ESTEVAN ORIOL RETRATA LA CULTURA CHICANA EN LOS ÁNGELES

Estevan Oriol es un director de videos musicales, productor, editor y fotógrafo estadounidense que actualmente vive en Los Angeles, California y cuyo trabajo refleja la cultura urbana y pandillera de Los Angeles. También ha fotografiado a muchas celebridades. Relacionado con el mundo de la música hip-hop y rap, ha dirigido numerosos videos musicales.

Estevan Oriol comenzó su carrera como guarda en un club de hip-hop, luego se convirtió en manager en las giras de los populares grupos de rap Cypress Hill y House of Pain. Fue en estos viajes cuando se despertó su pasión por la fotografía ayudada por el ejemplo y la vieja cámara de su padre, el reconocido fotógrafo Eriberto Oriol. Estevan empezó a documentar la vida en la carretera de estos grupos y se creó un nombre en medio de la emergente escena hip-hop.

Casi 20 años después, su carrera en la fotografía complementa retratos glamurosos del mundo de la cultura de Los Angeles, como Al Pacino, Robert Dinero, Dennis Hopper, Marissa Miller, Kim Kardashian, Kanye West, Snoop Dogg, Floyd Mayweather, Eminem, Cypress Hill, Blink 182, Forest Whitaker, Adrien Brody, Xzibit, 50 Cent, Danny Trejo y Lance Armstrong, entre otros, así como el estilo de vida de la contracultura latina, urbana, pandillera y los tatuajes.

También ha producido sesiones de fotógrafos internacionalmente reconocidos como Ellen von Unwerth para Sang Bleu y Luca Babini para GQ Italy. Además de rodar campañas para empresas como Cadillac, Nike y Rockford Fosgate y dirigir nuevos proyectos de medios para My Cadillac Stories, MetroPCS, MTV y Apple, Estevan ha diseñado portadas de álbumes y/o dirigido videos musicales para artistas como Eminem, Cypress Hill, Blink 182, Snoop Dogg y Xzibit.

Su trabajo ha sido exhibido en galerías e instituciones como el Smithsonian Center for Latino Initiatives, Mesa Contemporary Art Center, Petersen Automotive Museum y The Museum of Contemporary Art, Los Angeles’ Art in the Streets.

Su obra ha sido publicada en Complex, FHM, Juxtapoz, GQ, Vibe, Rolling Stone y otras revistas, y ha aparecido en populares programas de televisión como Entourage de HBO y Last Call With Carson Daly.

Estevan Oriol es uno de los mayores responsables de la promoción de la nueva ola de estética latina en moda y tendencia callejera en los EEUU.

