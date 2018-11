Para muchos, Nirvana sigue siendo una de las bandas más importante del grunge y para otros Kurt Cobain y Nirvana son una de las bandas más emblemáticas de los años 90.

Hace unas horas se difundió en internet el audio de una entrevista inédita de Kurt Cobain y Krist Novoselic en 1989 y fue realizada en un estudio en Nueva York por el periodista británico John Robb. Por entonces, ambos músicos estaban promocionando Bleach, la placa debut de la agrupación. Cabe mencionar que aún no tocaba Dave Grohl y la formación la completaban Jason Everman (guitarra) y Chad Channing (batería).

En la entrevista que dura aproximadamente 20 minutos, Cobain señaló lo siguiente al hablar de cómo surgió el álbum, dejando claro que no fue de la noche a la mañana:

“Estuve componiendo canciones por seis años en este estilo. En los últimos dos se puso todo más serio. Me senté en mi habitación y toqué mucho la guitarra”.

Adicionalmente, Kurt Cobain dejó claro su compromiso con la música como única vocación en su vida. De modo que esto contestó cuando le consultaron qué otra cosa haría si no estuviese en Nirvana:

En cuanto a la oportunidad de publicar por medio del sello Sub Pop su placa, tanto Kurt como Krist afirmaron que de no haberlo conseguido, igual hubiesen sacado el disco por su cuenta.

Sobre los temas que estaba escribiendo para su siguiente álbum, el talentoso rubio expresó:

“Las canciones se están tornando cada vez más pop a medida que me estoy volviendo más y más feliz. Son acerca de problemas en las relaciones, las emociones y los sentimientos. Cuando creo una canción, las letras son lo menos importante, así que no paro en absoluto. En realidad puedo tener dos o tres temas diferentes dentro de una canción y el título no significa nada para el resto de la música”.