en tan poco tiempo?

Realmente es la intro del disco, la idea era poner en situación al oyente y prepararle para la siguiente media hora. Uno no es consciente de lo que consigue expresar, pero nos alegra si ha sido así.

A pesar de que predomina un sonido folk y acústico, mantienen la esencia de la actitud rockera, un ejemplo es el guiño a “Cerebros destruidos” y la versión que hacen de “Historia triste” de Eskorbuto; o el logo de la banda que recuerda al de Social Distortion ¿a qué se debe esta influencia y por qué a pesar de tenerla eligieron otros ritmos? ¿qué otras bandas de este tipo les han marcado?

Siempre hemos defendido nuestra libertad musical para tener influencias muy variadas y hacer canciones que nos salgan, aunque no cuadren con esas influencias o con lo que alguien pueda esperar de la banda. Nos gusta igual escuchar a Camarón que a Compay Segundo. De niños crecimos con música como el punk rock entre muchas otras. Y seguimos escuchando Social Distortion o Propaghandi o… todo eso forma parte de lo que somos, pero cuando nos juntamos, la mezcla, da lugar a otro sonido.

“Hay un fuego” es una canción que eriza la piel, ¿Qué canciones has encontrado que pueden curar las heridas?

Muchas. Y cuando encuentras una la escuchas durante días o semanas, una y otra vez. Por citar alguna, “Fortune teller” de Calexico es una de las últimas.