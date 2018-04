DE LA INFANCIA: ENTREVISTA CON GIOVANNA ZACARÍAS

La 64 Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional está por comenzar, el próximo 23 de marzo iniciará su ciclo y cuenta únicamente con un cinta mexicana, De la infancia de Carlos Carrera, producción que aborda complejos temas sociales como: la violencia intrafamiliar y el maltrato infantil a través de los ojos de los pequeños Francisco (Benny Emmanuel) y Damasco (Gael Zárate) Niebla, hermanos nacidos en una familia disfuncional encabezada por su madre Sofía (Giovanna Zacarías) quien busca a su manera brindarles una vida segura y su padre, Basilio (Damián Alcázar) hombre sin educación que prefiere a través de múltiples robos y justicia a mano propio sostener a su familia.

Esta película tuvo que esperar ocho años para ser exhibida, por esta razón nos dimos a la tarea de entrevistar a la ganadora del Ariel en 2015 por su cortometraje Ramona, la actriz y directora, Giovanna Zacarías y esto fue lo que nos contó.

Conocemos los complicados temas que toca la cinta De la infancia del director Carlos Carrera, pero nos interesa conocer de viva voz el parecer de la actriz coprotagonista, ¿qué podremos encontrar dentro de esta producción?

Esta película habla mucho sobre cuando eres niño no tienes la posibilidad de defenderte ante lo que te rodea, ni siquiera la posibilidad de hacerlo ante tus propios padres, que podrían ser tus agresores, tus violadores, tu todo. Cuando creces vas entendiendo las cosas y te das cuenta que eso ya pasó y no te puedes quedar estancada allí.

¿Cuando eras niño tenías acceso a poder elegir lo que querías? ¿En dónde querías estudiar? Simplemente no puedes, entonces estás a merced de una persona buena o una mala e incluso alguien que no es malo, pero no tiene la capacidad para educar a un niño.

Lo que trataba de dar a entender Carlos (Carrera) es el punto de vista del niño y está muy bien, porque si te das cuenta, cuando eres niño y estás a merced del padre o tutor tú no puedes defenderte, tan no puedes hacerlo que pueden decirte “este fin de semana te la pasas con un padrecito en una iglesia” y el padrecito puede abusar de ti.

¿Cómo preparaste el papel de Sofía Niebla, madre y esposa de una familia disfuncional dentro de una zona marginada de la Ciudad de México?

Nada más hace falta recordar la infancia, o sea que levante la mano quién no tiene una familia disfuncional, dime cuántos. Esta mujer (Sofía Niebla) en la película no es una mujer violenta, de manera personal viví una infancia no muy amable, pero no muy amable como muchos niños de este país donde la educación se daba a cuerazos, si no entendías te daban una nalgada o te pegaban con el cincho. Yo voy mucho al psicoanálisis y mi psicoanalista me dijo “esa película (‘De la infancia’) es materia de estudio para una clase de violencia intrafamiliar, disfunción familiar y violencia hacia los niños”.

Si te das cuenta yo en la cinta no le pegaba a mis hijos, el que les pagaba era el padre (Damián Alcazar), que estaba en una condición de adicciones y ellos tenían una relación codependiente, pero yo no fui violenta con mi hijo, pero aún así uno de los niños decide perderse (mentalmente) a una edad muy temprana por el dolor de no entender nada.

¿En qué parte del país se desarrolla la historia? A pesar de ser temas que afectan al mundo entero, creo que se podrían potencializar dependiendo del sitio en el que vivan las personas.

Estamos hablando de Iztapalapa, del bordo de Xochiaca, Chalco, Tláhuac, estamos hablando de las partes marginadas de la Ciudad de México. La violencia intrafamiliar no tiene que ver con la clase social, conozco gente que ha vivido una violencia extrema por parte de su familia, de gente que ha estudiado en el ITAM (escuela privada), tiene que ver con el mal entendimiento de cómo educar al hijo, siento que en la clase trabajadora podría exacerbarse más ese tipo de violencia porque la gente va día a día tratando de resolver su situación económica. Hay niños que no van a la escuela y me parece absurdo, pero lo hacen porque la mamá tiene que salir a trabajar y cuidar a otros niños.

La violencia es una cosa que se ha normalizado en este país, desde que una persona afectada demanda que fue víctima, en ese momento es satanizada, callada, insultada, entonces la víctima vuelve a sufrir violencia por la sociedad.

Sin duda la temática de la película es difícil de contar, ¿cómo hizo Carlos Carrera para poder plasmar de manera tan única la historia de la familia Niebla en la pantalla grande?

Te identificas con cosas que son muy sórdidas, pero se contaron con humor, parece absurdo que puedas ver eso así (violencia intrafamiliar), pero no sé cómo lo logró Carlos (Carrera), pero estaba, o sea te preguntabas “¿de verdad me estoy riendo de esto?”.

Para mí es la mejor película de Carlos, creo que de manera personal es una película de la cual estoy muy orgullosa por mi trabajo, me encanta mi trabajo en esa película, puedo decir que es uno de los mejores trabajos en los que he colaborado y Damián (Alcazar) es sin duda un rey.

Creo es una película necesaria, yo sé que la gente está muy reticente para ver problemáticas de este tipo, pero es una cinta que no ha pasado su vigencia a través de los años, tardó ocho años en salir y eso es impresionante, que no haya caducado este tema, creo que es lo que no se pone a ver la gente, ¿cómo es posible que siga vigente? Porque es un tema de ayer, de hoy y siempre.

De una manera muy personal, ¿cómo viviste el largo proceso de ocho años para que la cinta por fin pudiera ver la luz?

Te voy a decir una cosa, yo ya la había borrado mi disco duro (mente) para no sufrir, me puse a hacer otras cosas como ‘Ramona’, dirigir mi largo, seguir buscando chambas de actriz. El actor actúa, pero no controla ni la producción, ni la postproducción, ni el rollo de la exhibición y distribución, eso no nos toca a nosotros. Ahora que ya estoy atrás, que dirijo, veo el complejo proceso para que una película llegue a las pantallas del país, sobre todo con un Tratado de Libre Comercio que en su momento no tomó al cine como una industria y nos dejó totalmente desamparados.

Me dolía muchísimo que la película no saliera en su momento, o sea con la rapidez, tampoco estaba el tema de la exhibición tan rápido o el término de producciones de un año, hay películas como ‘Las hijas de Abril’ que Michel Franco terminó en 6 meses, es como récord; lo bueno es que ya salió y el chiste es que la gente sí la vea, me parece una película muy valiosa y no porque yo esté en ella, lo es en muchos sentidos sobre todo por la temática que aborda.

¿Cuál es el presente y futuro laboral para Giovanna Zacarías?

Acabo de terminar una serie que en este momento está al aire, se llama ‘Tres milagros’, terminé este mes una película con Warner que se llama ‘Los trapos sucios’ en donde soy protagonista junto con Arath de la Torre, voy a ser la vengadora región cuatro de este país, así te lo digo.

Estoy esperando el estreno de ‘Belzebuth’ y también estoy esperando que se estrene mi largometraje como directora que es una comedia romántica para hombres y estoy tratando de levantar otros proyectos, a mi ritmo, porque si actúas y diriges no es fácil, es como lo decía Guillermo del Toro: “tú ves como que el tiempo pasa rapidísimo”, que ya tengo otra película, pero entre cinta y cinta pasaron cinco años.

También estoy esperando hacer una película en Estados Unidos, todavía no cierro el deal (negocio) con la productora, entonces está por verse si me voy o no, o sea uno no puede decir “estoy en tal proyecto” porque si no llegas al día de la acción, pues no estás.

Ya lo mencionaste antes, el público está reticente con verdaderas temáticas violentas en las películas, ¿cómo será recibida De la infancia por el espectador mexicano?

Ojalá que no todos los mexicanos se identifiquen con ‘De la infancia’, está bien que se identifiquen, pero espero que no sea el grueso de la población, aunque yo, lamentable creo que así va a hacer, porque la educación que nos dieron era al correctivo y creo que no había una conciencia emocional.

Las cosas cambian en el momento que te haces consciente del entorno, qué está pasando y tú qué estás aportando, sé perfectamente que si tengo un hijo no le quiero pegar, que hay palabras que duelen más que los golpes, porque lo he vivido, no me gustaría educar a un niño de esa forma.

La película De la infancia es la única producción mexicana elegida para formar parte de la programación oficial de la 64 Muestra Internacional de Cine, espacio que busca proyectar en salas nacionales las cintas que han tenido un importante recorrido en festivales internacionales como Cannes, San Sebastián, Toronto, entre otros. Este metraje dirigido por Carlos Carrera fue premiado por el Montreal World Film Festival en 2010 por mejor guión y el galardón a la película latinoamericana más popular.

De la infancia será proyectada en marzo en salas de la Cineteca Nacional.

