ASÍ SON LAS FIGURAS DE ACCIÓN DE FANTASTIC MR. FOX, LA PELÍCULA DE WES ANDERSON

En 2009, el director Wes Anderson presentó Fantastic Mr. Fox (El fantástico Sr. Zorro). Basada en el cuento homónimo de Roald Dahl, el cual relata las constantes burlas que un zorro padre de familia hace a sus vecinos granjeros luego de hurtar alimento para su comunidad, esta película animada fue filmada en stop-motion y protagonizada por unas miniaturas. George Clooney, Meryl Streep, Jason Schwartzman, Bill Murray, Willem Dafoe, Owen Wilson, Hugo Guinness y Michael Gambon les dieron voz.

La inolvidable cinta que, por cierto, fue nominada en 2010 al Oscar a Mejor película de animación y a Mejor banda sonora, años más tarde sirvió de inspiración para una colección de Funko.

Y es que, la empresa que fabrica y produce una amplia gama de juguetes de la cultura pop, lanzó en 2014 su línea de Legacy Collection basada en algunos de los personajes de Fantastic Mr. Fox.

Tras haber presentado figuras de Game of Thrones, The Book of Life y Magic the Gathering, Funko sacó a la venta las versiones a escala de seis pulgadas (por ahí de los 15 centímetros) de Mr. Fox, el protagonista; Ash, el hijo del zorro; Kylie, el mejor amigo; y Rat, aliado de los granjeros. Cada uno incluye un elemento representativo del papel que desempeñó dentro de la historia; por ejemplo, el protagonista va con el pavo que no pudo evitar robarse y por el que los granjeros deciden iniciar la persecución.

Si como muchos quedaste traumado con esta película animada, entonces no tardarás nada en conseguir las figuras. Ah, y tampoco te dolerá invertir en ellas (las encuentras valuadas en dólares).

Échales un vistazo:

